Youness protagoniza otro regreso de exrojiblanco

Youness Lachhab, centrocampista del Ceuta, protagonizará el otro regreso a Granada en la plantilla de la ciudad autónoma además del de Yann Bodiger tras apretar ... los dientes para recuperarse de una lesión y entrar finalmente en la convocatoria. Dos temporadas pasó en el Recreativo, de 2021 a 2023, con el ascenso a Primera RFEF y sin pisar el primer equipo más allá de la pretemporada intermedia para luego marcharse al Eldense en Segunda división.

Youness cayó lesionado en Riazor hace dos jornadas cuando llevaba once titularidades consecutivas, con un gol decisivo para la victoria sobre el Eibar incluso. Fue precisamente su convalecencia la que abrió la titularidad a Bodiger.

En el Ceuta milita también el sexitano Andy Rodríguez, habitualmente suplente. Firmó allí hasta 2026 tras descender con el Cartagena. Se le sumó otro granadino de la cantera, Josema, natural de Las Gabias. Ya debutó con el primer equipo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey tras firmar procedente del Huétor Tájar, en el que jugó tras pasar por El Palo y Torre del Mar tras formarse en la cantera del Granada.

La peculiar historia de Rodri

El exrojiblanco Rodri Ríos, ahora en el Marbella de Primera RFEF, protagonizó una historia de lo más peculiar en el Ceuta. El delantero que contribuyó con cinco goles al ascenso del Granada a Primera en 2019, el de su única temporada en el club, aportó uno más todavía para el del próximo rival en Los Cármenes a Segunda el curso pasado. El último de ellos, de hecho, dio el título de Primera RFEF contra la Cultural Leonesa tras ingresar al campo para los diez últimos minutos.

Rodri recaló en el Ceuta en 2022. Marcó 20 goles en su primera campaña y lo firmó el Real Murcia, donde llevaba cuatro cuando regresó a la ciudad autónoma al primer invierno. Esperaba seguir con el ascenso, pero le cerraron la puerta.