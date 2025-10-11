El sueño de Inagroup El Ejido ante la urgencia de Jaén Paraíso

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 11 de octubre 2025, 14:56 Comenta Compartir

Se reanuda la competición en el Campeonato de Liga de Segunda División de fútbo sala tras el parón competivo del pasado fin de semana e Inagroup El Ejido FS afronta hoy sábado, desde las 18:30 horas, su tercera cita liguera con la visita a la pista del Avanza Jaén Paraíso Interior, en un duelo que medirá el sólido arranque del conjunto celeste con la necesidad de reacción de los jienenses. El equipo que dirige Guillermo Martínez viaja con la moral alta después de sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas del campeaonto.

Lo obtenido hasta ahora genera un balance que lo mantiene en la quinta posición de la clasificación, dentro de la zona de playoff de ascenso a Primera División que, por tanto, no trastoca los planes del conjunto celetes, que además viaja con la sensación de haber encontrado un ritmo competitivo firme y ambicioso desde el inicio del presente curso.

Sin perder

La escuadra ejidense llega invicta después de un estreno convincente a domicilio, donde firmó un 0-3 ante el Melistar en Melilla y de un segundo partido de infarto en el Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido frente al Gaisfred Atlético. En aquel encuentro, el conjunto almeriense mostró tanto su poder ofensivo como su capacidad de reacción, levantando un marcador adverso de 4-6 en los últimos compases para sellar un empate a seis a pocos segundos del final, que supo a victoria por la forma en la que se produjo, con coraje, intensidad y una fe inquebrantable en su juego.

El equipo ejidense ha demostrado una gran pegada en este inicio de temporada, con esos nueve goles marcados por ahora, pero también carácter, en un inicio de campeonato en el que ha sabido sobreponerse a las dificultades y mantener una línea de competitividad sostenida.

Sin ganar

Al otro lado de la pista estará el Avanza Jaén Paraíso Interior, que todavía no conoce la victoria en esta temporada, que sólo ha celebrado dos 'engradas'. El conjunto jienense empató (2-2) en su estreno en la competición ante su afición y cayó por 2-0 la pasada jornada en la pista del Burela FS. Es un equipo joven, con talento y energía, que mantiene la identidad de los equipos jienenses, que suelen jugar con presión alta, intensidad y ritmo. Sin embargo, su falta de acierto en los metros finales ha impedido que sus buenos tramos de juego se traduzcan en puntos.

En su pabellón buscará esa primera alegría que le permita ganar confianza y evitar que los fantasmas del mal arranque se instalen demasiado pronto en el ánimo de los jugadores del conjunto jienense.

Para el Inagroup El Ejido , el duelo representa una oportunidad ideal de consolidar su buen comienzo y reforzar su posición entre los cinco primeros de la tabla clasificatoria, de los que el líder lograría el ascenso, mientras los cuatro siguientes jugarían el playoff de ascenso, cosa que ya logró el pasado curso el equipo ejidense, quedándose en la primera elimiantoria.

Una victoria a domicilio esta tarde serviría para prolongar la inercia positiva y confirmar que el equipo está preparado para competir con solvencia tanto en casa como lejos del poniente almeriense. Óscar García Poveda insiste en la necesidad de mantener la concentración defensiva y la intensidad en las transiciones, dos aspectos fundamentales ante un rival que, pese a su falta de resultados, no renuncia a un estilo ofensivo y vertical.

El encuentro en el pabellón jienense se presenta, por tanto, como un examen exigente para un Inagroup El Ejido que busca seguir creciendo desde la solidez y la confianza. Con una plantilla equilibrada, un sistema reconocible y una mentalidad ganadora, los celestes encaran esta tercera jornada con la ambición de seguir alimentando su buen arranque liguero y de demostrar que su posición en los puestos de playoff no es fruto de la casualidad, sino del trabajo y la convicción de un grupo que quiere pelear por todo esta temporada