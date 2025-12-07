Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga Hypermotion Jornada 17 D07/12 · Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz

Escudo Granada Club de Fútbol

Granada

21:00h.

AD Ceuta

Escudo AD Ceuta FC
[ALTERNATIVE TEXT]

GRA

[ALTERNATIVE TEXT]

ADC

J. M. Baldomero

Directo | Granada - Ceuta

El conjunto de Pacheta busca refrendar la dinámica positiva en Los Cármenes para poner tierra de por medio con la zona de descenso

Minuto a minuto

José Ignacio Cejudo
Ángel Mengíbar

José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:50

Alineación y estadísticas

José Rojo Martin

4-3-3

Alineación

Luca Zidane

portero

Oscar Naasei Oppong

defensa

Manu Lama

defensa

Loïc Williams

defensa

Baïla Diallo

defensa

José Arnáiz

centrocampista

Rubén Alcaraz

centrocampista

Pedro Alemañ

centrocampista

Álex Sola

Delantero

Jorge Pascual

Delantero

Souleymane Faye

Delantero

José Juan Romero

4-3-3

Alineación

Guille Vallejo

portero

Aisar Ahmed Ahmed

defensa

Carlos Hernández

defensa

Diego González

defensa

José Matos

defensa

Rubén Díez

centrocampista

Yann Bodiger

centrocampista

Cristian Rodríguez

centrocampista

Konrad de la Fuente

Delantero

Marcos Fernández

Delantero

Kialy Abdoul Kone

Delantero

Estadísticas

0%

ADC

GRA

0%

ADC

ADC

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

