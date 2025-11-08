Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fran Iribarne intenta superar el bloqueo de Vanole y Fernando Fernández. Pepe Nuñez
Voleibol

Unicaja Costa de Almería pasa de ser hierro a ser arena

Unicaja Costa de Almería se deshizo entre sus propios errores en la fragua de San Roque y se vio remontado (3-1)

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:26

Unicaja Costa de Almería comenzó su duelo ante Bus Leader San Roque con la firmeza de un metal recién forjado. Con el saque encendido de ... Westermann, los almerienses impusieron autoridad desde el inicio (1-6), manejando el juego con solvencia y contundencia hasta sellar el primer set (19-25). Parecía que el equipo de Pablo Ruiz había encontrado el equilibrio perfecto entre potencia y control, con Ángel Rodríguez e Iribarne dominando en la red y un bloqueo sólido que hacía presagiar una victoria trabajada.

