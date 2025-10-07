Vera volvió a zambullirse en su gran fiestadel triatlón

R. I. Almería Martes, 7 de octubre 2025, 23:28 Comenta Compartir

Vera volvió a vibrar con la fuerza del deporte cuando cerca de 300 triatletas convirtieron su litoral en un auténtico escenario de superación, resistencia y espectáculo durante la quinta edición del Triatlón 'Ciudad de Vera'. La cita, que se ha consolidado en pocos años como una de las pruebas más esperadas del calendario andaluz, alcanzó en esta ocasión un récord histórico de participación y estrenó una importante novedad, la inclusión de dos modalidades, sprint y olímpica, que elevaron el nivel competitivo y ampliaron el atractivo de la jornada.

Desde primera hora de la mañana, la Playa de Vera se llenó de color, expectación y deportistas dispuestos a desafiar su propio límite. A las nueve en punto, con el mar en calma y un ambiente ideal para la práctica, se dio la salida a la distancia olímpica, la más exigente de las dos. Los 120 participantes que tomaron parte en ella afrontaron un recorrido de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y una carrera final de 10 kilómetros, dividida en dos vueltas por un trazado urbano que permitió al público seguir de cerca el esfuerzo de los competidores.

Poco después, a las 11:45, llegó el turno de la modalidad sprint, más corta pero igual de intensa, en la que 158 triatletas recorrieron 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta –distribuidos en dos circuitos– y una carrera a pie de 5 kilómetros. El diseño del circuito urbano, perfectamente señalizado y con todos los dispositivos de seguridad desplegados, permitió disfrutar de una jornada deportiva impecablemente organizada, en la que no faltaron los aplausos ni el entusiasmo de los espectadores.

Deportistas andaluces

La prueba, que estuvo organizada por el Ayuntamiento de Vera junto al Club Tribaria y la Federación Andaluza de Triatlón, formó parte además del IV Circuito de Triatlón de la Diputación de Almería, en concreto de la séptima de las ocho pruebas de las que se compone el citado evento. De esta forma, la competición no sólo se integró en el calendario provincial, sino que reforzó su papel como punto de encuentro entre deportistas de toda Andalucía y otras comunidades, que encontraron en Vera un escenario perfecto para la práctica de este deporte que combina fuerza, resistencia y estrategia.

El éxito de participación fue acompañado por un notable nivel competitivo. En total, 278 deportistas cruzaron la línea de salida –158 en sprint y 120 en olímpica–, demostrando la creciente atracción que el Triatlón de Vera ejerce sobre los amantes de esta disciplina. La organización, además, elevó la categoría de la cita con una bolsa de premios más ambiciosa que en ediciones anteriores. Los vencedores de la distancia sprint recibieron 700 euros, mientras que los campeones de la modalidad olímpica se hicieron con 1.000 euros, una cifra que refleja el impulso institucional por consolidar este evento dentro del panorama deportivo nacional.

La respuesta

El público, que se congregó a lo largo de todo el recorrido, aportó una energía especial a la jornada, acompañando a cada participante en su paso por las calles y en las zonas de transición. La emoción fue constante, especialmente en los últimos metros de carrera, donde la meta instalada junto a la playa se convirtió en un punto de celebración colectiva.

El éxito organizativo fue fruto del trabajo conjunto entre administraciones y entidades deportivas, que lograron un evento sin contratiempos, con una logística de primer nivel y un dispositivo de seguridad que garantizó el desarrollo de las pruebas con total normalidad. Voluntarios, personal sanitario, Policía Local y Protección Civil sumaron esfuerzos para hacer de esta quinta edición una referencia en la organización de competiciones deportivas.

La apuesta del Ayuntamiento de Vera por el deporte, y en particular por el triatlón, quedó reflejada en cada detalle. La prueba no solo sirvió para fomentar la práctica deportiva y la vida saludable, sino también para consolidar a Vera como destino de turismo deportivo. Durante todo el fin de semana, los hoteles y restaurantes del municipio registraron una notable afluencia, con cientos de deportistas y acompañantes que aprovecharon la ocasión para disfrutar de la gastronomía, la hospitalidad y los atractivos naturales de la zona.

Con esta quinta edición, el Triatlón 'Ciudad de Vera' reafirmó su madurez como evento, del mismo modo que dio un paso más hacia su consolidación como una cita emblemática dentro del triatlón andaluz. La incorporación de la modalidad olímpica, el récord de participación y la impecable organización marcaron un antes y un después en la historia de la prueba, que se proyecta ya como una de las más importantes del sur de España.

La jornada dejó algo más que podios y cronómetros, rescató el testimonio de un municipio que se vuelca con el deporte, de una comunidad que aplaude el esfuerzo y de un evento que, año tras año, continúa creciendo con el mismo espíritu que lo vio nacer: el de unir pasión, sacrificio y orgullo local bajo el sol de Vera».