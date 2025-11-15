Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sleuriink y Oliva ayudan a levantarse a Räsänen, en un partido con Unicaja 'maniatado'. Francis Cazorla
Unicaja Costa de Almería se ahoga en su propio silencio ofensivo

El ataque del equipo almeriense se quedó sin respuestas, atrapado en una sucesión de fallos que dieron alas a Cisneros La Lagunal

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:19

Unicaja Costa de Almería sufrió su primera derrota como local en un encuentro que reflejó, de manera evidente, la dificultad del equipo para mantener la ... consistencia en ataque y la continuidad en su juego. Desde el primer punto, Cisneros se mostró muy firme en defensa, con una lectura precisa de cada balón y un bloqueo que desactivó prácticamente todas las opciones almerienses, obligando al conjunto local a jugar siempre a contracorriente. La sucesión de errores y concesiones convirtió cada acción ofensiva en un desafío, y aunque Unicaja intentó reaccionar, nunca logró asentarse ni imponer un patrón de juego estable que le permitiera controlar el ritmo del partido, dejando que el rival marcara la agenda del encuentro.

