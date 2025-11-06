Rumbo a Los Ángeles 2028

Almería vuelve a situarse en primera línea del deporte andaluz con doce representantes entre los 243 beneficiarios del Plan Andalucía Olímpica 2025, la convocatoria de ... ayudas impulsada por la Fundación Andalucía Olímpica, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Este programa, que cumple su vigésimo octava edición, destina una dotación global de 510.205 euros, un 54% más que en la anterior, con el propósito de reforzar el apoyo a deportistas, técnicos y clubes al inicio del nuevo ciclo olímpico Los Ángeles 2028.

La Fundación respaldará a 179 deportistas, 24 entrenadores y 40 clubes de 30 federaciones andaluzas, distribuidos en seis categorías: PAO, Sub PAO, Future, Proyecta, Técnico y Club. La consejera de Cultura y Deporte y presidenta de la Fundación, Patricia del Pozo, destacó durante la presentación de la resolución que «el esfuerzo que se ha hecho en este comienzo del ciclo olímpico 2024-2028 era necesario, sobre todo si tenemos en cuenta que venimos de batir el récord histórico de participación olímpica andaluza en París 2024, con 43 deportistas. Pretendemos superar nuestros límites y es fundamental reforzar el apoyo económico que ofrecemos a nuestros atletas».

Aumento

La responsable autonómica añadió que el Plan ha logrado un incremento del 22% en el número de premios respecto a 2024 y del 64% en comparación con 2023, gracias al aumento de la financiación aportada por la Junta, que desde 1998 ha impulsado la carrera de miles de deportistas andaluces, muchos de ellos hoy referentes del olimpismo español.

Entre los galardonados este año sobresalen los doce premiados de Almería, que consolidan el prestigio y la diversidad del deporte provincial: Juan Francisco Lozano (atletismo), Cristina María Teruel (bádminton), Pablo Jaramillo (ciclismo), Anastasiya Dmytriv (deportes para personas con discapacidad física), David Sánchez López y Manuel Sánchez López (halterofilia), Carla Caballero y Juan Miguel Robles (tiro olímpico), y José Joaquín Cañadas junto a Mario García Domínguez (voleibol). Además, Manuel Sánchez López ha sido reconocido también como entrenador, mientras que el CD Halterejido ha recibido el premio en la categoría de clubes.

Fortaleza

La presencia almeriense demuestra la fortaleza del deporte provincial, con representación en disciplinas como atletismo, bádminton, ciclismo, tiro olímpico, voleibol y, de forma especial, halterofilia, que vuelve a situar a Almería entre las provincias con mayor tradición y proyección nacional. La doble distinción de Manuel Sánchez López, premiado como deportista y técnico, refleja el valor de quienes combinan el rendimiento individual con la formación de nuevas generaciones.

Estas ayudas se enmarcan en un programa consolidado como referente del deporte de élite y base, dirigido a potenciar el rendimiento de los deportistas andaluces de cara a los Juegos de Milán-Cortina 2026 y Los Ángeles 2028. Los premios reconocen tanto la participación olímpica y paralímpica como los resultados internacionales y la trayectoria deportiva. En las categorías superiores, las cuantías alcanzan los 4.870 euros, mientras que los niveles inferiores (Sub PAO, Future y Proyecta) contemplan importes de entre 2.191 y 2.922 euros para jóvenes promesas. Los técnicos y clubes perciben ayudas de hasta 1.168 y 3.214 euros, respectivamente, según el número de deportistas que tutelan o representan.

En el caso almeriense destacan David Sánchez López y Anastasiya Dmytriv, beneficiarios del Premio PAO por sus méritos internacionales. Sánchez, referente nacional en halterofilia, y Dmytriv, deportista paralímpica, simbolizan el espíritu de superación que define al Plan. A ellos se suman jóvenes talentos como Carla Caballero, Juan Miguel Robles, Cristina Teruel, Pablo Jaramillo, Mario García y José Joaquín Cañadas, que representan el presente y el futuro del deporte almeriense.

El presupuesto global del Plan se sustenta en la aportación de la Consejería de Cultura y Deporte, junto a los patrocinios de Fundación Cruzcampo, Fundación Cajasol, Coca-Cola Europacific Partners y ONCE, y la colaboración de las Diputaciones de Jaén y Sevilla, el Ayuntamiento de Dos Hermanas y los municipios de La Rinconada y Torredelcampo. Además, la Fundación cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español y la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas.

Desde su creación en 1998, el Plan ha concedido más de 5.300 ayudas con una inversión total superior a 12,6 millones de euros, contribuyendo a la formación de generaciones de deportistas andaluces que han llevado el nombre de la comunidad a los podios más prestigiosos del mundo. Gracias a este apoyo, Andalucía ha batido sus propios récords de participación olímpica tanto en Tokio 2020 (39 andaluces) como en París 2024 (43), confirmando la eficacia de este modelo público-privado.

Con la resolución de 2025, Almería vuelve a destacar por su nivel competitivo, su capacidad formativa y su aportación al deporte de alto rendimiento. Los doce premiados simbolizan el talento, el esfuerzo y la constancia de una provincia que sigue mirando al futuro con ambición olímpica.