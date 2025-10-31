Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fran Iribarne, un líder para el equipo almeriense, que tendrá que emplearse hoy. Paco Alonso
Voleibol

Unicaja Costa de Almería no se deja engañar por UCM3 Leganés en un partido de 'estrenos'

Las luces del Moisés Ruiz se encienden esta tarde por primera vez para la SVM 25/26 con la visita de un recién ascendido… que en su siete titular acumula muchísima experiencia al máximo nivel y calidad

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:21

Comenta

UC3M Voleibol Leganés debuta esta temporada en la Superliga, cierto, pero no sus jugadores. Muy experimentado el seis inicial, no se ajusta para nada a ... lo que se pueda pensar de un recién ascendido. Unicaja Costa de Almería lo sabe bien y no se deja engañar en este partido 'de estrenos' que se disputa hoy sábado (17.30 horas). Será el primero en casa del curso para el nuevo proyecto ahorrador, el primero para Pablo Martínez presidiendo desde el palco y el primero que Leganés juegue en el Moisés Ruiz en toda su historia. En el horizonte, por supuesto, la primera victoria para ambos rivales en lo que promete ser un gran espectáculo deportivo en el templo almeriense del voley.

