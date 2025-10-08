Hasta 3.000 euros de multa por tirar escombros en Jaén Refuerzo de vigilancia de la Policía Local ante el aumento de estas «conductas incívicas» repartidas por la ciudad

E. López de la Peña Miércoles, 8 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Jaén lleva unos meses detectando un incremento de muebles, enseres, electrodomésticos y hasta de residuos de construcción junto a contenedores en las calles de la ciudad. Una situación que «va a más» y por lo que se ha anunciado que se reforzará el control de vertidos por parte de los agentes de la Policía Local que ya han levantado diferentes actas por esta causa. «No podemos permitir que el problema, en lugar de corregirse, vaya en aumento porque, ya no solo hablamos de un problema de imagen, sino también, de no corregirse, de salubridad», afirma la concejala de Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo.

Se recuerda que las sanciones por no depositar los residuos sólidos urbanos en los lugares y horarios correspondientes pueden oscilar entre los 750 y los 3.000 euros, según marca esta ordenanza. Una situación que requiere también de la participación de los jienenses y se hace un llamamiento a la ciudadanía «para que tomen conciencia sobre la importancia de depositar los residuos en los espacios adecuados y a las horas establecidas».

Angulo ha señalado que no se trata solo de una zona. «Hemos encontrado enseres en calles del Bulevar, casco antiguo, Paseo de la Estación… el incivismo no entiende de barrios y las conductas incívicas se dan en todos los rincones de la ciudad». La concejala de Participación Ciudadana ha indicado que, independientemente de la zona, «sea o no de alto valor turístico, este tipo de conductas no se pueden permitir. No solo por la imagen que damos a los que nos visitan, sino por nosotros mismos, por los jienenses que habitamos esta ciudad».

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos y vecinas de Jaén diferentes recursos para la recogida de estos enseres. Uno de ellos, es el punto limpio en sus modalidades: fijo y móvil. El punto limpio de la ciudad se encuentra en la Ronda Sur, en el recinto ferial junto a la caseta municipal, y está abierto de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Para más información pueden consultar el siguiente enlace: https://jaensostenible.es/punto-limpio/. Además, existe un teléfono gratuito, el 900 10 46 71, para la recogida de enseres puerta a puerta.

Conductas incívicas

«No es de recibo que, existiendo estas herramientas, cada día nos encontremos muebles, electrodomésticos, colchones e incluso neumáticos junto a los contenedores y en mitad de muchas calles. Y aunque el casco antiguo, las zonas industriales y las residenciales son los principales puntos calientes, las conductas incívicas se repiten por todos los rincones de Jaén, independientemente del código postal», ha denunciado la concejala.

Asimismo, ha manifestado que el Ayuntamiento es consciente del esfuerzo que hay que hacer para prestar un mejor servicio, «y en ello seguimos trabajando, pero sin la colaboración ciudadana no se puede hacer nada». Por este motivo, ha apelado a la responsabilidad y concienciación de la ciudadanía para acabar con este tipo de acciones.