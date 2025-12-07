Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Youness celebra su gol al Eibar. AD Ceuta

'Ex' del filial del Granada CF en el Ceuta

Youness protagoniza otro regreso de exrojiblanco

Allí milita también el sexitano Andy Rodríguez

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:10

Youness Lachhab, centrocampista del Ceuta, protagonizará el otro regreso a Granada en la plantilla de la ciudad autónoma además del de Yann Bodiger tras apretar ... los dientes para recuperarse de una lesión y entrar finalmente en la convocatoria. Dos temporadas pasó en el Recreativo, de 2021 a 2023, con el ascenso a Primera RFEF y sin pisar el primer equipo más allá de la pretemporada intermedia para luego marcharse al Eldense en Segunda división.

