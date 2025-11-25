Unicaja Costa de Almería se 'quita' a PabloRuiz; Israel Rodríguez se estrena

El voley no es ajeno a los vicios del deporte y los resultados son los que mantienen o derriban carreras. En Unicaja Costa de Almería, ... esa máxima se hizo ayer dolorosamente evidente, con la destitución de Pablo Ruiz como entrenador del primer equipo, en su segunda temporada como máximo responsable –antes había estado como segundo de Manolo Berenguel, con quien ganó la Superliga Masculina, y también con Carlos Carreaño–. Tras un inicio de temporada irregular –un triunfo y cuatro derrotas– y un rendimiento por debajo de lo esperado, la directiva blanquiverde decidió dar un golpe de timón y confiar la dirección del equipo a Israel Rodríguez, exjugador internacional y veterano de la élite española.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 || Pablo Ruiz deja de ser entrenador del equipo.



El Club le agradece su dedicación y compromiso durante todo este tiempo.



Muchas gracias por todo Pablo



💚 #VamosVerdes!

— Unicaja Costa de Almería Voleibol (@cvalmeria) November 25, 2025

Rodríguez, conocido por su paso brillante como receptor y por su experiencia en competiciones nacionales e internacionales, asume ahora un reto de enorme responsabilidad. No sólo debe reconducir los resultados deportivos, sino también gestionar un vestuario al que devolver confianza a la plantilla y estabilizar un proyecto que, hasta ahora, mostraba signos de fragilidad.

Proceso

La llegada de Rodríguez no es un proceso gradual, el técnico sevillano se enfrenta a la presión de resultados inmediatos y a la expectación de una afición exigente. Su labor será doble, la de equilibrar la táctica y la preparación física con el aspecto psicológico, recuperando la motivación y la concentración de un equipo que necesita reaccionar rápidamente para no perder posiciones en la clasificación.

Para Israel, este desafío representa más que un nuevo puesto, es la oportunidad de demostrar que su experiencia como jugador puede transformarse en autoridad y liderazgo desde el banquillo. La temporada se convierte así en un campo de pruebas donde cada decisión, cada entrenamiento y cada partido será observado bajo lupa, tanto por la directiva como por la afición, hambrienta de resultados y estabilidad.

La historia de Unicaja Costa de Almería vuelve a recordar que, incluso en deportes colectivos de tradición, la paciencia es escasa y los cambios son inevitables cuando los resultados no acompañan. Ahora, bajo la dirección de Israel Rodríguez, el equipo deberá adaptarse a su estilo, recuperar confianza y demostrar que puede superar la turbulencia de la destitución y mirar hacia adelante con ambición, teniendo en cuenta que se cumplen los 40 años de vida de la entidad, en la que será la primera experiencia del que fuese mejor atacante del Europeo de 2013 y campeón de Europa en 2007, ganando a Rusia en su 'casa'.

A un grande

El sevillano tiene la experiencia de conocer la casa, pues ha estado en ella en dos temporadas, con una trayectoria intermedia en Francia, Italia, Grecia, Turquía o Rumanía. Pese a todo no es su primera experiencia dirigiendo a un equipo de voley, ya que el curso pasado estuvo trabajando en la cantera de Mintonette Almería y, actualmente, era el responsable técnico del AVG 2008, que compite en la Primera División Nacional femenina, con una trayectoria interesante en la que ha ganado seis de los ocho partidos que se llevan disputados. Sólo ha perdido dos encuentros frente al Voleibol Rivas, que es líder del grupo.

Su debut se producirá el próximo sábado, a las 17:30 horas, frente a Servigroup Playas de Benidorm, que tiene un punto menos en la clasificación, como consecuencia de su victoria (3-2) frente a Pamesa Teruel, en la segunda jornada de la Superliga.