Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La velada tiene como combate estelar el que enfrenta a Mari Carmen Romero y Elisabeth López. IDEAL
Boxeo

San Isidro acoge una velada por el Campeonato del Mundo del Cinturón Latino de la IBF

Pelearán esta noche la española Mari Carmen Romero y la mexicana Elisabeth 'Veneno' López• en el ring del club Olimpo Box, donde también habrá un combate amateur con la nijareña Guadalupe Sánchez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

San Isidro sigue en lo más alto del boxeo. Si el pasado mes de marzo recuperó las veladas gracias al club Olimpo Box y Paco ... Tejedor, que abrieron un centro con ring, zona de entrenamiento, gradas y zona Vip para disfrutar de este deporte, así como del kick boxing y el thai boxing, esta noche dará un nuevo paso adelante con una velada por el Campeonato del Mundo del Cinturón Latino de la IBF. Un combate que es posible también gracias al apoyo de las empresas de la comarca, como Campojoyma, el líder de la agricultura bio en España, y que, de esta manera, de nuevo, muestra su compromiso con el deporte femenino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un espacio para soñar en Aguadulce
  2. 2 El Ayuntamiento de Adra condena las conductas violentas contra la Junta de Usuarios del Río Adra y reafirma su apoyo a los regantes
  3. 3 El TSJA ordena a Carboneras «culminar» la revisión de licencia del Algarrobico ante sus «meras excusas»
  4. 4 La Junta rechaza un camping de 42 bungalows en Aguamarga por su proximidad a un área de autocaravanas
  5. 5 El Puerto de Almería rehabilitará la estación marítima y mejorará su estética arquitectónica
  6. 6 Un detenido en Almería al caer una red dedicada al blanqueo de capitales con la compraventa fraudulenta de vehículos
  7. 7 COEXPHAL y AGRA redefinen la gestión de residuos agrícolas y sostenibilidad del sector
  8. 8 Siete empresas optan a construir el centro de mayores de Nueva Andalucía
  9. 9 El legionario herido por una explosión en Viator se recupera en Torrecárdenas tras perder una mano
  10. 10 Condenada por agredir a un policía mientras portaba 3.000 euros en drogas en Dreambeach

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal San Isidro acoge una velada por el Campeonato del Mundo del Cinturón Latino de la IBF

San Isidro acoge una velada por el Campeonato del Mundo del Cinturón Latino de la IBF