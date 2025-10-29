Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pablo Martínez habla con la plantilla, a la que se presentó. Paco Alonso
Voleibol

Pablo Martínez, el décimo presidente de Unicaja Almería

Será quien conduzca al club ahorrador hacia su 40º aniversario una vez culminado, con la proclamación de la candidatura única que ha encabezado, el proceso electoral convocado el 30 de septiembre

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:42

Comenta

Cifras redondas para la llegada de Pablo Martínez a la presidencia del Club Voleibol Unicaja Almería. Su figura es ya la del décimo presidente de ... la entidad blanquiverde, que, a su vez, cumplirá en junio de 2026 cuarenta años de historia. En todo caso, y desde el 'minuto 1' de su mandato, ha realizado una declaración de intenciones que se basa en el 'no presidencialismo'. Su apuesta firme es por la «labor de equipo» de su junta directiva. Se ha rodeado de «perfiles diversos» en tres ámbitos, «el empresarial, el deportivo y el jurídico». Se trata de «un sólido grupo humano» de quince integrantes, doce miembros y dos asesores, más la gerencia profesional, teniendo en el horizonte cercano el 40º Aniversario del club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 Un detenido al desmantelar un invernadero de marihuana con 5.600 plantas en Balanegra
  3. 3 Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Vera
  4. 4 Roquetas celebra jornadas de participación ciudadana para abordar el POU
  5. 5 Horarios de los comercios y grandes superficies el festivo 1 de noviembre
  6. 6 «Hasta un 60% de los pacientes de psoriasis sufren ansiedad o depresión»
  7. 7 Comienzan las clases de refuerzo escolar para la comunidad gitana de Vícar
  8. 8 Moreno Bonilla pide a los andaluces reivindicar el sector agroalimentario
  9. 9 La Mojonera logra el compromiso de la Junta para avanzar en la futura ampliación del centro de salud
  10. 10 Eracis Plus Roquetas seleccionada para exponer sus buenas prácticas en empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pablo Martínez, el décimo presidente de Unicaja Almería

Pablo Martínez, el décimo presidente de Unicaja Almería