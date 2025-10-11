Viator, donde el esfuerzo encuentra su Norte

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 11 de octubre 2025, 14:53 Comenta Compartir

Viator se prepara para convertirse, el próximo 15 de noviembre, en epicentro del deporte de orientación nacional con la celebración del Monsterogaine 103, Campeonato de España de Orientación en la modalidad Ultrascore Rogaining (U-Rogaining). La prueba se desarrollará en el término municipal y en el entorno del campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor', escenario que aportará al encuentro un paisaje de gran diversidad orográfica y un componente histórico singular.

Organizado por el Club de Orientación Surco de Almería por delegación de la Federación Española de Orientación (FEDO), el Monsterogaine 103 fue presentado oficialmente en el Ayuntamiento de Viator en un acto que reunió a autoridades locales, militares y a los responsables técnicos del evento. En la presentación estuvieron el alcalde, Manuel Jesús Flores Malpica; el presidente del Club Surco, Fernando Pachón; el teniente coronel jefe del CTM 'Álvarez de Sotomayor', Juan Vicente García y el director de la prueba, José Manuel García Crespo, entre otros representantes institucionales.

El campeonato recupera un proyecto que quedó suspendido en 2020 por la pandemia y mantiene el guiño histórico al centenario de La Legión Española mediante la disposición de 103 controles sobre el terreno. La cifra de controles no es meramente simbólica, marcará la estrategia de los equipos y la planificación táctica de una carrera en la que cada decisión de ruta tendrá consecuencias directas en la puntuación final.

La disciplina

El Rogaining en su modalidad Ultrascore exige resistencia, lectura del terreno y toma de decisiones bajo presión. Los equipos, compuestos por dos a cinco participantes, deberán localizar el mayor número posible de controles dentro de un tiempo límite; cada control tiene un valor distinto atendiendo a su dificultad técnica y física y el orden de visita lo decide cada equipo, lo que convierte la prueba en una competición de estrategia tanto como de fondo físico. El evento atrae a veteranos de la orientación, corredores de montaña y nuevos aficionados que buscan un desafío colectivo en plena naturaleza.

El Club Surco aporta experiencia organizativa, pues en 2012 coordinó el Campeonato de España de Orientación en la modalidad Maratón y ya organizó las dos ediciones anteriores del Monsterogaine –2013 y 2016– en Málaga, con participación habitual de entre 250 y 300 corredores. Esa trayectoria avala la capacidad del club almeriense para gestionar pruebas de alto nivel y garantizar un desarrollo técnico riguroso.

La colaboración institucional ha sido clave para reproducir una infraestructura adecuada, como son el Ayuntamiento de Viator, la Brigada Rey Alfonso XIII, II de La Legión, la Diputación Provincial de Almería y las fuerzas de seguridad trabajan de forma conjunta con la FEDO y la organización local para asegurar la logística, el control de accesos, la seguridad y la atención sanitaria. La organización ha destacado el papel de los voluntarios y de Protección Civil en el dispositivo de apoyo.

Un orgullo

El alcalde de Viator subrayó la importancia del evento para la proyección del municipio. «Es un orgullo acoger una prueba de esta magnitud que atraerá a deportistas de toda España y permitirá mostrar un Viator activo y comprometido con el deporte», afirmó. El director técnico, José Manuel García Crespo, precisó que «el esfuerzo en la preparación del terreno y en la coordinación de los equipos técnicos responde a la voluntad de ofrecer una competición impecable y segura para todos los participantes».

El campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor' aportará al Monsterogaine 103 un mosaico de terrenos –zonas de monte, llanuras y sectores pedregosos– que exigirá a los corredores versatilidad en la lectura de mapas y adaptación continua a las condiciones del terreno. La prueba será puntuable para la Liga Española de Rogaine y supondrá la tercera cita válida para la Liga Andaluza de Rogaining, lo que incrementa su relevancia dentro del calendario competitivo.

Más allá de la competición, el Monsterogaine 103 se concibe como una celebración del deporte al aire libre y de la conexión con el territorio. Los organizadores invitan a participantes y acompañantes a descubrir la etnografía local y el entorno natural, al tiempo que apelan al respeto por el paisaje y a un modelo de ocio sostenible. Viator recupera así su papel como anfitrión de eventos deportivos de alto nivel, uniendo historia, naturaleza y desafío deportivo en dos días de competición intensa y vivida en equipo.