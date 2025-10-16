Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas de Mar ya espera la gran final del Circuito Albatros

Un centenar de golfistas se darán cita en Playa Serena este sábado, 18 de octubre, entre los campeones de los quince torneos celebrados en 2025, entre los que estará el exfutbolista Aléix Vidal

Bernardo Abril

Almería

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:52

El Circuito Albatros pondrá punto y final a su competición de 2025 este sábado 18 de octubre en Roquetas de Mar con la disputa de su gran Máster Final. El Club Playa Serena del municipio almeriense acogerá a los campeones de las cuatro categorías de sus quince torneos regulares disputados a lo largo del año. En marzo el Club Zaudín de Sevilla abría su paso por todas las provincias de Andalucía, torneos a los que se unieron con especial protagonismo una cita en el Algarve de Portugal, más dos en la Región de Murcia y el RACE de Madrid, que hace dos semanas repartía las últimas ocho plazas clasificatorias.

Serán un centenar de golfistas entre los que estará Aleix Vidal, el catalán afincado en Almería, exfutbolista del Barcelona, Sevilla y la propia UD Almería, entre otros. Además se contará con la presencia del padrino del circuito, el torero Pepín Liria, embajador del evento junto a otros rostros conocidos que participaron en sus distintos torneos como el futbolista del Getafe Luis Milla, la influencer Liz Emiliano, o los también exfutbolistas Roberto López Ufarte y el jiennense 'Mago' Torres, Antonio García Muñoz.

Todos ellos le dieron visibilidad al circuito, más allá de los 1.500 golfistas que pasaron por los torneos de La Monacilla (Huelva), la prueba regular de Roquetas de Mar, Córdoba, La Envía de Almería, Motril (Granada), Mijas (Málaga), Montecastillo (Jerez), Guadalmina (Marbella), La Garza (Linares) y La Cañada (Sotogrande), además de las citadas pruebas fuera de Andalucía. Precisamente los cuatros mejores del ránking, sumando las tres mejores tarjetas de las distintas pruebas del circuito en las que participaron. Todos ellos con el hospedaje incluido.

Sostenibilidad, igualdad e inclusión son los valores de un circuito que se puso de manifiesto en las hasta doce diferentes ciudades por las que pasó de marzo a octubre. Un evento que promueve la responsabilidad social y ambiental a través de un deporte que valora su conexión con la naturaleza. Deporte y turismo se unieron para ensalzar unos principios esenciales en la sociedad actual, con el reto de promover la competitividad en todos los rincones de Andalucía como destino turístico y gastronómico.

Toda una puesta en escena que apuesta por Andalucía. No en vano doce de sus escenarios están ubicados en el más del centenar de campos que aglutina la región. Todo ello gracias al apoyo de la Junta de Andalucía y la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Córdoba, Villarrasa, Motril y Roqueta de Mar, las Diputaciones de Granada, Huelva y Córdoba, así como un amplio tejido empresarial andaluz como Cervezas Alhambra, Puleva, Ocean Group, Allianz Global Investors, Corral & Vargas Clínica Dental, Solán de Cabras, Fuze Tea, Royal Blis, Asesunion, Amarga y Pica.

