Unicaja Costa de Almería, ante un inicio liguero de alto voltaje en su regreso a la lucha por el trono

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 16 de agosto 2025, 23:12

UEl Unicaja Costa de Almería ya conoce el camino que deberá recorrer en la Superliga Masculina de Voleibol 2025-26, una temporada que arrancará oficialmente el 25 de octubre y que volverá a poner a prueba su ambición por recuperar el trono nacional. El estreno será exigente, con una visita al siempre combativo Rio Duero Soria en Los Pajaritos, un clásico de la competición, acostumbrado a pelear por los títulos en las últimas temporadas y que obligará al conjunto ahorrador a entrar en calor desde el primer punto. Apenas una semana después, el 1 de noviembre, se producirá el primer partido en el Moisés Ruiz, con la llegada del recién ascendido UC3M Leganés, un duelo que servirá para medir la capacidad del equipo de hacerse fuerte en casa desde las primeras jornadas ante un recién ascendido dispuesto a dar mucha guerra.

La tercera cita también llevará a los almerienses lejos de su público, con el desplazamiento a tierras canarias para medirse al San Roque el 8 de noviembre. Este arranque, con dos salidas en las tres primeras fechas, supone un reto de gestión física y mental, obligando a los de Almería a adaptarse rápido a distintos estilos de juego y a la exigencia de viajes largos. El calendario, como es habitual, contempla 22 jornadas en la fase regular, con partidos de ida y vuelta frente a los otros once equipos de la categoría, y con los puestos de playoff como objetivo irrenunciable.

Vaya primera vuelta

El inicio de curso se presenta como una oportunidad para marcar terreno, pero también como un tramo peligroso que podría condicionar el resto de la campaña, con las once primeras jornadas como 'torneo selectivo' para clasificarse para la Copa del Rey que se disputará en La Font de Sant Lluis del 26 de febrero al 1 de marzo.

El Rio Duero Soria, primer rival, es uno de esos conjuntos que siempre aprieta en casa, y arrancar con un triunfo allí supondría un refuerzo de moral importante. En cambio, un tropiezo obligaría a buscar reacción inmediata en el debut en el Moisés Ruiz, donde la afición espera ver desde el primer día a un equipo dominador y con capacidad para imponer su ley.

Exigencias concentradas

El mes de noviembre concentrará buena parte de las exigencias iniciales. Con un calendario que alterna desplazamientos complicados –salvo el duelo frente a Conectabalear Manacor que se jugará en el Moises Ruiz en la novena jornada (14 de diciembre)–, el equipo blanquiverde visitará en la primera vuelta a todos los equipos que el pasado curso le superaron en la clasificación de la fase regular –Voleibol Melilla (23/11, 5 jornada), Pamesa Teruel (3/12, 7 jornada), Guaguas Las Palmas (6/12, 8 jornada) y Léleman Conqueridor Valencia (20/12, 11 jornada)–, con rivales de, en teoría, menor entidad, será el momento en que el nuevo proyecto de Unicaja Costa de Almería empiece a mostrar su verdadero potencial. Un arranque sólido que no sólo daría tranquilidad en la clasificación, sino que permitiría al equipo dirigido por Pablo Ruiz encarar con menos presión los enfrentamientos ante los favoritos al título, que llegarán al Moisés Ruiz conforme avance el curso, en la segunda vuelta.

Más allá de los nombres de los primeros rivales, el formato de competición vuelve a ser el tradicional: 12 equipos, todos contra todos a doble vuelta, con la parte alta muy cara y una lucha encarnizada por cada puesto de playoff. Esto significa que cada punto contará desde el primer saque, sin margen para relajaciones, y que los partidos teóricamente más accesibles no pueden convertirse en trampas. Unicaja Costa de Almería, con su historia y su palmarés, partirá una vez más con el cartel de aspirante, pero tendrá que demostrarlo cada semana, en la campaña del cuadragésimo curso en la máxima categoría.

La plantilla y el cuerpo técnico comandado por Pablo Ruiz son conscientes de que el inicio de temporada puede marcar el rumbo de toda la campaña. Con un arranque que combina salidas exigentes y la oportunidad de sumar en casa, la clave estará en la regularidad y en la capacidad de adaptación a las distintas condiciones de juego. El objetivo, claro y directo será instalarse desde el principio en la zona noble para encarar con garantías la segunda mitad del campeonato, donde se decidirán los cruces y, en última instancia, el título.

Ampliar Dos jornadas intersemanales claveen una exigente primera vuelta El tardío comienzo de la fase regular provoca que la primera vuelta incluya dos jornadas intersemanales, correspondientes a la séptima y décima jornada, previstas para los días 3 y 17 de diciembre. El Unicaja Almería deberá afrontar el primer de esos compromisos intersemanales en Los Planos de Teruel para medirse al Pamesa, tras recibir previamente en el Moisés Ruiz a Servigroup Playas de Benidorm y antes de viajar a Las Palmas para medirse a CD Guaguas. Esto supone que la plantilla apenas tendrá tiempo para preparar ambos encuentros, lo que exigirá máxima concentración y gestión física por parte del cuerpo técnico. La segunda jornada intersemanal tendrá como protagonista el duelo frente a Interscap Asisa Tarragona, un enfrentamiento que se jugará sin desplazamiento complicado, dado que en la jornada novena el equipo almeriense recibe en casa a Conectabalear Manacor. Tras el enfrentamiento con los tarraconenses, el calendario sitúa un desplazamiento a Valencia para cerrar la primera vuelta frente a Léleman Conqueridor, uno de los equipos destacados de la competición. Este calendario pone de manifiesto la densidad de partidos y la necesidad de que el Unicaja Almería gestione bien los tiempos de entrenamiento, recuperación y estrategia, especialmente en las semanas con doble compromiso. La combinación de partidos en casa y fuera supone un reto físico y táctico que marcará la primera impresión del equipo en la temporada.