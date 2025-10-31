Unicaja Costa de Almería no se deja engañar por UCM3 Leganés en un partido de 'estrenos'

UC3M Voleibol Leganés debuta esta temporada en la Superliga, cierto, pero no sus jugadores. Muy experimentado el seis inicial, no se ajusta para nada a ... lo que se pueda pensar de un recién ascendido. Unicaja Costa de Almería lo sabe bien y no se deja engañar en este partido 'de estrenos' que se disputa hoy sábado (17.30 horas). Será el primero en casa del curso para el nuevo proyecto ahorrador, el primero para Pablo Martínez presidiendo desde el palco y el primero que Leganés juegue en el Moisés Ruiz en toda su historia. En el horizonte, por supuesto, la primera victoria para ambos rivales en lo que promete ser un gran espectáculo deportivo en el templo almeriense del voley.

Por delante en la clasificación llega Leganés que, si bien cayó en su casa el pasado sábado ante Conqueridor Valencia, lo hizo en el tie-break y sumó un punto. Sin ninguno desde 'Los Pajaritos' de Soria se vio el conjunto blanquiverde, aunque rozó al menos jugar el desempate tras un mal inicio y una extraordinaria progresión de juego. Muy pronto para hablar de dinámicas, sí que a Unicaja Costa de Almería le valen las sensaciones de haber estado muy cerca de asaltar una de las pistas más complicadas de la competición, con una ʽsegunda mitad' interesante. Por su parte, UC3M Voleibol Leganés tiene la espinita de que no se le debería haber escapado la victoria, sobre todo al haber tenido un 2-0, ceder en el cuarto por 25-27 y perder finalmente por 14-16.

El sexteto

El bloque madrileño está contrastado. Vuelve a Almería el central Alejandro Vigil, subcampeón de Superliga vestido de ahorrador en 2021, amenaza con sus 210 centímetros de pura élite y llega tras un brillante año en Sporting de Portugal, campeón de Liga y tercero de la Challenge. Vigil ha pasado por 12 equipos de Europa en otros tantos años de profesional. Respecto a experiencia, Leganés suma y sigue. Sus receptores son Víctor Bouza, seis equipos y 14 años de profesional, y Gaby del Carmen, diez equipos y los mismos 14 años jugando. A los dos gallegos se suma Vildosola, ocho clubes, 15 años de experiencia, cuatro en Teruel.

Su colocador es Felipe de Mello, brasileño que ha transitado por diez clubes, que debutó en 2008 y que en España lleva desde 2019. El otro central titular es nuevo fichaje, Moisés Vásquez, venezolano que en su caso ha pasado por cinco clubes;procede de Tarragona. Respecto al opuesto, también nuevo, es Adrian Vančo. En Manacor no tuvo su año;el eslovaco con la intención de demostrar su valía y, de entrada, firmó 41 puntos ante Léleman. A las 71 pelotas que atacó, con un 49% de acierto, sumó tres saques directos y tres bloqueos. El único jugador que queda del curso pasado en el sexteto es el líbero venezolano Rolando Hernández

El resto, base

Respecto al resto de la plantilla, con integrantes, sí se mantiene la base del ascenso. Están el opuesto colombiano Samy Soto, el colocador Bruno Vos, el líbero Sergio Rey, además de los centrales Miguel Tejado, Borja Martínez e Ignacio Herrero, que en su caso llega este año de Collado Villalba y de los receptores, también ambos nuevos, Lukas Rojas, argentino procedente de Judesa, y el joven Sergio García, que cumplirá los 19 años precisamente el mismo día del partido y que procede de Almoradí. Así se ha montado el primer proyecto del club pepinero para la Superliga, con una media de edad por encima de los treinta años en su equipo titular y una calidad innegable para aspirar a los puestos altos de la tabla.

La derrota el sábado anterior frente a Conqueridor Valencia escuece entre las filas dirigidas por José Álvaro Tejero, un hombre de club auxiliado como segunda entrenadora por una mujer de club, Marta Ballesteros. Los parciales fueron de 25-22 y 29-27 para al menos ya tener asegurado su primer punto en la máxima categoría, seguidos de un 21-25 y de un 25-27 que pudo haber supuesto tres puntos. En el tie-break, de infarto, el tanteo de 14-16 quitó también la opción de los dos puntos para un equipo muy duro de batir. Fue un duelo entre los opuestos, con los 71 balones de ataque para Vančo y los 61 de Pernambuco, pero a su vez de receptores, con los 49 para Gaby del Carmen y los 31 para Javi Monfort.

Ese juego de ataque tan polarizado en Leganés dejó con 25 balones a los centrales, 14 de Vigil y 11 de Vásquez, quienes, además, hicieron tres y dos bloqueos respectivamente. En esa faceta destacó Felipe de Mello, que firmó los mismos cinco que sus centrales en el total de siete puntos que anotó, con finta y con punto directo de saqude incluidos. Por lo tanto, el brasileño es también muy protagonista del juego más allá de los pases a sus compañeros. Bloque compacto, de una gran solvencia, el UC3M Voleibol Leganés es un rival muy peligroso ante el que se van a tomar todas las precauciones posibles por parte de un Unicaja Costa de Almería también dolido por su derrota en Soria, máxime cuando se vio posible obrar la remontada.

De vuelta

Los ahorradores se presentan ante su público en partido oficial, toda vez que ya se les pudo ver en el Moisés Ruiz hace dos semanas en el amistoso frente a Benidorm. Con una media de edad notablemente inferior a la de su adversario, la mezcla de veteranía y juventud, con las múltiples variables que puede utilizar Pablo Ruiz, es uno de los puntos fuertes. Además, con el acento almeriense más marcado de los últimos tiempos, se espera que la afición dé su arropo desde el principio de la temporada, tal y como pide la plantilla ahorradora. Todos los jugadores vuelven a estar disponibles para el técnico y, lo más importante, se ha rodado más y mejor de cara a este choque gracias a Soria, donde se pagó la falta de ritmo.

El encuentro estará dirigido por la joven pareja andaluza formada por José Manuel Cherino, de Málaga, y Carlos Portugal, de Huelva. Respecto al Moisés Ruiz, cabe destacar que está en pleno proceso de remodelación y se contará con menos grada disponible para el público, por lo que se recomienda llegar al recinto con antelación.