Tortugas y Cruzados, cara y cruz en la fiesta del rugby

Por primera vez en la temporada, y serán dos en total, a URA le tocó un día grande. Coincidieron sus dos primeros equipos en el ... Juan Rojas, en 1ª Territorial. Las chicas abrieron la fiesta con un partido ante Portuense, de la jornada tercera de su campeonato. Les siguieron los chicos, con Fuengirola RC en un duelo de la jornada quinta. La cara la pusieron las Tortugas, que vencieron por 24-0, mientras que la cruz cayó en el lado de los Cruzados, que perdieron por 15-47, un marcador demasiado abultado.

Era la primera vez en casa para las de Ricardo Aguado, tras jugar a domicilio frente a Universidad de Granada, con victoria, y ante Jaén, con derrota. De hecho, este duelo con Portuense debía servir para olvidar el paso por Las Lagunillas, dejando claro que las jienenses, muy superiores al resto, no pueden ser tomadas como referencia. En la 'liga de las mortales' URA es 'primero' por el momento. La tabla tiene a Jaén con 15 puntos y tres de tres victorias, seguido de Unión Rugby Almería con 10, dos ganados y uno perdido, con sendos puntos bonus ofensivos.

Merecido

Merecidísima victoria tras un intenso partido en el que, de inicio, tocó defender mucho en medio de una gran igualdad. Con todo, a lo largo de primera parte, las Tortugas consiguieron llegar varias veces a cinco metros, pero sin anotar. Por su parte, el rival rompió numerosas veces la línea, pero la segunda cortina almeriense estuvo firme y supo poner freno. La recompensa a las intentonas unionistas se obtuvo a la media hora en un balón por el extremo izquierdo del campo. Luz Ma tiró de calidad y organizó un consolidado pick and go. Trabajó la delantera y se hizo try.

Su autora, culminando todo el trabajo colectivo, fue Helen, y con su anotación se llegó al descanso (5-0). A la vuelta hubo más igualdad, aunque las almerienses dejaron muy claro que querían asegurar la victoria cuanto antes. Se lograron tres ensayos más, el primero en el m. 55. Helen, que dominaba el partido, localizó un hueco por el ala, corrió desde medio campo y depositó bajo palos. Daniela hizo la transformación y para el primer cuarto de hora el marcador era de 12-0. A partir de ahí se tuvo controlado el partido a la espera de poner la sentencia definitiva.

Esta llegó gracias a «mucho juego y mucho rugby», en las palabras del técnico Ricardo Aguado. Se rompió la línea con ataques muy potentes, hubo otro pick and go muy bien jugado y esta vez fue culminado por Lidia, jugadora desde los inicios del club que ha vuelto tras cuatro años fuera. También suyo fue el cuarto ensayo, haciendo valer que cuando se pisan 5 metros hay que salir con puntos. Daniela completó ese también y se elevó al marcador el definitivo 24-0. «Hemos mostrado la intensidad con la que trabajan en cada entrenamiento», valoró Aguado, «corrigiendo pequeños errores y consolidando partido a partido su forma de juego».

La garra y actitud de las Tortugas se asentaron en el campo desde el minuto uno, algo que tiene un añadido importante. «Muchas chicas se estrenaron en posiciones donde nunca habían jugado, lo que pone de relieve su potencial y flexibilidad». Dedicado a la lucha contra la violencia de género, cerrándose así la semana del 25N, ambos equipos posaron con una pancarta. Lo próximo es clave para URA, que visitarán el día 14 de diciembre el Estadio de la Juventud de Granada para medirse a Escorionas, rival directo, con 9 puntos y dos victorias en dos partidos.

Derrota

Tras esa alegría se buscaba que la fiesta estuviera completa con una victoria también de los Cruzados, pero una extraña segunda parte no lo permitió. El equipo se quedó a cero tras haber remontado un 0-14 y llegar al descanso con 15-14. Se sabía que iba a ser complicado en la segunda parte y se esperaba un escenario en total equilibrio, pero a los cinco minutos ya había ensayado Fuengirola, retomando el mando del tanteo (15-21), y rompió el paso de URA, ya incómodo durante el resto del partido. Eso sí, se recibió un excesivo castigo, otros cuatro ensayos más.

Zalazar, técnico de cruzado, tuvo clara su valoración. «Fue un partido que se divide en dos etapas, una primera muy buena, donde por muchos momentos se vieron las cosas que entrenamos, sobre todo defensivamente, y una segunda con el rival imponiendo su ritmo de juego y nosotros con muchos errores individuales». Al final, la sensación es la de «no merecer tantos puntos en contra», con la lección aprendida. «Hay que seguir trabajando, todavía queda mucho y sabemos que Fuengirola es un equipo mucho más experimentado que nos sacó del partido». Lo positivo, «en la primera parte defendimos corrigiendo errores de la semana anterior». Los Cruzados repetirán en casa el día 14 de diciembre ante UGR.