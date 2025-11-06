Rumbo a Los Ángeles 2028

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almería brilla con doce premiados por la Fundación Andalucía Olímpica, reforzando su papel en el deporte andaluz

Juanjo Aguilera

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:17

Almería vuelve a situarse en primera línea del deporte andaluz con doce representantes entre los 243 beneficiarios del Plan Andalucía Olímpica 2025, la convocatoria de ... ayudas impulsada por la Fundación Andalucía Olímpica, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Este programa, que cumple su vigésimo octava edición, destina una dotación global de 510.205 euros, un 54% más que en la anterior, con el propósito de reforzar el apoyo a deportistas, técnicos y clubes al inicio del nuevo ciclo olímpico Los Ángeles 2028.

