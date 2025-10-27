El rugido del Mármol vuelve a tronar en las Canteras

R. I. Lunes, 27 de octubre 2025, 23:34 Comenta Compartir

La sinuosa carretera AL-840, conocida popularmente como la 'Carretera de las Canteras' se vistió de gala este fin de semana para la XLIX Subida del Mármol, convirtiéndose en el escenario de una batalla épica por cada décima. Con un trazado de 4.300 metros, un desnivel de 258 metros y una exigente pendiente media del 7.18%, el asfalto almeriense dictó sentencia en una prueba que ha apretado al máximo el Campeonato de Andalucía de Montaña en su recta final. El evento no defraudó las expectativas, exhibiendo una combinación letal de velocidad pura en los monoplazas y una lucha vibrante en la categoría de Turismos, donde los tiempos se resolvieron por diferencias de infarto. El rugido de los motores y el incesante pulso contra el cronómetro reafirmaron la leyenda de Macael como uno de los escenarios más espectaculares y decisivos del automovilismo andaluz, dejando la sensación de que la temporada culminará de forma apoteósica.

El nombre propio de la jornada fue el malagueño Francisco José Aguilar, quien al volante de su Radical PR6 demostró un dominio absoluto e inalcanzable, marcando el mejor crono de la prueba y pulverizando la subida con una velocidad media de 96.02 km/h. Sin embargo, la emoción se reservó para el resto de categorías, donde la diferencia entre la gloria y el podio fue, en ocasiones, de apenas centésimas de segundo. La categoría de Turismos presenció la intromisión de un prototipo ligero en la hegemonía de los poderosos GT3, mientras que la Copa de Andalucía de Car Cross protagonizó el final más ajustado del fin de semana, con la victoria definiéndose por un margen de tan sólo 87 milésimas. La prueba también celebró a los más experimentados y a las jóvenes promesas, reafirmando que la Subida del Mármol es una cita ineludible que honra su historia y proyecta el futuro de la disciplina.

Radical, dominio absoluto

La categoría de Monoplazas, siempre la más rápida, fue un monólogo de poder. Francisco José Aguilar (RS Sport) demostró un ritmo inalcanzable, marcando el mejor crono absoluto de la prueba. El actual líder de la categoría, al volante de su efectivo Radical PR6, firmó un tiempo combinado de 5:22.425.

El pulso por las plazas de honor se mantuvo vibrante, con Esteban Perea (Escudería Montoro) consolidándose en la segunda plaza a bordo de su Silver Car S3, con un registro total de 5:43.163. El podio lo cerró el veterano piloto cordobés Juan M. Camacho (Escudería Clásicos Alcalá) llevando su BRC B52 a la tercera posición.

El BRC entre los GT3

La categoría de Turismos ofreció el espectáculo más variado, con una lucha titánica entre el prototipo ligero y los poderosos GT. La victoria fue para José Antonio Romero (Motor Club Alcalá la Real), quien impuso su veloz BRC 205T con un tiempo de 5:26.809. La guerra de los GT3 se resolvió por apenas medio segundo. Manuel Rueda (Auto Laca Competición) se llevó la plata de la categoría en un Porsche 991 GT3 CUP, con un 5:30.595, justo por delante de Ignacio Cabezas Catalán (CD Heads Racing Team) en su Porsche 992 GT3 CUP, demostrando que la lucha de los gran-turismos está más viva que nunca.

El ídolo local, José Antonio Aznar (Automóvil Club Almería), se quedó con la quinta posición pilotando su Peugeot 206 WRC.

Lucha de Centésimas

La Copa de Andalucía de Car Cross protagonizó el final más apretado del fin de semana. Salvador Molina (AC Lorca), en su Speedcar Xtrem, se hizo con la victoria con un ajustado 5:32.036.

La emoción llegó con Manuel Ruiz (Escudería Valle del Andarax) y su MV Racing Pro XC, quien se quedó a una insignificante distancia de 0.087 segundos de conseguir el triunfo. Precisamente Manuel Ruiz fue el más destacado en la clasificación de la Copa Diputación de Almería, siendo el más rápido del trofeo provincial con su tiempo de 5:32.123, superando a Juan Manuel Ramírez y a Miguel Ángel Clemente.

Experiencia y Juventud

La emoción se trasladó a los trofeos específicos. En el Trofeo Master +50, el experimentado Miguel Ángel Clemente (Escudería del Mármol) se llevó una incontestable victoria al volante de su Porsche 991 GT3 CUP.

En cuanto al futuro de la disciplina, el Trofeo Junior tuvo en el local Juan Manuel Ramírez (MV Racing MV I) a su máximo exponente. El podio de la categoría juvenil se completó con Pedro Cordero y Alba María Camacho, quien además se coronó como la más rápida en el Trofeo de Féminas, superando a Paula Ocón Gutiérrez.

Finalmente, el Trofeo de Históricos tuvo un único clasificado, el piloto jerezano Amador Jaén, pilotando su mítico Renault 5 GT Turbo.

