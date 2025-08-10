Un Unicaja Costa de Almería a medida del 40 aniversario El club ahorrador confecciona para la temporada 25/26 un proyecto de presente y de futuro, de hasta nueve almerienses entre plantilla y cuerpo técnico.

B. A. Almería Domingo, 10 de agosto 2025, 11:56

Por primera vez en su historia de 39 años, el Club Voleibol Almería ha presentado en bloque su proyecto deportivo. Lo ha hecho con la firme convicción de poner más en valor si cabe la palabra 'equipo', permitiendo ver de una vez el puzle completo, con todas las piezas ya encajadas en su sitio. El de la temporada 2025/2026 es un equipo con 14 jugadores, que estarán dirigidos por cinco técnicos, todo encabezado por Pablo Ruiz.

El almeriense renueva como primer entrenador y vivirá su segunda temporada al frente de la nave ahorradora, lo que sumado a sus tres años como segundo arrojan un total de un lustro con el primer plantel. Junto al presidente, Alfredo Cortés, ha confeccionado una más que ilusionante plantilla, con claro acento almeriense y potencial de presente y futuro.

Se han hecho seis renovaciones: los centrales Borja Ruiz, Jorge Fernández y Aleix Tarrazo, los líberos Paquillo Fernández y Alejandro Moya, y el receptor Davit Katchiperadze 'Dato'. Por lo tanto, se han realizado ocho fichajes, destacándose la vuelta a casa de un jugador top internacional como Fran Iribarne. En esa posición de receptor se logra la incorporación de Pepe Villalba, procedente de Grupo Herce Soria, y la del finlandés Mikko Räsänen desde CV Melilla. No menos llamativa es la llegada de uno de los jóvenes más importantes en las categorías inferiores de la selección española, Mario García, habitualmente premiado a título individual en torneos internacionales, que el pasado curso lo pasó en la Permanente y que el resto de su trayectoria la ha desarrollado íntegramente en Mintonette Almería.

Su llegada a Unicaja Costa de Almería la realiza con una medalla de bronce en el reciente Campeonato del Mundo Sub-19 que concluyó el pasado fin de semana, un logro histórico para el voleibol español compartido con Joaquín Cañadas, que vuelve a casa, ya que salió del club ahorrador camino de la Permanente hace tres temporadas, jugando las dos últimas en Mintonette. Con él se cierra la posición de central. Pero hay un tercer 'junior de bronce' que se hace blanquiverde, el colocador Jesús Ríos, cuyos inicios se produjeron en Arahal y que tendrá la oportunidad de aportar y, sobre todo, de aprender de uno de los fichajes de mayor relevancia de este proyecto. Se trata del brasileño Bernardo Westermann, conocido por su alto rendimiento en Benfica y que procede de VC Viana, también de Portugal.

El director de juego elegido por Pablo Ruiz es una pieza clave de su nuevo proyecto, en el que la guinda es la vuelta a España, a la Superliga, de un 'caballo' que en varias ocasiones ha estado cerca de fichar por Unicaja Costa de Almería. Por fin se hace realidad que Ángel Rodríguez vista el verde, un artillero de garantías absolutas, que se encuentra en plenitud tanto física como mental a sus casi 30 años y que procede de Lausanne. Ha jugado antes en República Checa y Francia, siendo sus equipos en la Superliga Textil Santanderina en origen, y después Vecindario, Manacor, Guaguas y Palma. El opuesto completa este puzzle antes mencionado, en el que cada pieza, de enorme valor por sí sola, conforma una imagen digna de motivar la ilusión entre la afición ahorradora y que permite licencia para soñar.

Respecto al cuerpo técnico, destaca la llegada, también vuelta a casa, de Andrés Portero, que nada más colgar las zapatillas en Melilla dará comienzo a su carrera como entrenador en su club, en Unicaja Costa de Almería. Lo hará como segundo de Pablo Ruiz y asumirá a su vez la función de estadístico del primer equipo. Junto a ellos dos continúan Enrique de Haro en la preparación física y José García, doctor, y Jorge Soriano, fisioterapeuta, en el staff médico. Los cinco integrantes de este grupo de trabajo rozan entre todos el centenar de temporadas en el club, sumando las 33 de De Haro, las 22 de García, las 22 también, entre técnico y jugador, de Soriano, las 9 de Portero y las 7 de Pablo Ruiz, 93 en total.

Por lo tanto, y como ha querido destacar Alfredo Cortés, «xxxXse ha confeccionado un proyecto de presente y de futuro, en el que el acento almeriense es predominante, ya que de los 19 integrantes de la parte deportiva, entre jugadores y cuerpo técnico, nueve son nacidos aquí, a lo que cabe matizar además que Enrique de Haro y Borja Ruiz se pueden considerar casi almerienses también, y que Paquillo y Jorge Fernández van ya a por su quinta temporada con nosotros».

Así, «es un equipo con mucha seña de identidad, con sentido de pertenencia, que estamos seguros de que va a ilusionar a nuestra afición». Es «el que se quería para la llegada del 40º aniversario del club, en reconocimiento a los originarios, todos de Almería». En cuanto al potencial, «es indudable y dará para luchar por los títulos», y en cuanto al futuro, «es muy prometedor, porque este proyecto pone unos cimientos extraordinarios».

En definitiva, y a modo de resumen, Unicaja Costa de Almería 2025/2026 tienen, posición por posición, estos jugadores: dos colocadores, Bernardo Westermann y Jesús Ríos, cuatro centrales, Borja Ruiz, Jorge Fernández, Aleix Tarrazo y Joaquín Cañadas, cinco receptores, Fran Iribarne, Pepe Villalba, Mikko Räsänen, Davit Katchiperadze 'Dato' y Mario García, un opuesto, Ángel Rodríguez, y dos líberos, Paquillo Fernández y Álex Moya. Cabe matizar la polivalencia de los centrales, cualquiera de los cuatro capacitados para ejercer de opuesto, así como el alto nivel con el que llegan a la temporada los más jóvenes, cuatro de ellos con 18 años recién cumplidos, uno con 19 para 20 y otro con 20 para 21.

La media de edad del equipo desciende significativamente, teniendo en cuenta además que solo dos superan los 30 años, 36 Jorge Fernández y 33 Borja Ruiz, y solo dos los cumplen este 2025, Paquillo Fernández y Ángel Rodríguez. Con 25 años están Villalva y Räsänen, y con 27 Iribarne y Westermann. La media general del equipo se sitúa en 24 años y medio, cargados de una contrastada solvencia en pista y de un desparpajo para abrirse camino en este mundo del voleibol.