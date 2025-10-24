El voley ahorrador a 'donde siempre' para arrancar una nueva Superliga Unicaja Costa de Almería visita Soria por trigésimo séptima temporada consecutiva, desde la 89/90, para iniciar otra andadura al máximo nivel en el histórico 'Los Pajaritos' midiéndose al 'candidato' Grupo Herce Soria

Unicaja Costa de Almería ya estuvo a primeros de mes en el templo de 'Los Pajaritos'. Borrar este fin de semana las sensaciones que dejó aquella vez es la misión. Este sábado (19.30 horas) los verdes irán de nuevo a la capital soriana, a 'donde siempre' durante las anteriores treintaiséis temporadas, para arrancar una nueva Superliga. De aquel Torneo de Presentación del 4 y el 5 de octubre se pasa a la competición real, a los puntos, a la oficialidad. Será el momento de tener presente que el resultado, ya sí, importa más allá de las pruebas y los ajustes típicos de la pretemporada. Tres semanas después, completos y no mermados por las bajas, espera el subcampeón de los tres últimos años.

Las opciones ahorradoras son todas, sin bajas, con el peso de la historia y con la motivación de medirse a un grande para demostrar, desde el principio, que se quiere y se puede estar muy arriba. Evidentemente, es el partido de Pepe Villalba, flamante fichaje procedente de la factoría de 'perfeccionamiento' de jóvenes talentos que ha elevado al club soriano hasta la cima. Vuelve a la que ha sido su casa durante seis años, su único club tras la Permanente, querido y respetado por un público que, en cierta medida, sigue siendo el suyo. El murciano pondrá el protagonismo de la emotividad en un duelo nada amistoso, que acumula ecos de décadas de derbis entre las dos ciudades históricas del voleibol español.

Muy renovados

Ambos equipos se presentan frente a frente muy renovados, siendo lo más llamativo justo ese cambio de lado de red de Villalba. Grupo Herce, de hecho, se ha tenido que reinventar sin sus dos receptores del año pasado, porque tampoco sigue Olalla. Eso sí, que en el siete titular le quede sólo un jugador de la pasada temporada, el central Domenech, tiene 'truco'. Y es que 'seminovedades', porque regresan, son el colocador canterano Lucas Lorente tras un paréntesis de una temporada en Bélgica y el opuesto colombiano Juan Pablo Moreno, en su caso tras dos campañas en Guaguas. Ambos, junto al referido Villalba, le dieron su único título hasta ahora, la Copa de 2023. Así, la renovación no es tanta.

Sí aparecen cuatro nombres distintos en ese equipo casi de carrerilla, que los receptores, un central y el líbero. Son el puertorriqueño Hoyos, que llegó el curso pasado a España vía Teruel y que cambia del naranja al celeste y el sueco Lindberg, más el noruego Kalstad (18 años) en esa posición y parece que como refuerzo desde el banquillo. Podría producirse una curiosa coincidencia durante el partido si a la vez sale un jugador de cada uno de los tres países de la Península Escandinava, contando con el finlandés Räsänen en las filas de Unicaja Costa de Almería. Por el centro, Mimoun es el fichaje, quien dejó Melilla para ofrecer durante pretemporada un rendimiento extraordinario con Soria y cierra ese equipo 'de gala' de Alberto Toribio otro recién incorporado, el líbero Arnau Masiá, desde Cisneros.

Mucha juventud

Presumiblemente junto a Kalstad en el banquillo, mucha juventud, aunque se le haya hecho ficha a su eterno capitán, Manu Salvador, opuesto;a su coordinador de club, Óscar Arnáiz, colocador, y al mítico Ismael de Miguel, de recuerdo en Ciudad Medio Ambiente, líbero. No será normal que salgan a pista en ningún momento. El resto, sí en manos del perfeccionista Toribio, tiene como 'mayores', con 20 años, al líbero Rodrigo Jiménez, al central Alejandro Villalba y al colocador Bernat Castellá. De 2005 se pasa a chicos de 2006 y 2007, por debajo de la veintena, Carlos Montero, opuesto;Diego Miguel, receptor, y Moisés Rodrigo, central.

De todos ellos, Diego Miguel se reencontrará con Mario García, Joaquín Cañadas y Jesús Ríos, reuniéndose este sábado cuatro de los bronces del Mundial U19 del pasado agosto. Las tres perlas son refuerzos de gran relevancia para Unicaja Costa de Almería, sumando este 'poder joven' a Aleix Tarrazo y a Davit Katchiperadze 'Dato', sin olvidar que Álex Moya acaba de cumplir sólo los 21. Pablo Ruiz, que afronta su segunda temporada como primer entrenador, quinta en el club, mantiene a los centrales Borja Ruiz y Jorge Fernández, con Cañadas y Tarrazo 'pidiendo paso' en esa posición, así como al líbero Paquillo Fernández, al que en su puesto 'aprieta' el referido Moya.

Caras nuevas

Cambia radicalmente los receptores, regresando a casa tras cuatro campañas fuera Fran Iribarne, desde Bélgica, y fichando al referido Pepe Villalba desde las filas sorianas, más el fichaje también de Mikko Räsänen, desde Melilla. El finlandés ofrece un corte diferente a los dos primeros, ampliando las soluciones a distintas situaciones de partido. Llamando fuerte a la puerta en esa posición está Mario García, mientras 'Dato' ofrece polivalencia, jugando como opuesto los minutos que se le han dado en pretemporada. Ángel Rodríguez, de oficio, 'killer' y hacedor de puntos, regresa a la Liga española como opuesto de Unicaja Costa de Almería, sabiendo que ha estado cerca de fichar en campañas anteriores.

Mención aparte tienen los colocadores, los cerebros del equipo, con la confianza extrema en el buen rendimiento del brasileño Bernardo Westermann y del sevillano Jesús Ríos. Del primero, se sabía su alto nivel por los duelos con Benfica. Del segundo, ha sorprendido sólo a medias, porque se le había seguido y se conocía su potencial, pero no ha tardado nada en ponerlo sobre la pista, con derroche de carácter, además. Plantilla de 14 en la que todos pueden jugar sin descenso de nivel colectivo, Unicaja Costa de Almería sabe que tiene un estreno 'de fuego' para reivindicarse.

Debutará oficialmente como técnico Andrés Portero y también se lleva parte de emotividad porque lo hará en la que fue su primera casa en sus orígenes como jugador. Por último, el 'scout' cordobés David Granados, antes en Melilla, se estrena como ahorrador. En Los Pajaritos pitarán Carlos Robles, de Valladolid, y David Escobar, de Logroño.