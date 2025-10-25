A Unicaja Costa de Almería le sobran los dos primeros sets

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 25 de octubre 2025, 23:13 Comenta Compartir

El partido arrancó como un naufragio para Unicaja Costa de Almería, arrastrado por la precisión y contundencia de Soria. Desde los primeros puntos, los almerienses se vieron superados en saque y ataque, con errores que permitieron a los sorianos marcar el ritmo y abrir ventaja. Pepe Villalba, Bernardo Westermann y Jorge Fernández intentaban recomponer la situación, pero cada acierto soriano se sentía como una ola que los empujaba hacia atrás, haciendo que los dos primeros sets fueran un tormentoso viaje.

A pesar de la adversidad, Unicaja luchó con tenacidad, recortando distancias y encontrando espacios para recomponerse. La garra del equipo y la búsqueda de cada oportunidad levantaron la esperanza en los sets intermedios, con ataques por punta y saques que intentaban equilibrar la balanza. Sin embargo, la efectividad de Soria y la acumulación de errores almerienses mantuvieron el control del partido. Soria, implacable, acabó llevándose el triunfo, dejando a Unicaja con la sensación de haber peleado con valentía, pero sin lograr salvarse.

A remolque

Comenzó con problemas Unicaja, que se vio rápido con un 3-0 en el marcador, pero reaccionó con un bloqueo de Borja Ruiz para meterse en la puntuación (3-2). Entró el partido con ambos equipos imponiendo su ataque, lo que permitía al equipo soriano estar en ventaja de entre uno y dos puntos (7-5). Si embargo, la lectura sobe Pepe Villalba dio pie a un control que Moreno aprovechó para poner el 8-5. Al equipo almeriense le faltó contundencia en el remate, que sí que la tuvo Grupo Herce Soria, con Juan Pablo Moreno como 'finalizador'. Con un saque directo mandó el partido a los banquillos por tiempo de Pablo Ruiz (13-8).

A los almerienses les faltaba un trabajo defensivo porque Soria sí que hacia daño con el saque y con el ataque. En Unicaja Costa de Almería, Bernardo Westermann 'usaba' a un Pepe Villalba metido en el partido que anotaba por punta y también al saque (16-13), pero el juego sólido local sólo hacía daño y desestabilizaba al equipo ahorrador, sin capacidad de respuesta y atascado en el error. Pablo Ruiz agotó sus dos tiempos muertos (21-15), con Hoyos que se había apuntado tiempo atrás a un certero ataque, con la opción de aspirar a meterse en el partido cada vez más remota (23-16). Un error al saque de Jorge Fernández puso el 24-18 y Lindberg lo cerró.

El error

Los almerienses comenzaron el segundo set cometiendo los mismos errores. Sin acierto en ataque, Soria sacó tres de ventaja tras un bloqueo de Hoyos (4-1). El equipo almeriense no mejoró en los siguientes puntos. Ángel Rodríguez mandó a la red el noveno balón de ataque del partido y Soria hizo lectura para colocar la ventaja en cuatro puntos (7-3). Al cántabro le cazaron en bloqueo y Pablo Ruiz paró el set porque no estaban saliendo las cosas (9-4). Sin 'responder' con el saque –el riesgo asumido y obligado provocó el error–, con los sorianos haciendo daño por punta con un efectivo y eficiente Juan Carlos Moreno (12-5). No hubo reacción. El equipo almeriense estaba siendo 'maniatado' por el buen juego soriano, que cerraba cualquier vía por la que pudiera avanzar el cuadro ahorrador. Un bloqueo de Moreno sobre Ángel Rodríguez activó el segundo tiempo muerto de Pablo Ruiz (15-7).

Soria imponía su forma, compendio de utilizar bien los fundamentos. Ante la poca efectividad en ataque, Pablo Ruiz utilizó a Tarrazo para buscar soluciones por punta y el equipo almeriense se 'reactivó' mínimamente (16-11). Pero la reacción fue mínima porque Unicaja jugó viciado por el error y su reacción tardía para meterse en el set (18-13). Sí es cierto que Soria ayudó con el error y Unicaja Costa de Almería se colocó a cuatro puntos, con tiempo muerto de Toribio (18-14), tras error de Mimoun.

