A Unicaja Costa de Almería le ʽmaniata' el contraataque

Unicaja Costa de Almería arrancó la Superliga Masculina con dificultades para ajustar el cambio de saque ante la presión ofensiva soriana. Los primeros parciales (25-18, 25-23) reflejaron la diferencia en contundencia en ataque. Mientras Grupo Herce Soria convirtió el 46% de sus remates, el equipo ºblanquiverde se quedó en un 43%, lo que facilitó que acusaran la falta de precisión en la distribución en los tramos finales de set.

A pesar de ello, el equipo almeriense logró equilibrar el juego en el tercero (22-25), gracias a una recepción más estable (55% positiva) y al acierto de Pepe Villalba, que volvía a la que ha sido durante muchas temporadas su casa. El murciano fue el máximo anotador del equipo ahorrador, poniendo la firma a 13 puntos, de los que 10 fueron en ataque, combinando un 37% de acierto ofensivo con buena labor en recepción positiva (65%, con 46% en la excelente).

Fase de contraataque

El informe estadístico del partido muestra una clara diferencia en la fase de contraataque. Soria convirtió el 38% de sus opciones, mientras que Unicaja Costa de Almería solo alcanzó el 27%. Esa menor productividad al recuperar la posesión impidió capitalizar los buenos momentos en defensa y bloqueo –sumó 49 puntos en total, con 43% de efectividad–, un aspecto que el técnico Pablo Ruiz deberá ajustar de cara a las próximas jornadas.

De este modo, el conjunto almeriense regresa de tierras castellano-leonesas sin sumar, pero con lecturas positivas, ya que la recepción y el nivel de algunos de sus puntas, en especial Pepe Villalba y Mikko Rässänen –que jugó de opuesto tras un mal día en ataque de Ángel Rodríguez, quien firmó un 29% de efectividad– permiten ser optimistas.

El equipo mostró consistencia técnica, pero aún necesita mayor agresividad en el saque y definición en los cierres de set para competir al máximo nivel. Además, la próxima jornada en el Moisés Ruiz se presenta como una oportunidad inmediata para transformar la solidez defensiva en victorias.

Aspectos positivos

Se podría sacar que existe una recepción sólida, pero sin conversión ofensiva acorde, en parte porque la colocación fue demasiado predecible hacia las alas, sobrecargando a Villalba e Iribarne, con el primer tiempo poco utilizado. Los centrales Borja Ruiz y Jorge Fernández tuvieron baja participación pese a buena eficacia. El murciano obtuvo un 56% en ataque y Jorge firmó dos puntos más de porcentaje; de todas formas son pocos, con 33 puntos intentados, un 42%, atacando ambos poco más del 28% del ataque realizado por los blanquiverdes.

Además, en fase de saque, el riesgo no se tradujo en rendimiento y los errores anularon los puntos directos, con 18 puntos 'entregados' por los 4 conseguidos. También cabe destacar que el contraataque resultó improductivo, con problemas para definir tras defensa larga.

Se podría decir que Unicaja Costa de Almería mostró una base técnica sólida en recepción y defensa, pero con un ataque lineal y previsible que no aprovechó las ventajas creadas. El equipo necesita aumentar el uso del primer tiempo y pipe, reducir errores no forzados en saque, mejorar la eficiencia de definición en contraataque y revisar las cuatro primeras rotaciones, donde la efectividad de side-out cayó por debajo del 40%, consiguiendo anotar con el saque un punto de cada 4,89 saques.

Si se hace

Si esos ajustes se aplican, el rendimiento global podría mejorar notablemente, ya que la base técnica y la recepción de élite ya están consolidadas, aspectos a aplicar desde el próximo sábado, cuando deberán 'presentarse' en casa, recibiendo a UC3M Leganés, que puso contra las cuerdas a Conqueridor Léleman con tres sets que se fueron al límite –el tie break lo ganó Léleman 14-16–.

Una primera jornada en la que hay dos equipos que no encajaron sets en contra: Guaguas, que se impuso sobre Cisneros La Laguna, y Conectabalear Manacor, que lo hizo a domicilio ante Bus Leader San Roque. Pamesa y Melilla ganaron sus partidos perdiendo un set: los turolenses en casa frente a Instercap Tarragona y los norteafricanos en la cancha de Servigroup Playas de Benidorm.