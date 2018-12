Las bodas por lo civil superan a las católicas en la provincia por primera vez en la historia Fotografía de boda, con las manos de los contrayentes haciendo un corazón. / FOTOLIA Hasta el pasado año Jaén resistía como la única de toda España donde todavía había más enlaces por la Iglesia que solo por lo civil MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Jueves, 13 diciembre 2018, 00:52

Lo de casarse 'como Dios manda' ya no va a misa en Jaén. Por primera vez desde que hay registros el número de enlaces exclusivamente por lo civil ha superado a aquellos llevados a cabo por el rito católico en la provincia jienense. En medio del desplome general de bodas católicas, en su mínimo histórico, Jaén aguantaba hasta el pasado año como un bastión de la fe en el matrimonio. Era la única provincia española donde aún eran mayoría. Ya no. Según las estadísticas del Movimiento Natural de la Población (Nacimientos, Defunciones y Matrimonios), en el primer semestre del año ha habido 950 enlaces matrimoniales en suelo jienense, de ellos, 457 han sido según la religión católica por 491 exclusivamente por lo civil y dos por otra religión. El 'sorpasso' evidencia un cambio de tendencia generalizado en España y, aunque a menor ritmo, también en Jaén. Hasta este año la tradición seguía imponiéndose y la provincia resistía como un bastión de las bodas católicas, siendo desde 2016 la única del país donde se celebraban más bodas católicas que exclusivamente civiles. En 2018 no. Menos de la mitad de los jienenses han elegido una iglesia para casarse, otrora forma indiscutible de ligarse a otra persona «hasta que la muerte os separe».

En la primera mitad de este año, el 48,1% de los «sí quiero» de Jaén fueron ante un altar, mientras que el 51,7% lo hicieron sin que mediara rito religioso alguno por medio y el resto por otras religiones. En 2017, eran el 51,8% los que se juraron amor eterno ante un sacerdote, mientras que el 47,8% rubricaron su amor sin religión alguna de por medio. Un ejercicio antes, en 2016, eran el 53%. Las bodas por la iglesia llevan una década cayendo año tras año. En 2015 llegaban al 60%, pero es que un lustro antes superaban el 80%.

Más bodas en general

Las bodas fueron en total el año pasado 2.274, aunque durante el primer semestre únicamente se celebraron 879, por 950 de este año con el mes de junio como favorito seguido de abril y mayo. Todo apunta a que en 2018 los jienenses habrán dicho más veces 'Sí, quiero' que en 2017, tras varios ejercicios en que bajaron por la crisis económica y otros factores.

El número de matrimonios ha experimentado un importante crecimiento con respecto a las uniones contraídas en el mismo periodo de 2017. Así por ejemplo, La Rioja, con el 5,6% más de bodas, registró el segundo mayor aumento de todo el país, sólo superado por Cantabria, donde se celebraron el 6,8% más de enlaces. Por contra, los descensos más acusados se contabilizaron en Galicia (-14,7%), Comunidad de Madrid (-14,1%) y Extremadura (-10,2%).

El vicario general del Obispado de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas, ha sostenido al respecto de la disminución en los últimos años del número de bodas por la iglesia que en la provincia jienense «hay un fondo religioso importante», defendiendo que «la mayoría de las primeras nupcias son por la Iglesia, mientras que muchas de las parejas que se casan por lo civil ya lo hicieron antes».

A esta clave se une un claro cambio sociológico generalizado en España y cada vez más en Jaén. Los españoles y, los jienenses a la sazón, se casan cada vez con más edad y exclusivamente por lo civil.