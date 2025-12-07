Directo | Granada - Ceuta

20:25

Porteros, al campo

Ya calientan sobre el verde de Los Cármenes los porteros de ambos equipos. En el Granada, Zidane lo hace como principal al ser titular. Astralaga e Iker García, del filial, le asisten. El vasco no da muestras de sufrir lesión alguna, pero puede que haya una mínima molestia que no le permita jugar.