Unión Rugby Almería paga la falta de ritmo en la primera jornada

Mairena ya había debutado en la jornada 1, la semana anterior, mientras que a Unión Rugby Almería le había tocado descansar 'sobre el descanso'. Después ... del larguísimo parón de verano, con muchas ganas de comenzar a jugar, el azar dijo que había que seguir esperando una semana más y se pagó. Fue mala suerte de entrada, porque, al ser impares en el grupo de la Liga BMS, cada semana de juego parará uno y no sirve de nada que te toque el primero, cuando no hay ni cansancio ni lesiones. Así, su rival de este domingo venía ya con ritmo, metido en situación. Además, cayó en Marbella el domingo anterior (17-5), más motivación de debutar en su casa con una victoria.

El XV sevillano, que leyó muy bien la situación, la fraguó en una mala primera parte de URA. Les costó a los de Gonzalo Zalazar entrar en el partido y en la competición y se notó que había sido lastre a la perfección cuando, en la segunda mitad, la imagen del equipo mejoró notablemente. Al descanso se llegó con 15-0 y el resultado final fue 22-10, así que se puede decir que los unionistas 'ganaron' esa mitad por 7-10. Está claro que eso sirve de poco, ya que no se pudo llegar al bonus defensivo al menos, pero en esta ocasión sí sirvió para al menos 'robarle' un punto al rival, un posible rival directo de cara a la clasificación final del campeonato –tres ensayos a uno en el cómputo del encuentro–.

Recuperar sensaciones

Más allá de eso, incluso, sirvió para recuperar sensaciones y forjar equipo, de nuevo la mezcla de veteranos con jóvenes canteranos para consolidar un proyecto sólido desde la base. Gonzalo Zalazar 'Mudo', recién colgadas las botas y dedicado exclusivamente a la dirección técnica, lo dijo claro. «No ha sido un comienzo como nos habría gustado a todos, pero al menos pudimos enseñar el equipo que buscamos ser». El preparador de Unión Rugby Almería reconoció los «muchos errores, imprecisiones individuales y a su vez colectivas, que permitieron al rival poder hacer su juego». Mairena, por ello, se aprovechó de «tener muchas más oportunidades, terminando la primera parte 15-0».

Después de la charla del descanso, mejoría notable en las prestaciones de los suyos. «En la segunda parte se vio un poco el equipo que buscamos». Detalló a ese respecto que también «los cambios que vinieron del banquillo entraron con muchas ganas y eso nos terminó dando el empujón que nos faltaba para poder marcar una vez». Tanta fue la mejora que «sobre el final se tuvo otra clara posibilidad de ensayo», que de haberse hecho realidad habría dado el primer punto de la temporada con ese bonus defensivo que se escapó esta vez. Va a ser importante seguir por el mismo camino emprendido, con confianza en el trabajo planificado para crecer.

Lectura

Zalazar hacía esa lectura. «Es el primer partido tras el parón del verano para muchos de los jugadores, pero estoy convencido que con las ganas, la predisposición y sobre todo el compromiso que tienen estos chicos, se va a trabajar para poder crecer como equipo e individualmente». De hecho, una clave de este proyecto es tener «el privilegio» de «contar con un promedio de treinta jugadores por entrenamiento», además de que «todos vienen con las mismas ganas» porque, sencillamente, «entienden que el puesto se lo van a ganar en la semana». Exigente el entrenador cruzado, a su vez transmitía la confianza que necesita el grupo en las posibilidades de hacer una buena temporada.

Lamentablemente va a saber a poco esta buena segunda mitad, porque de nuevo toca echar el freno y parar este fin de semana. En este caso lo harán todos los equipos. Se volverá el día 9 de noviembre y se hará en el Estadio Municipal Juan Rojas, por fin, ante la afición. Se recibirá a CD Rugby Tartessos Huelva, equipo que llegará al templo cruzado con sendas derrotas en los dos partidos disputados. Ambas veces ha sido en casa, por 0-24 ante Fuengirola RC y por 15-41 frente a Marbella RC, siendo la de Almería su primera salida. Después de dos partidos y con cosas que analizar, otra vez al rival le viene mejor este descanso que a URA, que necesita jugar.