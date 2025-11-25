Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Israel Rodríguez dirigirá a Unicaja Costa de Almería donde jugó en dos etapas. AVG 2008
Voleibol

Unicaja Costa de Almería se 'quita' a PabloRuiz; Israel Rodríguez se estrena

El sevillano, que se retiró como jugador en el equipo blanquiverde, había estado en categorías inferiores y ahora era técnico del AVG 2008 en Primera Nacional

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:12

El voley no es ajeno a los vicios del deporte y los resultados son los que mantienen o derriban carreras. En Unicaja Costa de Almería, ... esa máxima se hizo ayer dolorosamente evidente, con la destitución de Pablo Ruiz como entrenador del primer equipo, en su segunda temporada como máximo responsable –antes había estado como segundo de Manolo Berenguel, con quien ganó la Superliga Masculina, y también con Carlos Carreaño–. Tras un inicio de temporada irregular –un triunfo y cuatro derrotas– y un rendimiento por debajo de lo esperado, la directiva blanquiverde decidió dar un golpe de timón y confiar la dirección del equipo a Israel Rodríguez, exjugador internacional y veterano de la élite española.

