Directo | Granada - Ceuta

José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar
Granada
Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:50
20:53
Se retiran los 22 protagonistas al vestuario mientras sigue entrando gente en Los Cármenes. Veremos si el frío y el puente no han afectado mucho a la asistencia del estadio. De momento, hay varios claros en el graderío, aunque la gente siempre llega a última hora.
20:50
En el #GranadaCeuta rendimos homenaje a Ventura Rodríguez Cambil, abonado número 4512 del Granada Club de Fútbol, que nos dejó la semana pasada con solo 21 años.— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) December 7, 2025
Sabemos que nos apoyarás desde arriba, Ventura.
Descansa en paz. pic.twitter.com/3Ajk3LGEn2
20:50
El Granada rindió homenaje a Ventura Rodríguez Cambil, abonado nazarí número 4.512, que falleció la semana pasada con solo 21 años en un accidente de tráfico en Huétor Santillán. Descanse en paz.
20:40
Otro exgranadinista como Youness también milita en las filas del Ceuta, así como también el jugador granadino Andy Rodríguez. Repasamos su situación.
20:30
Ahora sí, fiesta total en Los Cármenes con la salida de los jugadores rojiblancos al césped, espectáculo de luces y sonido incluido. Minutos antes lo hicieron los del Ceuta, con sus aficionados especialmente festivos y ruidosos en la esquina del fondo norte. Buen ambiente de fútbol.
20:25
Ya calientan sobre el verde de Los Cármenes los porteros de ambos equipos. En el Granada, Zidane lo hace como principal al ser titular. Astralaga e Iker García, del filial, le asisten. El vasco no da muestras de sufrir lesión alguna, pero puede que haya una mínima molestia que no le permita jugar.
20:11
Como comentábamos antes, Sergio Ruiz es baja para el partido de última hora, así como también Pablo Sáenz, que faltó al entrenamiento del viernes. Aquí las causas y el resto de la lista de convocados por Pacheta.
20:08
En la previa, Pacheta valoró el enfrentamiento con el Ceuta y habló sobre una cierta mejoría con balón de los suyos en rueda de prensa.
20:04
𝑿𝑰 del #GranadaCFADCeutaFC ⚔️ pic.twitter.com/S3DSAZu04i— AD CEUTA FC (@ADCeuta_FC) December 7, 2025
20:03
Durante la semana, José Ignacio Cejudo charló con Yann Bodiger sobre su vuelta a Granada en las filas del Ceuta. El mediocentro vistió la camiseta nazarí en la temporada 22/23 a las órdenes de Aitor Karanka y Paco López.
20:00
En el rival, jugarán: Vallejo, Matos, Carlos Hernández, Aisar, Marcos, Cristian, Bodiger, Diego González, Konrad de la Fuente, Rubén Díez y Kone.
19:59
Pues aunque Ander Astralaga parecía recuperado de sus molestias, finalmente será Luca Zidane el que se emplee en la portería rojiblanca esta noche. Vuelve así el galo a actuar bajo palos en Liga después de varias jornadas. En Copa ya jugó de inicio. Por otro lado, Sergio Ruiz no entró ni en la convocatoria, que apenas incluye 19 futbolistas.
19:54
𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ❤️🤍#GranadaCeutapic.twitter.com/UegLtyRqqG— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) December 7, 2025
19:53
Por parte del Granada, hay cambios en el once. Jugarán: Luca; Oscar, Lama, Loïc, Diallo; Alcaraz, Alemañ, Arnaiz; Faye, Sola y Pascual.
19:52
¡Muy buenas tardes, granadinistas! Bienvenidos a un nuevo directo rojiblanco de IDEAL. Hoy, desde las 21 horas, el conjunto de Pacheta busca unos nuevos tres puntos ante el Ceuta en Los Cármenes. Ojo, porque ya hay onces. ¡Arrancamos!
José Rojo Martin
4-3-3
Luca Zidane
portero
Oscar Naasei Oppong
defensa
Manu Lama
defensa
Loïc Williams
defensa
Baïla Diallo
defensa
José Arnáiz
centrocampista
Rubén Alcaraz
centrocampista
Pedro Alemañ
centrocampista
Álex Sola
Delantero
Jorge Pascual
Delantero
Souleymane Faye
Delantero
José Juan Romero
4-3-3
Guille Vallejo
portero
Aisar Ahmed Ahmed
defensa
Carlos Hernández
defensa
Diego González
defensa
José Matos
defensa
Rubén Díez
centrocampista
Yann Bodiger
centrocampista
Cristian Rodríguez
centrocampista
Konrad de la Fuente
Delantero
Marcos Fernández
Delantero
Kialy Abdoul Kone
Delantero
0%
GRA
0%
ADC
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
