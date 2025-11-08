Unicaja Costa de Almería pasa de ser hierro a ser arena

Unicaja Costa de Almería comenzó su duelo ante Bus Leader San Roque con la firmeza de un metal recién forjado. Con el saque encendido de ... Westermann, los almerienses impusieron autoridad desde el inicio (1-6), manejando el juego con solvencia y contundencia hasta sellar el primer set (19-25). Parecía que el equipo de Pablo Ruiz había encontrado el equilibrio perfecto entre potencia y control, con Ángel Rodríguez e Iribarne dominando en la red y un bloqueo sólido que hacía presagiar una victoria trabajada.

Sin embargo, la fragua se enfrió y el hierro se resquebrajó. En el segundo set comenzaron los errores que acabarían derrumbando al equipo. La precisión se transformó en duda, los fallos en cadena dieron alas a San Roque y la confianza blanquiverde se diluyó punto a punto. A pesar de los intentos de reacción en las siguientes mangas, Unicaja se perdió en su propio desconcierto, víctima de un saque impreciso y una defensa descompuesta. San Roque, con la fe templada de quien espera su momento, aprovechó cada grieta hasta forjar su primera victoria (3-1), con gran Ponzio. Lo que empezó siendo acero terminó en polvo: un Unicaja Costa de Almería que se deshizo entre sus manos blandas.

Seguridad

Unicaja Costa de Almería empezó sólido el primer set, espoleado por el servicio deL brasileño Bernardo Westermann que obligó a Bus Leader San Roque a detener el set (1-6). Los blanquiverdes se situaban con solvencia en el juego. Un parcial 3-0 y la diversidad en ataque con aparición de Moisés César, Portalance y Ponzio dejaron la ventaja en tres puntos (5-8). Hubo intercambio de errores al saque. Villalba rompió a favor el ataque y Mauro Fuentes, con un error, puso la diferencia en +5 para los ahorradores. San Roque se vio obligado a arriesgar con el saque lo que permitió una ventaja sólida para los de Pablo Ruiz, con Iribarne dando guerra en ataque (10-15).

Entró al saque Thiago Vanole que provocó error en el ataque de Ángel Rodríguez (13-16). El opuesto blanquiverde no hizo concesiones y apareció también el bloqueo de Jorge Fernández para situar la ventaja, de nuevo, en cinco puntos, con tiempo del técnico Fran Carballo (13-18), con aumento tras una acción de Ángel Rodríguez al saque. Las puntas solventaron los siguientes puntos, Villalba y Ángel Rodríguez acertando en Unicaja y Fuentes fallando (15-21). Con Ponzio anotando, el riesgo puso a los almerienses a dos de la victoria parcial (16-23). Fran Iribarne puso el 24, tras una buena acción de Westermann y Ángel Rodríguez, con un bloqueo, cerró la primera manga (19-25).

Mucho error

El primer bloqueo blanquiverde, firmado por Borja Ruiz, permitió a Unicaja Costa de Almería mandar en el marcador con un parcial 0-2 (2-3). Sin embargo dos acciones de bloqueo insulares devolvieron el dominio a Bus Leader San Roque (4-3). El saque permitió intercambio en el mando, pero no severo. Con el saque de Valiño a Unicaja le costó. Un bloqueo de Moisés Cézar amplió la ventaja (8-6), con tiempo de Pablo Ruiz, El ex de Unicaja leyó bien el ataque almeriense para frenar a Mario García, que había entrado por Villalba. Unicaja no estaba fino y, por dos errores y un bloqueo de Ponzio, San Roque se fue por cinco (13-8).

Unicaja Costa de Almería estaba maniatado por el error. Un ataque de Borja Ruiz fuera hizo sonar la alarma, con tiempo muerto de Pablo Ruiz. La reacción llegó con lectura. Un bloqueo de Ángel Rodríguez y un ataque de Villalba recortaron las distancias (15-11), con el K-1 haciendo avanzar el marcador (17-12), apareciendo el error almeriense (20-14), tras bloqueo de Fernando Fernández sobre Jorge. Por si no fuese suficiente, Portalance hizo punto de saque (22-15). El error ahorrador puso la bola de set (24-17) y una roja a Westermann cerró el set (25-19).

Manos blandas

La lectura en el bloqueo por parte de San Roque, impidió que Unicaja mandara en el inicio del tercer set. Dos puntos en la red provocaron un marcador igualado (2-2). El saque blanquiverde no hacía daño y Portalance usaba los primeros tiempos para anotar. También el error de San Roque influía para ver a los de Pablo Ruiz llevando la iniciativa. Por punta aparecían Ángel Rodríguez y Fran Iribarne y Westermann leyó en la red gracias al saque de Rodríguez (4-7), con tiempo local. El K-1 se imponía para que los dos equipos sumaran puntos. El saque de Vanole puso impedimentos para el avance ahorrador (8-9). Los errores de San Roque provocaron que el equipo almeriense se manejara con solvencia en el marcador (9-12).

Con Ponzio al saque, San Roque se metió en el set (11-12), pero Ángel Rodríguez despejó dudas por 4 para mantener dos puntos de ventaja, que se fue a los tres tras el error de Fernando Fernández (13-16), con errores de ambos equipos. El ataque de Iribarne tocado puso el 16-19, con tiempo local. Ponzio se lo jugaba todo con un 50% de acierto. También fallaron Jorge y Ángel Rodríguez y el marcador se estrechó (20-20), con tiempo almeriense. Un saque de Vanole puso a San Roque con punto de set (24-23) y tiempo de Pablo Ruiz, que no surtió efecto, porque la manga se fue a manos de San Roque (25-23).

Sin solución

El cuarto juego comenzó con un intercambio de golpes, aunque con San Roque mandando (4-3). Unicaja dominó gracias a Pepe Villalba, pero el error de Borja Ruiz permitió que San Roque se enganchara (6-5). El saque de Portalance provocó problemas en recepción para los almerienses y San Roque iba haciendo daño en bloqueo y contraataque. Tras uno de Ponzio la desventaja era ya de tres puntos (11-8), con tiempo de Pablo Ruiz. El riesgo en el saque provocaba error y lo de crecer en el marcador se abortaba (12-9). El equipo almeriense apareció gracias al saque de Fran Iribarne con un ataque y un punto directo (12-11).

No hubo reacción ninguna. El equipo blanquiverde se había ido del partido, gracias al buen rendimiento en saque de San Roque. La presencia de Luis Gonzalo en zona de 9 metros fue un problema para la recepción almeriense. El jugador insular hizo dos puntos directos de saque y obligó a Pablo Ruiz a pedir tiempo muerto (19-16). Tras el mismo, dos puntos almerienses casi permiten entablar el set (19-18). Entre Vanole y Ponzio, San Roque veía el final feliz y su primera victoria (22-19). Reaccionó con defensa Unicaja y Fran Carballo detuvo el set (22-21). Un ataque de Ángel Rodríguez entabló, pero el equipo almeriense fue incapaz de no fallar y Ponzio puso el 24-22. Villalba salvó el primer punto de partido y Ponzio puso a Unicaja Costa de Almería contra las cuerdas al firmar el 25-23.