Fran Iribarne y Jorge Fernández cierran a Thim en bloqueo, fundamento dominado por Unicaja. CV Melilla
Voleibol

Unicaja Costa de Almería, golpe al corazón

Unicaja Costa de Almería pelea en desventaja para acudir a la Copa del Rey, una ausencia que no sucede 1990/91

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:03

En el relato que envuelve estas semanas turbias para el Unicaja Costa de Almería aparece la sensación de que la Copa del Rey, esa cita ... que iluminará el calendario del 26 de febrero al 1 de marzo en Valencia, empieza a alejarse como un barco que zarpa mientras el equipo aún busca su ritmo competitivo. El torneo copero reunirá a los ocho primeros equipos al finalizar la primera vuelta de la Superliga Masculina y desde la décima posición, con solamente tres puntos sumados y cuatro derrotas en cinco partidos, el conjunto blanquiverde observa cómo la clasificación se estrecha hasta volverse un pasillo exigente que obliga a caminar sin dudas y a contracorriente. La distancia hasta la octava plaza, cuatro puntos, impone un desafío sin margen de error, recortar casi un punto por jornada en las seis que quedan para el final de la primera vuelta, como si cada semana fuera un examen que no admite titubeos de ninguna clase.

