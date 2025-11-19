Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El campo de maiobras del Álvarez de Sotomayor, centro de experiencias. FADO
Orientación

Viator, donde el desierto traza el destino

El Monsterogaine 103 reúne el Campeonato de España de ultrascore-rogaining en el Campamento Álvarez de Sotomayor

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:28

Viator acogió el pasado sábado, día 15 de noviembre, una de las jornadas más intensas de la temporada nacional de orientación con la celebración del ... Campeonato de España de ultrascore-rogaining 2025, integrado dentro del Monsterogaine 103 y organizado por el Club Surco Orientación con el apoyo de Loterías y Apuestas del Estado tras su reciente acuerdo con la Federación Española. La localidad del Bajo Andarax se convertía así en punto de encuentro para equipos llegados desde distintos rincones del país, que encontraban en el campo de maniobras del Campamento Álvarez de Sotomayor un escenario idóneo para una prueba de casi diez horas marcada por la navegación precisa, la resistencia sostenida y la lectura inteligente de un mapa lleno de decisiones difíciles. El terreno, situado en la falda sur de Sierra Alhamilla, ofrecía un paisaje áspero, amplio y exigente que combinaba desniveles, ramblas abiertas y zonas militares que añadían un carácter singular al recorrido preparado para dicho acontecimiento.

