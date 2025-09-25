El Ayuntamiento de Jaén plantea pedir la quita de la deuda para la capital Tras la negativa de las comunidades a aplicar la medida del Gobierno, otros consistorios como los de Morón solicitan que se aplique a las administraciones locales

Manuela Millán Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:08 Comenta Compartir

Si las comunidades autónomas no la quieren, que se aplique a los ayuntamientos. Vuelta de tuerca para el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común que el Gobierno presentó este mes y que permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas. Es decir, la propuesta para la quita de la deuda. Tras la negativa de muchas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas la de Andalucía (que sería la más beneficiada), algunos de los ayuntamientos con peor situación financiera, piden que se aplique a las administraciones locales si las comunidades no lo quieren.

Junto a otros municipios como Morón, el propio alcalde de Jaén, Julio Millán, considera que sería la solución. «Entendemos que es una buena fórmula que se ha planteado a las comunidades autónomas y que, lejos de lo que dice el PP, es una media que beneficia a las administraciones que tenemos una situación delicada», traslada el primer edil de la capital. De esta forma, añade que «por supuesto desde los ayuntamientos que están en esta situación piden que se nos aplique porque lógicamente reducir el endeudamiento en un 50% es lo que vienen demandando después de tantos años».

«Nuestro planteamiento es que no entendemos la posición de las comunidades que dicen que es un engaño esta quita de la deuda porque está lejos de la realidad pero si no lo quieren los ayuntamientos lo necesitamos y pedimos que se nos aplique», sentencia.