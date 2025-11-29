El saque de Unicaja Costa de Almería que abrió la luz

Unicaja Costa de Almería construyó su victoria desde el primer balón, imponiendo un ritmo que desarmó por completo a un Benidorm superado por la contundencia ... del saque almeriense y por una lectura de bloqueo que fue creciendo punto a punto. El conjunto blanquiverde gobernó el partido con una defensa muy sólida, una recepción estable y una presencia constante en la red que condicionó cualquier intento de respuesta rival. Desde los primeros intercambios se percibió una superioridad que no solo marcó la tendencia del set inicial, sino que estableció un patrón competitivo basado en el orden, la intensidad y la claridad táctica con la que interpretó cada fase del juego.

El encuentro avanzó entre ráfagas de dominio local y un segundo set donde Benidorm encontró un respiro antes de que Unicaja corrigiera cada error, ajustara su estructura y retomara el control del marcador con determinación creciente. La aportación de jugadores como Iribarne, Räsänen o Westermann fue elevando el nivel cuando más falta hacía, mientras el equipo consolidaba su ventaja mediante un saque agresivo y una capacidad defensiva que apagó cualquier conato visitante. El desarrollo final, sostenido en la seguridad del K-1 y en la madurez del grupo, acabó sellando el estreno victorioso de Israel Rodríguez en un partido que confirmó tanto el potencial competitivo del bloque como la importancia de un servicio que marcó diferencias desde el primer instante.

Desde el saque

Unicaja Costa de Almería comenzó jugando con buen saque, lo que dio pie a una construcción con buena lectura de bloqueo para mandar con solvencia (3-0). El equipo alicantino lo intentó siempre en acciones por punta con buena defensa blanquiverde, que se manejó con buen rendimiento de Ángel Rodríguez (8-3). Obligado a arriesgar, Servigroup Playas de Benidorm no encontró capacidad de respuesta, apareciendo también Fran Iribarne por 4 (10-5). Un punto después provoco el tiempo muerto de Lahm. Tras el mismo, mejoró en lectura Benidorm (12-8) por el saque de Contreras.

El K-1 permitió intercambios de puntuación con el cuadro almeriense manteniendo las diferencias en favor de Unicaja Costa de Almería. Para colmo, Ángel Rodríguez hizo daño a Benidorm con el saque (16-10), con fluidez porque la recepción almeriense funcionó con el trabajo de Paquillo Fernández. Pero la clave fue el saque, que 'anuló' al opuesto de Benidorm y permitió lectura de bloqueo con el saque de Pepe Villalba (18-11), con tiempo de Lahm. No logró que la sinergia cambiara, sólo permitió el ir punto a punto, sin opciones de contraataque. Unicaja siguió sacando renta a su servicio, con punto directo de Iribarne (23-14). Villalba puso punto de set, que no cuajó por un ataque de Caparrós y un saque directo de Ramírez. Jorge Fernández puso el bloqueo y el punto de set (25-17).

Irregular

El segundo set comenzó con buen rendimiento blanquiverde al saque, con dos directos de Iribarne (4-1). Desde nueve metros, el equipo almeriense se manejó con solvencia (8-2) con el saque de Borja Ruiz y tiempo de Lahm, que no varió la sinergia porque, sumido en el error, no logró pasar la bola a campo contrario. Borja continuó haciendo daño con otro punto directo (10-2). La lesión de Sergio Ramírez obligó a Benidorm a jugar con Ramón González como puesto. No varió nada porque el equipo almeriense fue certero con el saque y con gran trabajo defensivo (14-5).

A Benidorm le costó pasar y, a veces, cuando lo hacía era entregando el balón en errores, aumentando sus números en ese apartado (16-7). Hubo lectura en Benidorm con el saque de Fresquet, que puso punto directo (16-10). Paquillo aguantaba en recepción y eso permitió jugar por el centro y con ataques rápidos para ampliar las diferencias (19-11), con tiempo muerto de Lahm. Con Cuminetti al saque, creció Benidorm (19-16), creando problemas para Unicaja, tras el bloqueo de Dos Santos, con tiempo de Israel Rodríguez. Logró cambiar el equipo almeriense, pero no frenó a Benidorm que se puso a dos (20-19), con bloqueo de Vidoni. Funcionó el K-1, pero con incertidumbre. Unicaja se sujetó con el error (23-21). Borja puso la bola de set (24-22), aplazada por el ataque de Cuminetti. La defensa alicantina empató el set (24-24). Pese a todo, hubo bola de set para Benidorm (26-27), con tiempo de Israel Rodríguez, con Vidoni firmando el triunfo visitante.

Lección aprendida

El tercer set comenzó con Unicaja Costa de Almería dominando el marcador, pero sin sensaciones positivas (7-4). Y eso lo demostró después Benidorm que logró, con la aportación de Cuminetti, meterse en el set (8-7). Sin embargo, Benidorm comenzó a errar en ataque y Unicaja Costa de Almería, con buen trabajo en defensa creció con cuatro de ventaja tras ataque de Iribarne (12-8). El equipo alicantino fue mejor en esa fase, aprovechando las concesiones de Unicaja que se vio acosado (14-13), con Mikko Räsänen entrando en pista, entrando el partido en un intercambio de anotación con el K-1 (16-14).

Borja Ruiz puso ventaja (19-16), con tiempo de Lahm. Con Westermann al saque, el equipo almeriense creció (21-16) a base de buen trabajo en defensa para lograr ser sólido con el saque y en defensa. El 23-18 alertó a Lahm, que paró el set ante peligro de 'huida'. Räsänen hizo su tercer punto seguido, con un bloqueo, que puso el set en bola de final (24-18), que no necesitó más porque el ataque alicantino se fue fuera (25-18).

Paciencia

El K-1 lo aprovechó Benidorm para ir por delante (2-4). El buen saque de Mikko Räsänen lo aprovechó Unicaja Costa de Almería para, con lectura, poner ventaja de dos puntos (6-4). Una diferencia que mantuvo el equipo almeriense gracias al intercambio de golpes. Con seguridad y el saque de Villalba, el Unicaja abrió más el tanteo (14-11), con tiempo de Lahm.

Fijó atención en bloqueo Benidorm para acercarse a Unicaja (16-14), tras dos bloqueos sobre Räsänen e Iribarne. Éste fue clave de salida para abrir el marcador otra vez a cinco puntos (19-14), con tiempo visitante. Westermann situó con seis de ventaja (20-14). Tal diferencia acomodó y quitó nervios a Unicaja que continuó anotando sin complejos. El K-1 fue acercando el final del partido ayudado por un rival en fase de error. Los tres últimos puntos lo fueron con roja a Ramírez y balones fuera que permitieron salvar el debut de Israel Rodríguez con victoria.