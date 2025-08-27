Pretemporada 'casi temporada' para Unicaja Costa de Almería

Juanjo Aguilera Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:20 Comenta Compartir

La intención es llegar a la jornada 1 como si fuera la que es realmente, la 3, o incluso más rodados de entrenamientos y partidos que de costumbre. El comienzo de esta Superliga el día 25 de octubre hace que, en circunstancias normales, ya se hubiesen jugado dos fechas de la fase reguar del campeonato, con tres semanas de trabajo a ritmo regular de competición y frente a esta modificación tan significativa Pablo Ruiz, el técnico del equipo blanquiverde, ha diseñado una pretemporada 'casi temporada'. La preparación del equipo, que dio comienzo este lunes, se extenderá durante un total de ocho semanas, en las que tendrán cabida siete partidos, siendo el primero de ellos la Copa de Andalucía. Este primer título del curso está fechado para el 14 de septiembre y tendrá formato habitual, una clasificatoria en la que participarán equipos andaluces de la Superliga 2 –el segundo escalón de la competición– para jugar la final contra el conjunto blaquiverde.

Para ese momento, Unicaja Costa de Almería ya habrá acumulado tres semanas de trabajo con sesiones dobles, incluyéndose cuatro ventanas de descanso durante los dos fines de semana iniciales. De hecho, se ha comenzado muy fuerte, «me gusta mucho lo que veo, la gente está muy enchufada y afronta el esfuerzo cargada de motivación», desveló feliz el técnico del conjunto blanquiverde, Pablo Ruiz, «y eso permite ir cumpliendo a la perfección con el plan establecido». Sesiones dobles de pesas por la mañana y pista por la tarde, como en temporada, aunque ahora de lunes a viernes y con más intensidad para lograr la carga completa del equipo, tan sólo se para el sábado por la tarde, el primer domingo completo y la mitad del segundo. «Se está aprovechando muy bien el tiempo desde el 'minuto 1', aguantando bien el calor», reconoció.

Sudar la gota gorda

Estando en Almería, ese elemento es obligado a tener en cuenta, claro está, y la plantilla está «sudando la gota gorda, como se suele decir», siempre «con una actitud envidiable para cualquier equipo de la Superliga, tal y como se esperaba del grupo». Ruiz, ante esta manera de volcarse de los suyos, ha dejado claro que «ya se verá un gran Unicaja Costa de Almería en la Copa de Andalucía», intentando conseguir su título autonómico número 20. Es seguro que «el equipo dará espectáculo, ya que llegará mucho mejor incluso que otras ediciones». Tras esta importante cita, la cuarta semana de trabajo traerá uno de los platos fuertes, ya que se realizará la habitual colaboración con SL Benfica, que supondrá este año un 'stage' de cuatro días en Lisboa. El número de partidos se incrementará notablemente.

Y es que se tiene previsto hacer al menos tres, aprovechando la oportunidad por parte de uno y otro equipo. Al habitual de 'presentación' del equipo de las águilas se unirá uno previo y otro posterior, sin público, más los entrenamientos en las modélicas instalaciones que hay en el completo de 'La Luz' de la capital lusa. Esta estancia se extenderá entre el jueves día 18 y el domingo día 21, en el que se emprenderá la vuelta, con descanso sólo en la matinal del lunes día 22. Por la tarde se volverá al trabajo y, con todo lo acumulado ya, se dará un respiro del fin de semana completo a una plantilla que se lo habrá merecido con creces. «Es muy importante abrir esas ventanas de desconexión, sobre todo cuando tienes un grupo al que casi hay que parar, en lugar de empujar, con tantas ganas como este está mostrando».

Más citas

Superada esa quinta semana se irá a por dos, la sexta y la séptima, que serán especiales para la afición, puesto que el club está trabajando para cerrar sendos partidos distribuidos en ambos fines de semana. Ni los rivales ni las sedes están aún cerrados, puesto que queda margen y se quiere planificar bien para continuar con ese «aprovechamiento máximo», pero sí se tiene claro que, salvo circunstancias mayores, ser harán en la provincia de Almería y frente a equipos de la Superliga Masculina. Así, el primer y el segundo fin de semana de octubre podrá verse al nuevo proyecto ahorrador ya en casa, en el Moisés Ruiz, antes de que en su octava y última semana de preparación, ya al máximo de intensidad, se visite la pista de un recién ascendido que está fichando bien, como es el caso del Leganés, prevista para el domingo día 19. Será ese el punto y final de la pretemporada, con Los Pajaritos y Gurpo Herce Soria ya en el horizonte, para la primera jornada del campeonato liguero.

El camino ya iniciado, Ruiz reflexionaba en voz alta lo que todo el mundo entiende. «Sabemos que el primer partido de la temporada contra Soria va a ser de la máxima exigencia, será un partido súper difícil, sabemos que es una cancha en la que todos los equipos sufren y por eso necesitamos prepararnos bien». A su juicio, «el principio de temporada es clave, ya que los cinco primeros partidos son muy importantes para nosotros, para la primera vuelta, y todos de gran nivel, y queremos proporcionarle al equipo estímulos competitivos que sean provechosos para los jugadores». Dijo entender el primer entrenador ahorrador que «se ha hecho una buena planificación de la pretemporada para que el equipo pueda competir más allá de los resultados, con momentos de alta intensidad, que lo preparen para lo que viene».