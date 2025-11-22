Unicaja Costa de Almería pierde un partido escrito a contraluz

El encuentro de Unicaja Cos4ta de Almería se dibujó desde el primer balón como un lienzo a contraluz, donde cada acción quedaba marcada por sombras ... y reflejos parciales. Melilla impuso un saque inicial potente que abrió hueco en el marcador, mientras Unicaja Costa de Almería buscaba recomponerse entre concesiones y rallies interminables, donde los bloqueos de Jorge Fernández y los remates de Ángel Rodríguez aparecían como destellos fugaces de luz. Cada set parecía un capítulo incompleto, con giros de esperanza que se perdían ante errores de saque y decisiones controvertidas que hacían que la ventaja local siempre se sintiera un paso por delante.

A pesar de ello, la lucha del equipo almeriense mantuvo el pulso del partido, con momentos de intensidad en los que Borja Ruiz revivía la ilusión, Iribarne sostenía el bloque y el técnico local intentaba corregir cada fisura con tiempos muertos estratégicos. Cada rally se convertía en un juego de sombras y luces, con un marcador que reflejaba la dificultad de alcanzar la claridad total y con cada acción se percibía la tensión de un partido que, aunque pareció escaparse, mostró la resistencia de un equipo que jamás dejó de perseguir la luz entre la oscuridad de los errores y la precisión del rival.

Declaración de intenciones

La primera pelota del partido, rally con buenos ataques ahorradores y buenas defensas de Melilla, saldado con una varilla para el 1-0. Declaración de intenciones de ambos equipos, Bernardo, en ataque potente de segundo toque, también avisó de su poder en red (3-2). El saque local pesó de entrada y abrió hueco (6-2), provocando tiempo de Pablo Ruiz. Como la semana anterior con Cisneros, no había fluidez en el ataque y se sucedieron los errores para el 10-2. Regalo sobre regalo, llegó el segundo tiempo del técnico almeriense, todo con el saque de Macarro. Tampoco se cortó la racha local a la primera, sí Jorge Fernández a la segunda, con Iribarne sumando también (11-4).

Thim se mostró seguro para retener la opción de remontada, Borja bloqueó el 13-6 y Ángel Rodríguez atacó el 14-7. Poco a poco se ajustó Unicaja Costa de Almería al partido, pero la distancia inicial a remontar había sido enorme (16-8). La gestión debía ser entre hombres de pista, sin tiempo, y el referente fue Jorge Fernández, bloqueando el 16-10. No se pudo ir a más (19-12), sobre todo arriesgando sin suerte al saque y añadiendo más error para la marcha plácida de los locales. Con todo, Jorge seguía a lo suyo bloqueando el 21-15, con tiempo de Abdelkader. Una plancha de Borja y remate de Ángel puso el 21-17, de seguido el 21-18, con doble cambio de Salim para que Martina cortase la racha en su primer balón.

El saque de Borja Ruiz había revivido al equipo, aunque llegó el 23-18. Rodríguez firmó un ace para el 23-20 con tiempo melillense. El saque se quedó en la red y Melilla tuvo cuatro bolas. Doble cambio en Unicaja, con Räsänen y Ríos, Jorge bloqueó el 24-21, Ríos sirvió a Iribarne el 24-22, Iribarne bloqueó el 24-23 y también fintó el 24-24. Todo con saque de Pepe Villalba y defesa. Un error de zaguero dio el 24-25, pero un rally elevó el 26-25 y una decisión controvertida le dio el set a Melilla (27-25).

Concesiones

El segundo set debía demostrar que ya sí se estaba, y el que tomó la palabra fue Ángel. A pesar de todo, el blockout debía controlarse (4-2). Una defensa con el pie de Bernardo se vio seguida del 4-3 e Iribarne de pipe elevó el 5-4. Bernardo se gustó y le acompañó Ángel, pero siempre por detrás, sin dar el paso al frente, Melilla se fue 8-5. Borja aprovechó que el saque de Jorge provocó un penalti para el 8-7. Borja Ruiz cazó una pipe de París para, por fin igualar (9-9), previa gran defensa de Paquillo. Un error dio el 11-9, otra vez a perseguir a su rival, un Melilla que creía en sus posibilidades (14-11). Con el 16-12, entre problemas en recepción, Ruiz pidió tiempo muerto.

Tres faltas de pie en saque acumuló el cuadro almeriense, que seguía haciendo más fácil el partido de los locales (17-13). Fran Iribarne bloqueó el 18-15, provocando el tiempo de un Salim que no quería lo del primer set. Dos errores más de saque pusieron la situación más cuesta arriba (20-16), aunque Fran, Ángel y Borja tensaron hasta el 20-19. Se levantó un contraataque de Melilla con bloqueo de Ángel (21-20). Otro balón fuera en saque puso el 23-21, con 23-22 un balón claramente fuera se dio dentro para el 24-22. Jorge levantó la primera en ataque, pero respondió Macarro y cerró el 25-23.

Otra pifia

El tercer set comenzó con la segunda ventaja ahorradora en todo el partido, tras el 24-25, y el 0-3 tuvo como protagonista a Borja Ruiz en bloqueo. Melilla reaccionó y con saque de Malaber se puso 5-3, con tiempo almeriense para que no se fuese el equipo del partido. El tono lo mantuvo Fran Iribarne para sostener a los suyos y Jorge bloqueó la igualada (7-7). Estaba Martina ya a pleno rendimiento para los locales, pero Fran estaba en trance, con la defensa de Paquillo siendo fundamental. Macarro hizo ace para el 10-8, pero Unicaja Costa de Almería se adelantó con dos errores azules y Bernardo atacó el 10-12. Salim pidió tiempo sabiendo que todos los anteriores habían sido efectivos.

También lo fue este, hasta el punto de que Melilla igualó, aunque respondieron Borja y Pepe Villalba para mantener la delantera. Incluso un saque del segundo para penalti del primero devolvieron los dos de renta (13-15), pero tampoco se pudo mantener al menos durante un tramo del set. La tercera intentona, Borja y Pepe otra vez (15-17), sí fue la vencida (15-18 y tiempo). Salim de nuevo lo hizo bueno, ganando un rally posterior su equipo. Iribarne dio todo para el 16-19, con respuesta de doble cambio melillense. Los errores de saque locales llevaron al 19-22, pero dos bloqueos consecutivos forzaron el tiempo de Pablo Ruiz. No se paró la racha de saque de Malaber (22-22), pero Räsänen anotó el 22-23. Melilla usaba el centro, Unicaja también (23-24) y se perdió un contraataque para cerrar el set. Iribarne dio el 24-25, segunda bola para extender el partido, pero se concedió la quinta falta de pie en saque. Se erró el siguiente ataque (26-25), Jorge Fernández niveló en primer tiempo, pero no se cerró el ataque siguiente y Melilla sí para el 28-26.