A Unicaja Costa de Almería le duele la derrota en Soria

El cuerpo técnico de Unicaja Costa de Almería tiene un 'diagnóstico' y ya aplica el 'tratamiento'. El Torneo de Presentación de la Superliga disputado en el Pabellón Los Pajaritos de Soria este pasado fin de semana le ha dejado mucha información de gran valor, y la preparación del equipo pasa ya a los detalles concretos. «Ya sabemos el nivel que vamos a encontrarnos a largo de la temporada, por desgracia los resultados no han sido lo que esperábamos, no se ha visto reflejado en la pista aquello que estamos realizando semana tras semana en los entrenamientos, pero esto es pretemporada». Andrés Portero recuerda que lo que se juega en este periodo «es para que el equipo se conjunte y que los jugadores cojan sensaciones», aseguró el técnico blanquiverde, que es la mano derecha de Pablo Ruiz.

Lógicamente, se busca «la mejor versión en competición oficial» y «estos partidos al cuerpo técnico nos sirven mucho para sacar información y ver determinados aspectos del juego en los que trabajar antes de empezarla», añadió el segundo entrenador. Será un Unicaja Costa de Almería «con su idea de juego y su propia identidad, que saque en pista la versión que nosotros sabemos que los chicos pueden dar». En esa línea, fue rotundo. «Creemos mucho en esta plantilla, que es una plantilla muy amplia, por suerte, en la que todos y cada uno de los jugadores están disponibles para jugar y pueden aportar su granito de arena en una dinámica positiva del equipo para que los resultados sean muy buenos».

Las bajas

Precisamente en Soria no fue posible contar con todos los jugadores existentes en plantilla, dos bajas ante Guaguas y tres frente a Melilla. «Tanto Joaquín –Cañadas– como Fran –Iribarne–, por diversas circunstancias, no pudieron viajar y Fran concretamente es un jugador muy importante, que aporta mucho carácter en la pista, y Mikko –Räsänen– en el calentamiento del segundo partido notó un 'pinchacito' y tampoco pudo jugar, pero nosotros creemos en la fuerza del equipo, tanto si están todos como si hay bajas». De hecho, «tenemos suficiente potencial en la plantilla como para poder sustituir», por lo que no es excusa lo sucedido el fin de semana, sino que simplemente «en pretemporada un equipo prácticamente nuevo debe conjuntarse y encontrar su identidad, algo preferible con todos».

En todo caso, y junto a los datos a analizar, sí hay algo que ha quedado claro. «Ni al cuerpo técnico, ni a los jugadores , nos gusta perder, y nos duele haber cosecha estas dos derrotas, porque íbamos con la máxima ilusión, pero es preferible que sean ahora y que sigamos en la preparación del equipo para que durante la competición oficial la dinámica sea positiva». La mezcla de «jugadores muy experimentados y jugadores jóvenes muy competitivos», en la que «todos quieren estar en la pista, todos quieren ganar», mostró «un carácter», que «sabe luchar, sabe sufrir, sabe mantenerse en el campo aun cuando las cosas no son tan positivas por circunstancias del juego, y pelea y se agarra al partido e intenta sacarlo».

A nadie le gusta perder

Caras largas en el viaje de vuelta, pese a que no fue competición oficial. «La gente quiere volver a ponerse las zapatillas, volver a entrenar, volver a trabajar para llegar a las victorias y que los resultados muestren nuestro nivel del día tras día», desveló Andrés Potero. El almeriense puso una clave. «Tenemos que conseguir que esas cosas buenas que se han realizado durante estos partidos se mantengan un poquito más a largo de los sets, y junto a ese espíritu de lucha y ese espíritu de agarrarse al partido, conseguir que nuestro equipo neutralice un poco más lo que el rival hace muy bien». A su juicio, «los resultados quizás no son el reflejo de lo que pasó durante el fin de semana en la pista, puesto que, por momentos, tuvimos rachas muy buena en las que conseguimos hacer las cosas muy bien».

En lo personal, su sonrisa es amplia. «Estoy muy feliz de volver a casa, estoy muy feliz de estar con toda mi gente en Almería, en el club, con la suerte inmensa del grupo humano que se ha formado». No ha pedido todavía el cambio a Pablo Ruiz para salir a colocar. «Todavía no lo echo de menos –risas– y me cetro en ayudar desde fuera todo lo que se pueda, disfrutando mucho el papel en esta nueva etapa de mi vida y con ganas de seguir en esta dinámica que me está gustando mucho más de lo que esperaba». Sobre colocadores, su posición siempre en pista, su juicio es clave. Sobre Bernardo, «ya lo conocíamos, lo habíamos seguido varios años y está respondiendo con creces; a lo largo de la temporada va a dar un nivel incluso superior, es muy buena persona, muy dispuesto a escuchar y a aprender». Sobre Jesús Ríos, «me habían hablado mucho de él y estoy muy contento de su trabajo y su predisposición de todos los días, muy humilde, con talento, y tengo la suerte de tenerlo también en el junior», reconoció.

La base

No hay que olvidar que es el entrenador de esa formación de base, en la que hay depositadas grandes expectativas. «Llevamos trabajando un mes y los chicos se están comportando de manera espectacular; estamos confeccionando un grupo junior prácticamente también nuevo, con la misma filosofía de trabajo del primer equipo».

Se pretende «que los chicos desarrollen su máximo nivel dentro de la pista», con muchas ganas. «Empezamos a competir ya dentro de poco y están deseando poner en práctica lo que hacemos en los entrenamientos». Se va a por todas. «Es un muy buen grupo de chicos que están con mucha ganas de competir y los objetivos que no hemos fijado son los máximos posibles, e intentaremos alcanzarlos con un trabajo específico, haciendo ciertas cosas a esta edad para que los chicos se proyecten».