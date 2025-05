Roquetas late al ritmo del triatlón: pasión futuro y triunfo

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 11 de mayo 2025, 21:45 | Actualizado 21:57h. Comenta Compartir

Durante dos días, Roquetas de Mar ha sido mucho más que una sede deportiva. La ciudad roquetera se convertía en el gran santuario del triatlón nacional con dos jornadas memorables que consagran a los mejores clubes del país y proyectan el talento del mañana. Fue el escenario de una sinfonía coral que unió a generaciones enteras de triatletas, técnicos, voluntarios y familias bajo una misma bandera, la del esfuerzo compartido, la del sueño colectivo que solamente una disciplina tan dura como el triatlón sabe ofrecer.

Desde el amanecer del sábado hasta la caída del sol hoy, Roquetas de Mar se llenó de voces, pasos apresurados, bicicletas que volaban, relevos que se gritaban desde el corazón y abrazos que cerraban cada meta, con un recorrido que estrenaba paso por el ruedo de la Plaza de Toros de Roquetas de Mar, con muchos metros recorridos también en su entorno. La Copa del Rey, la Copa de la Reina Iberdrola, los Campeonatos de España por Relevos y la Liga Talentos se entrelazaron en un fin de semana vibrante en el que cada victoria tuvo rostro de equipo y cada segundo contó para hacer historia. En Roquetas de Mar no hubo público, hubo familia. no hubo rivales, sino clubes empujando juntos hacia lo que está por venir.

El primer día

La jornada de ayer, que fue la que dio el pistoletazo de salida a un fin de semana épico, se inició con una de las pruebas más especiales del calendario. La contrarreloj por equipos. No hay engaño posible en este formato. Aquí no gana quien más aprieta, sino quien mejor se entiende. Aquí la victoria se cocina con sincronía, compañerismo y muchas horas de trabajo invisible. Y fue el Náutico de Narón quien volvió a escribir su nombre en lo más alto de la Copa de la Reina Iberdrola, revalidando su título con un tiempo de 1:03:02. María y Raquel Alzaga, Iratxe Arenal, Elisabeth Briscoe, Andrea Trigo y Gillian Rose formaron una escuadra sólida, que no mostró fisuras de ningún tipo, que marcó el ritmo desde el principio y no bajó el pie. Les siguió, a casi un minuto, el CEA Bétera (1:03:54), con un equipo muy competitivo encabezado por la internacional Noelia Juan, Alejandra Seguí, Cristina Jiménez-Orta y Sara Moreno entre otras. El Cidade de Lugo Fluvial firmó una notable tercera posición en la competición, invirtiendo un tiempo de 1:04:18. Por detrás, Deporama Triatlón Soriano y Diablillos de Rivas cerraron un top-5 repleto de calidad y experiencia. En la Copa Federación Femenina, Diablillos fue el equipo más fuerte con un crono de 1:10:31, escoltado por el CEA Bétera y el Tri Infinity Móstoles.

En la prueba masculina, el Peñota Dental Alusigma se llevó la Copa del Rey con una exhibición de potencia y cohesión. Pararon el cronómetro en 54:32, gracias al trabajo impecable de Carlos Oliver, Joan Reixach, Jordi García, Miguel Guzmán, Pelayo González y Jesús Vela. La batalla por la prsea de plata fue aún más cerrada. El Cidade de Lugo Fluvial terminó a solamente 24 segundos (54:56), con nombres como Antonio Serrat y Nacho Gálvez al frente, dejando claro que éste es un proyecto con presente, pero sobre todo con mucho futuro. El Diablillos de Rivas firmó la medalla de bronce con un tiempo final de 55:16. CEA Bétera y Stadium Casablanca Mapei se quedaron muy cerca de las medallas. Mientras tanto, la Copa Federación Masculina fue para el Cidade de Lugo Fluvial (1:00:00), por delante del Triatlón Albacete RES y Diablillos de Rivas, que completaron un podio de muy alto nivel.

