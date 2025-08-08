Pablo Ruiz '2.0' con equipo a su imagen y semejanza

Bernardo Abril Almería Viernes, 8 de agosto 2025, 14:05 Comenta Compartir

Entrenar a Unicaja Costa de Almería era su sueño y Pablo Ruiz no se va a despertar todavía. Quinta temporada en el club, tras tres años de segundo técnico y el debut como primero el curso anterior, el almeriense afronta ahora su segunda aventura a los mandos de un auténtico 'bombardero', si bien este es el primer proyecto que confecciona íntegro, hecho a su imagen y semejanza, 'obra de autor': Le deposita grandes esperanzas, y las suyas son las mismas que las de la parroquia ahorradora: «Es una plantilla muy buena, con una 'ética de trabajo' grande y mucha ilusión, mezcla muy positiva entre gente joven y veteranos con mucha experiencia, que va a hacer que el día a día sea super competitivo».

Esa es una de las claves del nuevo Unicaja Costa de Almería: «Queremos que los jugadores tengan la capacidad de disputarse el puesto, que esa competitividad diaria nos ayude para mostrar un nivel de voleibol muy alto». Si se le pide que hable en primera persona, el técnico anuncia que se verá «un Pablo Ruiz más seguro de lo que quiere y de lo que tiene que exigir en el día a día para conseguir los objetivos, más consciente, si cabe, de lo que significa ser el entrenador de este club y con todas las ganas del mundo de dejar el nombre de este club en lo más alto». Así, su renovación le hace estar «muy contento», especialmente porque siente «el apoyo por parte del club hacia mi trabajo, y esta parte para mí es muy importante».

Aprender siempre, «venimos de un año difícil en muchos sentidos, no solo a nivel deportivo, y el club ha hecho un esfuerzo enorme por poder planificar la temporada de la mejor manera posible, lo que demuestra una confianza en el proyecto deportivo». De hecho, debía ser lo que ha sido finalmente: «Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo y estoy muy ilusionado por el buen proyecto que hemos podido generar, ya que queremos que el 40 aniversario del club sea un año muy bonito y especial». Del curso pasado, eso sí, extrae un pilar: «Sobre todo el trabajo del equipo, a pesar de rachas con malos resultados, siempre fue súper profesional y trabajó al máximo, con capacidad de adaptarse toda la temporada».

Cátedra de gestión frente a cuestiones la mayor parte de veces 'imponderables', Pablo Ruiz habla de «aprendizajes que me ayudarán a afrontar situaciones similares, sabiendo que la mayor parte de las veces aprendemos más de los momentos malos y de los fracasos que de los aciertos». Así se ha levantado su primer proyecto con sello personal: «Ha sido difícil, ya que cada vez la liga va teniendo más nivel y los equipos empiezan a trabajar antes en la planificación de la temporada próxima, pero he tenido claro qué tipo de jugador quería para cada posición; la pasada estuvimos muchos momentos limitados por lesiones y teníamos que hacer un equipo con más jugadores que pudieran ayudar en determinados momentos».

El resultado, «grandes opciones en todas las posiciones porque, hay que agradecérselo, los jugadores que vienen han puesto mucho de su parte para formar parte del equipo». Sí pudo verse «muy buen voleibol durante algunos momentos de la temporada», este año «hemos reforzado el equipo con la idea de poder hacer un estilo de juego similar, pero teniendo más posibilidades para afrontar momentos de dificultad». Las armas para ello, «cinco receptores que pueden ayudar, con características muy distintas entre ellos, un colocador de nivel muy alto que puede ser la clave, grandes jugadores en las posiciones de central y opuesto y una pareja de líberos que será el pilar para que el equipo desarrollar su juego».

Ruiz estará muy bien acompañado un año más: «Estoy rodeado de gente que quiere sumar, que tiene ganas de aportar, que quiere al club y que tiene muchas ganas de trabajar para conseguir los objetivos marcados». Junto a José García y Jorge Soriano, un staff médico de primer nivel, «con muchísima experiencia y que ayuda muchísimo a los jugadores en el día a día, un 'fichaje': «Estoy especialmente contento por Andrés Portero, porque creo que salió del club de forma 'injusta' y es una persona que siente pasión por este deporte y que puede aportar mucho en el día a día». Ha dado su agradecimiento a José Fernández «por su apoyo, por su trabajo y por su gran aportación, que me habría gustado que continuara este año».

Lo que habrá en frente será difícil: «La liga va teniendo más nivel, con equipos con mejores presupuestos, apostando por seguir creciendo, competir por estar arriba y dar guerra en las competiciones europeas, con presupuestos altos y jugadores de mucho nivel». Nombres a destacar, «podremos disfrutar de jugadores que han estado al más alto nivel, como Osmany Juantorena, uno de los mejores del mundo durante muchísimos años, además de jóvenes con una proyección enorme, como César Irache o Germán Gómez en Teruel, que vienen de destacar en el Campeonato del Mundo U19 y en la VNL, Víctor Andreu en Cisneros o Adrian Kucharczyk en Manacor».

En conjunto, la valoración de la Superliga es «muy positiva», satisfecho el técnico almeriense de que «cada vez más equipos apuesten por luchar por el voleibol en España», lo que «habla del trabajo que están haciendo los clubes día tras días». Así, «vamos a tener una Superliga eso mismo, súper competitiva y súper atractiva para los aficionados». Por ello, asevera que «es el momento para que desde la RFEVB den valor al esfuerzo de los clubes, que ayuden a subir el nivel de la liga, y que todo lo que rodea a la competición esté al mismo nivel que el trabajo de los clubes y el nivel de los equipos». Entre otras cuestiones, «es importantísimo dar visibilidad a los partidos, que haya con 'video check' para evitar situaciones innecesarias y que el nivel de los pabellones sea acorde a las necesidades de la Superliga».

Insiste en que «este es un momento muy bueno para que entre todos suba el nivel de la liga y que el voleibol se valore en España como se merece, y que los clubes contemos con más apoyo de las instituciones y de empresas privadas». En ese contexto, su Unicaja Costa de Almería «irá marcando los objetivos durante la temporada», así que, de entrada, «solo le pido al equipo que dé su 100% toda la temporada, que haya ilusión por llegar lo más lejos que podamos y que lo dejemos todo por el club y la afición». A ella lanza «un mensaje que digo en mayúsculas, 'ILUSIÓN'», ya que «gran parte del éxito es de la gente que nos apoya en el pabellón y fuera, que nos da ánimos y nos levanta», este año con un equipo de marcado 'acento almeriense': «Poder contar con el Moisés Ruiz es una suerte que tenemos».