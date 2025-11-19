Viator, donde el desierto traza el destino

Viator acogió el pasado sábado, día 15 de noviembre, una de las jornadas más intensas de la temporada nacional de orientación con la celebración del ... Campeonato de España de ultrascore-rogaining 2025, integrado dentro del Monsterogaine 103 y organizado por el Club Surco Orientación con el apoyo de Loterías y Apuestas del Estado tras su reciente acuerdo con la Federación Española. La localidad del Bajo Andarax se convertía así en punto de encuentro para equipos llegados desde distintos rincones del país, que encontraban en el campo de maniobras del Campamento Álvarez de Sotomayor un escenario idóneo para una prueba de casi diez horas marcada por la navegación precisa, la resistencia sostenida y la lectura inteligente de un mapa lleno de decisiones difíciles. El terreno, situado en la falda sur de Sierra Alhamilla, ofrecía un paisaje áspero, amplio y exigente que combinaba desniveles, ramblas abiertas y zonas militares que añadían un carácter singular al recorrido preparado para dicho acontecimiento.

El formato de la competición obligaba a cada equipo a gestionar el esfuerzo a largo plazo, mientras trazaba rutas que permitieran sumar el máximo número de puntos entre los 103 controles repartidos por el área de competición. Desde primera hora de la mañana se vivía un ambiente de concentración, con deportistas que estudiaban el mapa con detenimiento antes de lanzarse a una jornada donde cada error de orientación podía suponer varios minutos perdidos y donde la estrategia pesaba tanto como la condición física. La evolución de la carrera reflejaba las diferencias propias de un ultrascore, con equipos que optaban por largos rodeos para enlazar controles de alto valor y otros que preferían asegurar sectores más cercanos para mantener un ritmo sostenido durante la celebración.

Ganadores

En la categoría senior mixta, la lucha por el título nacional terminaba resolviéndose a favor de Sopels Team, que alcanzaba los 675 puntos después de una actuación sólida y constante durante las casi diez horas de carrera. El equipo Datacon-Priego de Córdoba-SRK completaba la prueba con 669 puntos y un planteamiento muy similar, quedándose a escasa distancia de un oro que se decidió por detalles. El tercer puesto era para Guerreros de la Guzmán, que concluía con 400 puntos y confirmaba su presencia entre los equipos más regulares de la jornada.

Interpretar el plano, vital si se quiere ganar. FADO Todo son señales importantes para llegar. FADO Entrega de premios mascuilna. AYTO. Viator Las mejores féminas, en el podio. Ayto. Viator Emtrada en el Espacio Escénico Adolfo Suárez. Ayto. Viator 1 /

La categoría senior masculina vivía una pugna intensa en la zona alta de la clasificación hasta que Brigantia Aligots lograba distanciarse en el tramo final y cerraba su participación con 792 puntos, un registro que certificaba su condición de nuevo campeón de España y que demostraba su capacidad para mantener un ritmo alto incluso en los sectores más duros del mapa. El equipo GOCAN RMK finalizaba segundo con 743 puntos en un tiempo de carrera casi idéntico, mientras que el tercer lugar era para Saltamontes Ítaca-GOCAN-Altair-CO Guadalajara, que alcanzaba los 666 puntos con una gestión de recorrido que resultó equilibrada.

En la categoría senior femenina, el título recaía en el equipo XCOCX, que firmaba una actuación brillante y detenía el crono tres minutos antes del límite de las diez horas, con un total de 696 puntos. El segundo puesto era para Fraggle-O, Correcaminos/Murcia-O, con 470 puntos, mientras que la medalla del bronce quedaba en manos de 365 Gomets del COC, que alcanzaba los 452 puntos después de una participación constante y bien orientada en los sectores clave del mapa del Campeonato.

La jornada dejaba imágenes de mucho valor para los equipos y para la organización, que ponía a disposición del público tanto el archivo fotográfico completo de la prueba como los resultados oficiales. La Liga Española de Rogaining continuará este próximo sábado, día 22 de noviembre, en Extremadura, donde la competición retomará su calendario apenas una semana después de una edición del Monsterogaine 103 que reforzaba la posición de Viator como uno de los escenarios más singulares para este tipo de pruebas. En su Espacio Escénico, con la presencia de Manuel Jesús Flores Malpica, tuvo lugar la clausura de un campeonato sigular, con 'área de descanso' y disfrute del 'deber cumplido'.