No mejoró el cuadro soriano. La lectura en bloqueo de Unicaja dio continuidad para sumar (19-16). En dinámica buena, un triple bloqueo sobre Moreno, activó de nuevo a Toribio que paró de nuevo el partido (21-19). En Unicaja entró Rässänen y Kalstad falló en ataque, también Hoyos ante un 'certero' Jorge Fernández (22-22). Soria no dejó el mando, Hoyos puso bola de set (24-23) y Villalba falló el último balón para caer por la mínima (25-23).

Señales contundentes

En el tercer set, el equipo almeriense empezó pronto a conceder. El saque de Moreno hizo daño a la recepción almeriense, incapaz de controlar. Y, aún así, Unicaja Costa de Almería estuvo en partido con un punto de recepción de Pepe Villalba que no pudo manejar el saque del colombiano, pero que pasó y entró en cancha soriana (3-2). El cambio de sacador, con el puertorriqueño Hoyos en 9 metros, pasó al intercambio de golpes, con los sorianos llevando la voz cantante en los pasajes siguientes (6-3). De todas formas, Unicaja Costa de Almería mostró capacidad para, con el saque, meterse en el partido. Westermann aprovechaba bien cuando la recepción era buena y el equipo almeriense lograba anotar por punta. Lo cierto es que a Unicaja le faltaba capacidad para aparecer en ataque y Pablo Ruiz intentando hacer cosas. Optó por dar entrada a Rässänen en lugar de un Ángel Rodríguez impreciso. El finlandés aprovechó un ataque por 4 para quedarse a un punto (9-8).

La obligación que suponía ir a remolque, dando pie a tener que arriesgar con lo que apareció el error (10-8). A Unicaja le metía en el partido el acierto de Villalba, al que buscó Bernardo Westermann para finalizar ataque. El 11-11 obligó a Toribio a pedir tiempo. Grupo Herce no andaba bien con el saque lo que permitía a los blanquiverdes estar en la pelea. Un error de Moreno dio vida a los blanquiverdes que dieron la vuelta al marcador tras un ataque por punta de Iribarne con tiempo muerto de Toribio (14-16) porque defensivamente Unicaja estaba metido.

Apareció el saque soriano para recortar la distancia y empatar el partido (17-18). Éste parecía que se resolvería por detalles. El error de Hoyos puso a Unicaja dos arriba (19-21). El equipo de Pablo Ruiz mejoró en el tramo final y un remate de Jorge Fernández dio la victoria parcial (22-25).

Hasta la orilla

El cuarto set deparó un Unicaja Costa de Almería, con Rässänen en pista, suelto en el juego desde el inicio (2-5), tras el bloqueo de Jorge Fernández. Soria jugaba con dificultad. La lectura de bloqueo de los de Pablo Ruiz permitió coger ventaja por dos puntos (5-7). De todas formas, no todo era contundencia ahorradora. El error de Borja Ruiz en ataque permitió al grupo Herce Soria adelantarse en el marcador. (10-9). Con Villalba al saque el equipo almeriense mejoró en lectura y eficacia en ataque, logrando colocarse con ventaja en el marcador (9-10).

El ataque por punta daba alegrías a los blanquiverdes, aprovechando el trabajo en la colocación de Westermann, válido para poner al equipo almeriense con ventaja (15-17). Volvió a aparecer el conjunto soriano, que a base de saque y de error blanquiverde logró darle la vuelta al marcador con tiempo muerto de Pablo Ruiz (18-17) que no impidió la mejoría castellana que tomó ventaja por dos puntos (19-17).

Unicaja entró en fase de error, permitiendo que Soria viera más cerca el triunfo. No se detuvo en su rendimiento el conjunto de Pablo Ruiz, que peleó por volver a celebrar la victoria. Toribio solicitó tiempo (21-20). Westermann apareció para entablar el partido. Trabajando en defensa, Iribarne puso a Unicaja con ventaja (22-23). Soria reaccionó para poner bola de partido (24-23) y el intercambio de golpes alargó las tablas con Moreno apareciendo e impidiendo que el partido se alargara (28-26).