En paralelo, la jornada primera del fin de semana de triatlón de élite en Roquetas sirvió también como punto de arranque para las promesas del deporte. En las categorías cadete y juvenil, la Liga Talentos 2025 se estrenaba con el Campeonato de España CRE Talentos. En categoría femenina, el Club Deportivo Delikia mostró músculo y proyección al llevarse la victoria con un tiempo de 35:49, como consecuencia de una actuación impecable de Lucía Ageitos, Marta Pereira-Borrajo, Palma Boda, Marta Muñiz, Ana Ledo y Sabela Pérez. El Triatlón Ontinyent fue segundo en la clasificación (36:35), mientras el CEA Bétera completó el podio por solamente un segundo, dejando fuera de las medallas al Náutico de Narón. En la categoría Open Femenina, uno de los equipos del CEA Bétera se llevó el oro, con Diablillos de Rivas en la segunda posición. En chicos, la emoción no fue menor. El Cidade de Lugo Fluvial dominó con autoridad (30:52) con Aaron Crende, Samuel Fernández, Álvaro Llinares, Marco Montes e Iago Costa. El Club Delikia fue segundo clasificado y el Stadium Casablanca Mapei cerró el podio. Diablillos de Rivas y AD Sevilla completaron los cinco primeros puestos. En Open Masculino, victoria para Diablillos de Rivas, seguidos de Delikia y Montilla Córdoba Triatlón.

Más batalla

Pero si el sábado fue la prueba del reloj y la compenetración milimétrica, ayer domingo se convirtió en una exhibición de ritmo, ataque y emoción a flor de piel con los Campeonatos de España por Relevos. En la categoría Élite Femenina, el CEA Bétera firmó una victoria impecable con un tiempo de 1:17:52. Cristina Jiménez-Orta abrió con fuerza, Alejandra Seguí mantuvo el impulso y Noelia Juan, con la determinación de quien conoce los grandes escenarios, cerró con maestría. El Diablillos de Rivas logró la segunda plaza con Paula del Pozo, Zuzana Michalckova y Carla Guisande, y el Náutico de Narón repitió podio con Elizabeth Edge, María Alzaga e Iratxe Arenal. El Deporama Triatlón Soriano fue cuarto y el Cidade de Lugo Fluvial quinto. En la categoría Open, Diablillos firmó un doblete con sus dos equipos en primera y segunda posición.

En la carrera Élite Masculina, el Cidade de Lugo Fluvial volvió a lo más alto con una actuación imponente. Juan González abrió, Jarno Pousada mantuvo la ventaja y Antonio Serrat remató como sólo él sabe hacerlo. Ganaron en 1:09:38, con Peñota Dental Alusigma apenas diez segundos por detrás y Diablillos de Rivas de nuevo en el tercer escalón del podio. CEA Bétera y Triatlón Albacete Res completaron el top-5. En Open, repitió victoria el Cidade de Lugo Fluvial, con Diablillos y Triatlón Boadilla BeOne tras ellos.

La jornada se cerró con los Relevos de Talentos, una prueba que en cada edición emociona y fascina por igual. En la categoría femenina, el Náutico de Narón se proclamó campeón, con el Cidade de Lugo Fluvial como segundo y el Flor de Triatlón Platja Llarga tercero. En chicos, ganó el Cidade de Lugo Fluvial, con Stadium Casablanca Mapei y Diablillos de Rivas en las otras dos plazas del podio. En categoría Open, las chicas del Squali Carabanchel fueron oro, por delante de Delikia y Adesavi San Vicente y los chicos de Diablillos ganaron su categoría, con Delikia y Montilla Córdoba Triatlón completando la fiesta.

Roquetas de Mar vivió mucho más que un fin de semana de competición. Vivió un encuentro generacional, una celebración del deporte que se construye desde abajo y se corona en lo más alto. Vivió el triunfo de los clubes que apuestan por la cantera, por la ciencia del entrenamiento, por la pasión del equipo. Vivió, en definitiva, el latido del triatlón español.