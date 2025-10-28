Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

URA sólo pudo traerse de Mairena las buenas sensaciones de la segunda parte. Javier Pascual
Rugby

Unión Rugby Almería paga la falta de ritmo en la primera jornada

La tenacidad de los cruzados en la segunda parte sí impide que Mairena Rugby sume el bonus ofensivo, tras un arranque de partido en el que se notó mucho el parón veraniego

R. I.

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 23:15

Comenta

Mairena ya había debutado en la jornada 1, la semana anterior, mientras que a Unión Rugby Almería le había tocado descansar 'sobre el descanso'. Después ... del larguísimo parón de verano, con muchas ganas de comenzar a jugar, el azar dijo que había que seguir esperando una semana más y se pagó. Fue mala suerte de entrada, porque, al ser impares en el grupo de la Liga BMS, cada semana de juego parará uno y no sirve de nada que te toque el primero, cuando no hay ni cansancio ni lesiones. Así, su rival de este domingo venía ya con ritmo, metido en situación. Además, cayó en Marbella el domingo anterior (17-5), más motivación de debutar en su casa con una victoria.

