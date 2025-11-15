Unicaja Costa de Almería se ahoga en su propio silencio ofensivo

Unicaja Costa de Almería sufrió su primera derrota como local en un encuentro que reflejó, de manera evidente, la dificultad del equipo para mantener la ... consistencia en ataque y la continuidad en su juego. Desde el primer punto, Cisneros se mostró muy firme en defensa, con una lectura precisa de cada balón y un bloqueo que desactivó prácticamente todas las opciones almerienses, obligando al conjunto local a jugar siempre a contracorriente. La sucesión de errores y concesiones convirtió cada acción ofensiva en un desafío, y aunque Unicaja intentó reaccionar, nunca logró asentarse ni imponer un patrón de juego estable que le permitiera controlar el ritmo del partido, dejando que el rival marcara la agenda del encuentro.

El equipo tinerfeño supo aprovechar cada desajuste y cada fallo del rival para ampliar la ventaja, combinando un saque incisivo con un trabajo defensivo muy sólido que generó desconfianza y tensión en los almerienses. Incluso los arreones de orgullo y las fases de casta no bastaron para cambiar el destino del partido, y la acumulación de errores terminó por imponerse sobre cualquier intento de remontada. El silencio ofensivo de Unicaja se convirtió en su mayor enemigo, mientras Cisneros manejaba con determinación los momentos decisivos, cerrando cada set con precisión y asegurando un triunfo que, más allá del marcador, puso de manifiesto la diferencia en solidez, lectura y control sobre el juego.

Defensa

El partido comenzó con ambos equipos haciéndose fuertes con el K-1 porque el saque se tornó controlado por ambos bandos. El equipo almeriense falló el primer ataque, pero acertó en el decimotercero (7-6), con una buena lectura de bloqueo para que el punto lo firmara Borja Ruiz. Sin embargo, Cisneros trabajó con solvencia y, con el acierto atacante de Hugo López se hizo dueño del marcador. De todas formas, la aportación al saque de Pepe Villalba, con punto directo de saque, generó control (11-9). Además, Mikko Räsänen, titular ante la baja de Fran Iribarne, tomó la iniciativa por 4 y con su saque creció Unicaja Costa de Almería (15-12), tras la aportación con un primer tiempo de Jorge Fernández y el tiempo de Miguel Rivera.

El saque del finlandés provocó desajustes en la recepción tinerfeña, con problemas para sumar (19-13), en base también al trabajo defensivo y al saque de Jorge Fernández, que hizo el punto antes de que Rivera agotara sus dos tiempos muertos. Hugo López, con una 'pipe', y la aportación de Sergio Noda, con el saque -hubo lectura de Fabián Flores-, apretaron el marcador (19-16). La llegada de Villalba a nueve metros puso estabilidad, por la aportación defensiva (22-17). Sin tiempos, Rivera introdujo a Gillem Pont, como colocador, y a Frac, como opuesto. Pont falló al saque y puso bola de set que, tras punto insular, cerró Ángel Rodríguez (25-20).

Mucho error

El segundo set comenzó con cierto desconcierto almeriense y con un buen trabajo en defensa de Cisneros. El saque de Sergio Noda hizo daño, también la finalización por punta de Thomas Sleurink (1-4). Unicaja Costa de Almería pagó con la misma moneda. Mejoró en defensa y se situó a un punto (3-4), aunque con el K-1 a favor de Cisneros. Ignacio Roberts repartía bien las responsabilidades en ataque, Unicaja se 'atascó' en ataque, casi siempre tocado en bloqueo y contraataque de Cisneros que se marchó por cuatro (6-10), con tiempo de Pablo Ruiz. El saque de Roberts siguió haciendo daño (6-12). El K-1 daba la razón a Cisneros, que avanzaba cómodo tocando todos los ataques blanquiverdes (9-16), con segundo tiempo de Pablo Ruiz.

De vuelta, el saque de Hugo López provocó más desajustes. Ayudó antes en bloqueo para poner una distancia casi insalvable (10-18), porque la fortaleza defensiva insular hacía 'estragos'. Con Borja al saque, mejoró en defensa el equipo almeriense, también falló más Cisneros en ataque (13-18). Sin embargo, el reparto de aciertos insulares y errores blanquiverdes permitieron a Cisneros aumentar la ventaja (16-23). El remate de zaguero de Räsänen casi certificó la derrota parcial, firmada por el fallo en el saque de Westermann (17-25).

Casta sin premio

El vicio de conceder no desapareció en los ahorradores, aunque se mantenían cerca gracias al acierto de Jorge Fernández y Ángel Rodríguez (3-4). Un error del rival les dio renta (4-7) y, tras el 4-8, Pablo Ruiz pidió tiempo. La entrada de Tarrazo frenó mínimamente la sangría, pero el buen trabajo defensivo de Cisneros, muy acertado en la lectura y en la finalización, amplió la diferencia hasta el 6-13 y después al 8-16, mientras el saque almeriense no hacía daño. Con Flores, Oliva y el saque de Hugo López, el set se puso muy cuesta arriba (11-19) y los errores en ataque mantenían la brecha (13-22).

La reacción llegó desde la defensa con acciones de Ángel Rodríguez y Mikko Räsänen, más el saque de Borja Ruiz, para colocarse 20-23 y obligar a Rivera a parar el partido (21-23). Unicaja empató con un parcial de 9-1 (23-23), iniciando un intercambio de vértigo con varias bolas de set para ambos. Ángel Rodríguez sostuvo a los suyos, pero finalmente, después de cuatro oportunidades salvadas, Cisneros logró cerrar el parcial en su quinta ocasión.

Lectura

El saque de Sleurink hizo daño a Unicaja, incapaz de encontrar la vía de escape, y la buena lectura defensiva de Cisneros dejó al equipo almeriense anclado (1-6), obligando a Pablo Ruiz a pedir tiempo. Un ajuste en el bloqueo permitió reaccionar con el saque de Räsänen (3-6). El riesgo de Westermann dio un punto directo, pero también costó errores, manteniendo la desventaja hasta otra acción fallida del propio central y un nuevo saque de Sleurink (9-14).

Cisneros volvió a golpear con el saque de Hugo López para endurecer el bloqueo (11-16), en un parcial marcado por el acierto visitante y el desacierto blanquiverde. Con 14-19, Ruiz agotó tiempos y su equipo reaccionó (16-19). Unicaja se agarró a la épica (18-20), aunque otra diagonal de López frenó la remontada. El saque de Ángel Rodríguez ajustó el marcador (20-21) y el de Räsänen permitió a Westermann empatar (22-22). Un ataque por punta puso el 22-24, pero con el saque de Jorge aparecieron Borja Ruiz y la igualdad (24-24). Unicaja dispuso de una bala de set (26-25), aunque finalmente Cisneros remontó y un saque de Ignacio Roberts cerró el partido (26-28).