San Isidro de Níjar se prepara para vivir el sábado la gran noche del Kick Boxing La organización ha trabajado para que la cita sea accesible a todos los públicos, desde familias hasta aficionados habituales de los deportes de contacto

El deporte de contacto tiene una cita ineludible el próximo 27 de septiembre en San Isidro (Níjar). La localidad acogerá la Velada Profesional Timeshock de Kick Boxing, un evento que reunirá en un mismo ring a luchadores consagrados y a jóvenes promesas en una jornada pensada para todos los públicos. La velada, que se celebrará en el club Olimpo, en la calle Colativi, 45, en una cita coorganizada con el club Tejedor. Desde las 19:45 horas, se celebrarán 19 combates que prometen espectáculo y emoción. El evento está respaldado por el Ayuntamiento de Níjar y Campojoyma, líder de la agricultura ecológica en España, dentro de su compromiso social, entre otros patrocinadores.

La organización ha trabajado para que la cita sea accesible a todos los públicos, desde familias hasta aficionados habituales de los deportes de contacto, convirtiéndola en una auténtica fiesta comunitaria. El gerente de Campojoyma, Francisco Jesús Montoya Sánchez, afirma que «apoyamos el deporte local, desde el convencimiento de que es el ingrediente necesario, junto a la alimentación bio, para una vida saludable».

Entre los nombres más esperados de la velada destacan Raúl Tejedor Herrera, Adiel Ibáñez Beltrán y David Navarro Pedroso. Su experiencia y recorrido deportivo garantizan un nivel competitivo de primera categoría. Además, esta edición contará con combates profesionales internacionales, que elevarán aún más la exigencia y el espectáculo.

Junto a ellos subirán al cuadrilátero algunos de los talentos emergentes más destacados de la provincia, como Francisco J. Fuentes Arias, Pablo Jerez Abad, Marina González Ventaja, Martín Tejedor y Mariam El Maimouni, quienes representarán la fuerza de la cantera local.

La Velada Timeshock no solo busca ofrecer un espectáculo deportivo de alto nivel, sino también dar visibilidad a San Isidro y a Níjar como espacios vivos de deporte y cultura. En esta ocasión, además, participarán luchadores procedentes de Jaén, Murcia y otras provincias, lo que aporta variedad y convierte el evento en un auténtico encuentro regional con proyección nacional.

La competición se celebrará en el club Olimpo, que ha abierto un centro con ring, zona de entrenamiento, gradas y zona Vip para disfrutar del boxeo, así como del kick boxing y el thai boxing. Se trata de una amplia instalación de 2.400 metros cuadrados, con las máximas comodidades.

El cartel contará con clubes de gran trayectoria como Indalo93, Gumer, Team Potro, Intergym Fight Club, Team Ponce, Club Boxeo Tejedor, Boxing Olimpo y SPBS172, lo que asegura diversidad de estilos, competitividad y un ambiente cargado de energía.

