Las 'Tortugas' no estuvieron lentas, al revés manejaron para ganar. Brunela Caturano
Rugby

Tortugas y Cruzados, cara y cruz en la fiesta del rugby

Primer domingo de coincidencia de los dos primeros equipos de URA en el Juan Rojas, una victoria femenina sobre Portuense y una derrota masculina ante Fuengirola

R. I.

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:08

Comenta

Por primera vez en la temporada, y serán dos en total, a URA le tocó un día grande. Coincidieron sus dos primeros equipos en el ... Juan Rojas, en 1ª Territorial. Las chicas abrieron la fiesta con un partido ante Portuense, de la jornada tercera de su campeonato. Les siguieron los chicos, con Fuengirola RC en un duelo de la jornada quinta. La cara la pusieron las Tortugas, que vencieron por 24-0, mientras que la cruz cayó en el lado de los Cruzados, que perdieron por 15-47, un marcador demasiado abultado.

