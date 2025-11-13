Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Voley

Pablo Ruiz: «Toque de atención… y a ganar en casa»

El entrenador de Unicaja Costa de Almería pone en práctica la máxima de que el deporte de alto nivel no deja mucho espacio para el lamento y te da una nueva oportunidad cada semana: «Hay que estar al 100%»

Bernardo Abril

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:46

Pablo Ruiz ha tomado la palabra tras la derrota frente a Bus Leader San Roque y ante la visita de Cisneros La Laguna. La doble ... cita canaria para Unicaja Costa de Almería por ahora va dejando mal sabor de boca, pero puede endulzarse si se vence este sábado. «Toque de atención… y a ganar en casa». Sería la mejor reacción posible.

