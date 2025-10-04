Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga Hypermotion Jornada 8 S04/10 · Árbitro: Miguel González Díaz

Escudo Granada Club de Fútbol

Granada

21:00h.

Real Sociedad de Fútbol

Escudo Real Sociedad de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

GRA

[ALTERNATIVE TEXT]

RS2

Los rojiblancos regresan a los Cármenes. Ideal

Directo | Granada - Real Sociedad B

Los rojiblancos regresan a Los Cármenes tras dos salidas consecutivas con el único propósito de volver a ganar para sacar la cabeza del pozo

Minuto a minuto

Rafael Lamelas
José Ignacio Cejudo
Ángel Mengíbar

Rafael Lamelas, José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:37

Alineación y estadísticas

José Rojo Martin

4-3-3

Alineación

Luca Zidane

portero

Pau Casadesús

defensa

Manu Lama

defensa

Oscar Naasei Oppong

defensa

Baïla Diallo

defensa

Sergio Ruiz

centrocampista

Rubén Alcaraz

centrocampista

Pedro Alemañ

centrocampista

Alex Sola

Delantero

Jorge Pascual

Delantero

Souleymane Faye

Delantero

Jon Ansotegi

4-4-2

Alineación

Aitor Fraga

portero

Alberto Dadie

defensa

Peru Rodríguez

defensa

Jon Balda

defensa

Unax Agote

defensa

Mikel Rodriguez

centrocampista

Gorka Gorosabel

centrocampista

Tomás Carbonell

centrocampista

Job Ochieng

centrocampista

Gorka Carrera

Delantero

Ekain Orobengoa

Delantero

Estadísticas

0%

RS2

GRA

0%

RS2

RS2

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

