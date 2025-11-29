Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fran Iribarne, Borja Ruiz y Ángel Rodríguez quieren frenar el ataque de Miguel á. Martínez. Teresa Reverte
Voleibol

El saque de Unicaja Costa de Almería que abrió la luz

El equipo almeriense corta la sangría ante un Servigroup Playas de Benidorm que puso en apuros del debut de Israel Rodríguez como técnico

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:27

Unicaja Costa de Almería construyó su victoria desde el primer balón, imponiendo un ritmo que desarmó por completo a un Benidorm superado por la contundencia ... del saque almeriense y por una lectura de bloqueo que fue creciendo punto a punto. El conjunto blanquiverde gobernó el partido con una defensa muy sólida, una recepción estable y una presencia constante en la red que condicionó cualquier intento de respuesta rival. Desde los primeros intercambios se percibió una superioridad que no solo marcó la tendencia del set inicial, sino que estableció un patrón competitivo basado en el orden, la intensidad y la claridad táctica con la que interpretó cada fase del juego.

