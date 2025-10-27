Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

San José acoge a un centenar de participantes en la III Cabo de Gata SUP Festival

La prueba ha estado enmarcada en el Circuito 'Stand Up Paddle' de Andalucía con el apoyo de la Asociación Costadelsup.

B. A.

Almería

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:35

La playa de San José ha acogido este fin de semana la tercera edición del Campeonato Cabo de Gata SUP Festival, una cita deportiva en la que han participado cerca de cien deportistas, y que entra dentro del Circuito de Stand up Paddle de Andalucía y que cuenta con el apoyo de la Asociación Costadelsup.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Níjar, Jesús Guerrero, ha explicado que «esta cita es muy importante, más allá del alcance deportivo y de que es una jornada llena de compañerismo y emoción, ya que también nos ayuda a dar continuidad a esa estrategia de acoger eventos de calidad fuera de temporada y, por tanto, a contribuir a la desestacionalización de nuestro turismo, a la vez que ponemos en valor que el Parque Natural es un gran escenario para la práctica deportiva durante todo año, o como solemos decir, la mejor instalación deportiva al aire libre del mundo«.

