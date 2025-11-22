Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Unicaja Costa de Almería fue superior en bloqueo, pero no en los demás fundamentos. Francis Cazorla
Voleibol

Unicaja Costa de Almería pierde un partido escrito a contraluz

El equipo almeriense y Melilla protagonizaron un duelo marcado por errores, bloqueos y aciertos fugaces que dejaron el marcador siempre incierto

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:20

Comenta

El encuentro de Unicaja Cos4ta de Almería se dibujó desde el primer balón como un lienzo a contraluz, donde cada acción quedaba marcada por sombras ... y reflejos parciales. Melilla impuso un saque inicial potente que abrió hueco en el marcador, mientras Unicaja Costa de Almería buscaba recomponerse entre concesiones y rallies interminables, donde los bloqueos de Jorge Fernández y los remates de Ángel Rodríguez aparecían como destellos fugaces de luz. Cada set parecía un capítulo incompleto, con giros de esperanza que se perdían ante errores de saque y decisiones controvertidas que hacían que la ventaja local siempre se sintiera un paso por delante.

