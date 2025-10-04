Directo | Granada - Real Sociedad B

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 8 S04/10 · Árbitro: Miguel González Díaz
Granada
21:00h.
Real Sociedad de Fútbol
GRA
RS2
Rafael Lamelas, José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar
Granada
Sábado, 4 de octubre 2025, 19:37
20:06
En el Granada está Álex Sola, que se enfrentará esta noche al filial por el que pasó en su etapa de formación y con el que debutó en categoría profesional. Hablamos con el exnazarí Héctor Hernández y con su antiguo compañero Imanol Ezkurdia sobre el extremo.
20:03
𝗫𝗜 | Hau da gure hamaikakoa!#GranadaRealSociedadBpic.twitter.com/jAF5EIdRTZ— RS Zubieta (@RSZubieta_) October 4, 2025
20:02
También conocemos ya la alineación de la Real Sociedad B. Jugarán: Fraga; Dadie, Peru, Balda, Agote; Gorosabel, Carbonell, Ochieng, Mikel; Zarranz y Orobengoa.
19:57
𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ❤️🤍#GranadaRealSociedadBpic.twitter.com/Oh7zS07t9i— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 4, 2025
19:57
¡Ya tenemos alineación en el Granada! Pacheta repite el once de Huesca. Jugarán: Luca; Casadesús, Oscar, Lama, Diallo; Alcaraz, Sergio Ruiz, Alemañ; Faye, Sola y Pascual.
19:53
Así habló Pacheta en la rueda de prensa previa a la jornada 8 de Segunda división: «Estamos en otra dinámica a los primeros partidos» .
19:50
A falta de onces, repasamos el contenido publicado por IDEAL durante la semana. Por ejemplo, la previa del duelo. Toca superar el miedo escénico en casa, nuevo reto para los rojiblancos esta noche.
19:48
El Granada busca el primer triunfo de la temporada en casa. Tras un mal arranque, el cuadro rojiblanco logró la pasada jornada su primera victoria del curso en Huesca. El equipo sigue colista, pero con otras sensaciones. Hoy, el filial de la Real Sociedad, también en apuros pese a su notable comienzo.
19:32
¡Muy buenas tardes, granadinistas! Bienvenidos a un nuevo directo del Granada en IDEAL. Hoy, el equipo rojiblanco vuelve a Los Cármenes para medirse al filial de la Real Sociedad. ¡Arrancamos!
José Rojo Martin
4-3-3
Luca Zidane
portero
Pau Casadesús
defensa
Manu Lama
defensa
Oscar Naasei Oppong
defensa
Baïla Diallo
defensa
Sergio Ruiz
centrocampista
Rubén Alcaraz
centrocampista
Pedro Alemañ
centrocampista
Alex Sola
Delantero
Jorge Pascual
Delantero
Souleymane Faye
Delantero
Jon Ansotegi
4-4-2
Aitor Fraga
portero
Alberto Dadie
defensa
Peru Rodríguez
defensa
Jon Balda
defensa
Unax Agote
defensa
Mikel Rodriguez
centrocampista
Gorka Gorosabel
centrocampista
Tomás Carbonell
centrocampista
Job Ochieng
centrocampista
Gorka Carrera
Delantero
Ekain Orobengoa
Delantero
0%
GRA
0%
RS2
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
