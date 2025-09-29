Hasta el rabo todo es toro; Inagroup El Ejido no se rinde

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:04 Comenta Compartir

Hay partidos que no se olvidan, encuentros que parecen escritos en el guion de la épica y que convierten un simple resultado en una declaración de identidad. En el pabellón de El Ejido se vivió una de esas tardes que resumen a la perfección el ADN celeste. Fue una cita de carácter, empuje y resistencia hasta el último aliento. El marcador final (6-6) frente al Gasifred ibicenco pudo saber a poco a los visitantes, que se vieron con los tres puntos en la mano hasta que, a falta de sólo ocho segundos, el equipo ejidense firmó una igualada que celebró como una victoria.

Inagroup El Ejido: Jesús Gómez, Josete, Dela, Pope e Isma Vacas. Banquillo: Sergio Román (p.s.), J. Quesos, (p.s.), Nico Rosa, Cristian Rubio, Rufino, Nacho Gil, Adri Mora, Beto y Fran Belmonte. 6 - 6 Gasifred: Raúl Sánchez, Caruso, Hugo, Buitre y Oussama. Banquillo: Álvaro Llopis (p. s.), Faly, Ricardo, Ramón Vargas, Moreno, Iker, Miguel León y Eugenio. Goles: 0-1, m. 7:Caruso. 0-2, m. 8:Ramón Vargas. 1-2, m. 9:Rufino. 1-3, m. 11:Faly. 2-3, m. 13:Raúl Sánchez en propia puerta. 2-4, m. 13:Oussama. 3-4, m. 18:Pope. 3-5, m. 20:Faly de penalti. 4-5, m. 23:Rufino. 4-6, m. 23:Josete en propia puerta. 5-6, m. 27:Nico Rosa. 6-6, m. 40:Cristian Rubio.

Árbitros: Christian Castro Robledo y Noelia Gutiérrez Muñoz. Amonestaron a los locales Josete, Beto y Nico Rosa y expulsaron por doble amarilla al visitante Caruso.

Fue un partido de locura, de los que no dan tregua ni al cronómetro ni al corazón. De idas y vueltas, de goles encadenados, de errores y aciertos a la misma velocidad. El Gasifred arrancó fuerte, castigando dos fallos iniciales de los locales para ponerse 0-2 en apenas ocho minutos. Pero Inagroup El Ejido, fiel a su espíritu combativo, reaccionó con la pegada de Rufino, que recortó distancias cuando peor pintaba la tarde.

De locura

El intercambio de golpes convirtió el duelo en un auténtico manicomio. Faly, con fortuna, amplió la ventaja visitante, pero Adri devolvió la esperanza a los ejidenses. El pabellón era un hervidero y cada ataque era una amenaza de gol. El tanto de Oussama para el 2-4 volvió a encender las alarmas, aunque Pope acortó de nuevo antes del descanso. Sólo un penalti transformado por Faly permitió al Gasifred marcharse con 3-5 al intermedio, en un primer acto donde los porteros y los palos evitaron que el marcador fuera todavía más escandaloso.

La segunda parte arrancó torcida, con la lesión de Buitre, capitán celeste, que tuvo que retirarse en camilla. Pero, lejos de hundirse, Inagroup El Ejido apretó los dientes y se aferró al partido con otro tanto de Rufino. Sin embargo, un autogol cruel y la diana de Nico Rosa parecían sentenciar (5-6).

A dormir

El Gasifred trató entonces de dormir el encuentro, pero no contaba con el empuje inagotable del equipo ejidense, que no dejó de insistir, lanzando ataques una y otra vez contra la portería rival.

El tramo final fue un ejercicio de fe. El Ejido arriesgó con portero-jugador, empujado por su afición, que creía tanto como los jugadores. El tiempo se escurría, los visitantes resistían como podían y los locales se estrellaban contra el palo en una acción que pudo ser el empate. Cuando todo parecía perdido, el destino dejó espacio para el último giro. Sexta falta de los ibicencos, lanzamiento directo y Rubio, con nervio y jerarquía, ajustó el disparo para colocar el 6-6 a falta de ocho segundos.

La bocina final sonó como un rugido de justicia. Inagroup El Ejido, que nunca se da por vencido, firmó un empate que supo a triunfo, recordando que en este equipo hay coraje y corazón hasta el último instante. Y es que este club, acostumbrado a sobrevivir a base de épica, volvió a demostrar que su mayor virtud no está sólo en el gol, sino en la fe inquebrantable de no rendirse jamás.

Quinto a dos puntos del liderato, el próximo partido será ante el Jaén Paraíso Interior, que sumó un punto en la primera jornada, en casa, ante Zambú Pinatar y que, en la segunda, cayó en cancha del Burela (3-0). El partido se jugará el próximo 11 de octubre.