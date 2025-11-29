San Isidro acoge una velada por el Campeonato del Mundo del Cinturón Latino de la IBF

San Isidro sigue en lo más alto del boxeo. Si el pasado mes de marzo recuperó las veladas gracias al club Olimpo Box y Paco ... Tejedor, que abrieron un centro con ring, zona de entrenamiento, gradas y zona Vip para disfrutar de este deporte, así como del kick boxing y el thai boxing, esta noche dará un nuevo paso adelante con una velada por el Campeonato del Mundo del Cinturón Latino de la IBF. Un combate que es posible también gracias al apoyo de las empresas de la comarca, como Campojoyma, el líder de la agricultura bio en España, y que, de esta manera, de nuevo, muestra su compromiso con el deporte femenino.

Anoche se realizó el protocolario acto del pesaje de las dos contrincantes: la española Mari Carmen Romero, de Puerto Lumbreras, y la mexicana Elisabeth 'Veneno' López, de Cancún, México.

La noche contará también con el combate profesional entre Raúl Tejedor y Semion Martiniuc (Rumaría). El cartel comenzará con combares amateur, donde participarán, entre otras, la joven promesa local Guadalupe Sánchez Moreno

Francisco David Sánchez y Francisco Tejedor son los promotores de este esta velada, con una proyección nacional espectacular. «Es un campeonato de máximo nivel, con un título mundial en juego», afirman Francisco David Sánchez y Francisco Tejedor.

Mari Carmen Romero ha sido tres veces campeona de Europa de boxeo profesional y acude con muchas ganas de obtener este cinturón mundial, que está ahora vacante. «En los combates soy agresiva y me gusta controlar mi casa que es el ring», afirma. Por su parte, Elisabeth López explica que «soy una boxeadora que me gusta fajarme y soy muy echada para adelante».

El combate es a diez asaltos, el supervisor del título llegado desde Estados Unidos es Sante Burari. Se presenta una velada apasionante.

Además de las veladas, el club Olimpo quiere fomentar el boxeo la base. «Se había perdido la afición por el boxeo y queremos recuperarla», afirma Francisco David. Su máximo exponente es la joven Guadalupe Sánchez, de 16 años, con un futuro muy prometedor dentro del boxeo. Francisco David Sánchez, que es su padre, habla muy orgulloso de Guadalupe: «está muy mentalizada, y competirá en esta noche en un combate amateur».

Guadalupe Sánchez entrena a diario dos o tres horas, de lunes a domingo. «Me gusta el ambiente y el sacrificio del boxeo, que se ve compensado luego en el ring». Sobre sus objetivos, confiesa que «me gustaría poder aspirar primero al cinturón de Andalucía y luego, en España».

Será una noche espectacular, llena del talento y la emoción que se vive en el boxeo, recuperado para la provincia por el Club Olimpo Box y Francisco Tejedor.