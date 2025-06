El Pulpileño sabe que a Segunra RFEF se va por Sarria

Antonio Cáceres Santomera Domingo, 8 de junio 2025, 22:25 Comenta Compartir

La épica sirve para avanzar, pero también para reafirmar convicciones y construir equipo. El At. Pulpileño llegaba a Santomera con la eliminatoria cuesta arriba tras el empate sin goles del San Miguel. La mejor clasificación del conjunto murciano en la fase regular obligaba a los de Paco Jurado a ganar fuera de casa para seguir vivos en su camino hacia el ascenso. Un reto mayúsculo en campo ajeno, con el viento en contra y la presión de no fallar, pero el equipo de Pulpí no se encogió. Salió a El Limonar con valentía, con la idea clara de ir a por el partido, y acabó firmando una actuación sólida, cargada de compromiso y argumentos futbolísticos. El 0-1 logrado en tierras murcianas no solo refleja el triunfo en el marcador, sino también el carácter de un equipo que supo competir cuando más lo necesitaba.

CF Santomera: Toni, Riquelme (Grego, m. 80), Belki, Champi, Momprevi, Kuky (Barbe, m. 88), Nacho (Isma, m. 60), José Ruiz, Raúl, José Sánchez (Bruno, m. 88) y Koke (Rodri, m. 46). 0 - 1 At. Pulpileño: Cristian Arco, Gabi Ramos, Gastón, Jordi, Álvaro Cano (Gonzalo, m. 80), Cristo Martín (Francis Moreno, m. 8 ), Dani Casado, Spinman, Pedro Ramírez, Luis Maestre (Wilson, m. 69) e Ismael (Antonio, m. 80). Goles: 0-1, m. 56: Álvaro Cano.

Ábitro: Suárez Iglesias, castellano-manchego. Amonestó a los locales José Ruiz y Belky, del Santomera.

Incidencias: Partido de vuelta de la segunda eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda RFEF, celebrado en El Limonar con lleno absoluto y más de un centenar de seguidores rojinegros.

El primer acto del partido estuvo marcado por la igualdad. Santomera y Pulpileño protagonizaron un inicio de tanteo, sin excesivos riesgos, con el respeto mutuo propio de un duelo decisivo. A los 17 minutos, el balance ofensivo era escaso: ninguno de los dos había disparado a portería. En medio de ese escenario gris, la primera acción de cierto peligro fue para el conjunto almeriense, que trenzó una buena jugada por la banda izquierda. El balón cruzó el área en busca de Luis Maestre, que por escasos centímetros no llegó al remate. Fue un aviso. El Santomera respondió con su primer disparo en el minuto 37, un tiro que no puso en apuros al portero visitante. La igualdad no se rompió antes del descanso, pero el Pulpileño ya dejaba sensaciones de ir ganando presencia en campo rival.

Un cambio

Tras el descanso, los de Paco Jurado dieron un paso adelante. Cambió el ritmo y asumió el protagonismo desde el primer minuto. Pedro Ramírez fue el primero en poner a prueba al meta local con un disparo potente y colocado a la escuadra que exigió una gran intervención. Apenas cuatro minutos después, Spinman lo intentó desde media distancia, aunque su lanzamiento se marchó por encima del larguero. El partido ya tenía dueño. La presión alta, el dinamismo por bandas y la intensidad en campo contrario mostraban a un Pulpileño ambicioso, decidido a inclinar el marcador a su favor. Y el premio llegó en el minuto 56. Cristo Martín puso un centro medido desde la izquierda y Álvaro Cano, con precisión y potencia, cabeceó a la red. Era el 0-1, un gol que hacía justicia a lo visto tras el descanso y que encendía la ilusión.

Lejos de replegarse, el Pulpileño buscó el segundo tanto para evitar sufrimientos. Antes, en el 65, Momprevil pudo igualar y se sacó un zapatazo desde fuera del área que se estrelló en el larguero. El banquillo local ya celebraba el gol cuando el balón rebotó en la madera. Seis minutos más tarde, otra ocasión clara, ésta de Koke quien remató con fuerza, y el esférico, tras superar al portero, impactó en el poste y se fue fuera. El empate rondaba la portería del Pulpileño, pero no terminaba de llegar porque el equipo rojinegro seguía creyendo. En el 80, Ismael armó una gran jugada individual que terminó con un remate ajustado, desviado por poco.

Tensión

El tramo final fue de tensión y alternativas. El Santomera, consciente de que necesitaba un gol para clasificarse, se volcó en ataque, colgó balones y buscó el empate con desesperación. El Pulpileño respondió con firmeza, sin descoserse atrás y con criterio para salir al contragolpe. Paco Jurado ajustó el bloque, reforzó la defensa y apostó por el orden y la concentración. Su equipo defendió con temple, sin fisuras, y cada recuperación se convertía en una bocanada de oxígeno. En ese intercambio de llegadas, ninguno logró mover el marcador. El 0-1 no se alteró y los de Pulpí sellaron un triunfo valiente, trabajado, merecido.

La victoria da el pase a la última eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda RFEF. Ahora espera la Sarriana de Lugo, otro rival exigente, con el factor campo nuevamente en contra. El primer asalto será el próximo fin de semana en el San Miguel de Pulpí y la vuelta, decisiva, se disputará en el Municipal de Ribela. Un nuevo reto para este Pulpileño que ha demostrado que no se rinde, que crece en la adversidad y que está dispuesto a seguir peleando con todo por el sueño del ascenso. Porque cuando el compromiso, el fútbol y la fe se juntan, lo que parecía improbable se convierte en posible. Y el Pulpileño ya ha dado el primer gran paso.