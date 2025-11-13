El Toyo, destino deportivo con el 'Arenal Race' y la mitad de los participantes llegados de fuera de Almería

El Toyo ha sido el pasado fin de semana el escenario de la cuarta edición de la Arenal Race, una prueba de obstáculos que ha ... reunido a más de 400 deportistas procedentes de toda España y confirma «el creciente interés por este tipo de competiciones al aire libre y la capacidad del destino para acoger eventos deportivos de alta exigencia y público diverso», según han valorado desde el Ayuntamiento de Almería.

La competición, celebrada el domingo en dos distancias, 5 y 10 kilómetros, junto a la carrera infantil, el sábado, ha destacado por su magnífica acogida y la excelente organización. Los participantes han podido disfrutar, además, de un entorno óptimo para la práctica deportiva, con terrenos variados de tierra, arena, asfalto y césped, y un clima suave, a pesar de estar en el mes de noviembre, que ha acompañado durante toda la jornada.

En la cuarta edición de Arenal Race han participado más de 400 deportivas que han tenido que solventar diferentes obstáculos, y en la que ha habido modalidades individual, pareja o grupo. Cristian Collado, director técnico de la prueba, ha afirmado que «el 50% son de otras provincias, pues nuestra competición forma parte de la liga nacional. Todos han expresado su satisfacción por el recorrido, la organización y el destino».

La Arenal Race OCR es una carrera de obstáculos al aire libre, que mezcla partes de trail running y maratón con el CrossFit. En el circuito nacional, cada carrera es distinta en cuanto pruebas a superar y recorrido. Algunos obstáculos típicos son la carga de pesos, la escalada de pared o de cuerda o las barras monkey. Es un deporte muy completo para el que se necesita una buena preparación física. Sin embargo, por su naturaleza social y ser adictivamente divertido, atrae a toda clase de corredores, como se ha demostrado con un 50% de participantes procedentes de otras provincias.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha estado siguiendo las pruebas, el sábado y el domingo, y ha valorado que «el éxito de la Arenal Race ha puesto de manifiesto los valores que hacen de El Toyo un enclave privilegiado para el deporte: Clima suave durante todo el año, red hotelera moderna y accesible, instalaciones deportivas de calidad, playas amplias y preparadas para entrenamientos funcionales, y un entorno natural único junto al Parque Natural de Cabo de Gata».

Ha felicitado, asimismo, a la organización, ya que «la Arenal Race 2025 ha contribuido a posicionar a El Toyo como territorio deportivo, donde la práctica física, el turismo activo y el contacto con la naturaleza se integran en una experiencia completa y atractiva para deportistas y acompañantes». Un auténtico espectáculo del deporte en plena naturaleza.