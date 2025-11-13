Pablo Ruiz: «Toque de atención… y a ganar en casa»

Pablo Ruiz ha tomado la palabra tras la derrota frente a Bus Leader San Roque y ante la visita de Cisneros La Laguna. La doble ... cita canaria para Unicaja Costa de Almería por ahora va dejando mal sabor de boca, pero puede endulzarse si se vence este sábado. «Toque de atención… y a ganar en casa». Sería la mejor reacción posible.

Para el técnico almeriense, «el mensaje que tiene que quedarse es que si no estamos al 100% es muy difícil competir contra cualquier equipo de la liga». De hecho, «hemos avisado muchas veces de que el nivel de la competición ha subido y que sobre todo fuera de casa va a ser muy difícil ganar partidos; hay que estar a más del 100% y no relajarse en ningún momento».

Eso sí, está orgulloso de su plantilla: «A todos les duele el orgullo y se asume el error tras el aviso de que iba a ser complicado y de que a nosotros no nos venía bien por varias cosas, por las características de juego, por lo que teníamos esa semana…». Una losa, pese a que debía ser lo contrario, fue ganar el primer set: «Da la sensación de que es fácil y que vamos a ganar, y después te pasan por encima si no reaccionas rápido».

De ahí lo de «un pequeño toque de atención» en que insiste Ruiz: «Es una forma de que el equipo sea consciente de que tiene que dar siempre el 100%, y a partir de ahí que sea un aprendizaje y que sea como un punto de inflexión para que el equipo se sienta bien».

Esta semana, respecto a la anterior, tiene algo de mejora, pero «seguimos con alguna lesión que estamos intentando recuperar para tener el equipo lo más completo posible». Y sí, «está siendo «un inicio de temporada un poco extraño en general, con alguna distorsión que afecta al equipo, incluidas las obras del Moisés Ruiz».

En todo caso, «tenemos que adaptarnos, el deporte para adaptación, y al final son cosas que no deben afectarnos tanto en el día a día». Toca «tener la cabeza centrada en el entrenamiento y en el objetivo». Delante este sábado, un equipo con tres derrotas: «Van a venir con muchas más ganas, con mucha motivación, porque tienen que puntuar; todos tenemos el mismo objetivo de sumar y de estar arriba».

Es más, «sumar puntos al principio es importante para luego jugar un poco con los partidos de final de la primera vuelta». Cisneros «es peligroso, es un equipo que nos puede llegar a hacer mucho daño, y da igual que venga con tres ganados que con tres perdidos, que va a ser un partido súper duro». Del rival destaca que «tiene mucho orden», pero que «hasta ahora ha ido cambiando mucho los equipos iniciales».

Sabe Pablo Ruiz que «llegará un momento en el que va a encontrar la estabilidad y el equipo de referencia, y seguro que juega bien». En parte, lo sabe por su técnico, Miguel Rivera: «Todos sabemos que es buen entrenador, que tiene una trayectoria y un palmarés detrás que lo avalan, y va a terminar jugando bien».

Sobre el madrileño, Ruiz abunda: «Es un entrenador que revaloriza la liga, porque aquí han de estar los mejores, y si son españoles es mejor todavía, porque entre todos tenemos que intentar hacer crecer al voleibol español y ponerlo en lugar que merece». En ese sentido, «los clubes van haciendo el esfuerzo de sumar y todos los que estamos alrededor tenemos que intentar ayudar para que poco a poco el voley sea un deporte del nivel que se merece en España».

En ello también van los llenos en los pabellones, algo en lo que trabaja Unicaja Costa de Almería: «Sé que la nueva directiva está haciendo un esfuerzo muy grande a pesar de las dificultades que tenemos por las obras de la grada y demás».

Imparable la afición, al almeriense no le cabe duda de que no fallará: «Estoy seguro de que el ambiente del pabellón va a ser muy bueno y que nos ayudará, porque siempre, siempre el Moisés Ruiz consigue el primer punto gracias a la afición». A los adversarios «les cuesta empezar a jugar aquí, uno de los mejores, si no el mejor pabellón de España».

Es una de las claves estratégicas de la temporada: «Nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa, y a partir de ahí todos los puntos que se sumen son importantísimos». Mirando el contexto, de hecho, ya se han producido, en tres jornadas, resultados llamativos, «y los equipos que no han perdido han pasado dificultades, uno de ellos con dos 2-3 en sus marcadores».

Con eso quiere decir que «en la Superliga se han igualado mucho los presupuestos, sobre todo en la parte media de la tabla, y hay que olvidarse de que esto es fácil, hay que ser muy conscientes de que cada partido es difícil y hay que jugarlo al 100%». A partir de ahí, todos como la piña que son, «a pelear por estar lo más arriba posible, porque sinceramente creo que tenemos equipo para estar arriba».

Así lo describe un Pablo Ruiz que añade también el detalle de «las circunstancias». En poco tiempo ya encajará todo lo externo a lo deportivo y se volará: «Tienen que darse las circunstancias para que el equipo esté bien, esté tranquilo, que no tenga más distracciones fuera del voleibol, y a partir de ahí los resultados saldrán».