Pablo Martínez, el décimo presidente de Unicaja Almería

Cifras redondas para la llegada de Pablo Martínez a la presidencia del Club Voleibol Unicaja Almería. Su figura es ya la del décimo presidente de ... la entidad blanquiverde, que, a su vez, cumplirá en junio de 2026 cuarenta años de historia. En todo caso, y desde el 'minuto 1' de su mandato, ha realizado una declaración de intenciones que se basa en el 'no presidencialismo'. Su apuesta firme es por la «labor de equipo» de su junta directiva. Se ha rodeado de «perfiles diversos» en tres ámbitos, «el empresarial, el deportivo y el jurídico». Se trata de «un sólido grupo humano» de quince integrantes, doce miembros y dos asesores, más la gerencia profesional, teniendo en el horizonte cercano el 40º Aniversario del club.

El pasado 30 de septiembre se realizó una asamblea general extraordinaria que convocó las elecciones a la presidencia de Unicaja Almería y que eligió a la junta electoral. Una vez culminados los plazos legales y en menos de un mes se ha cerrado el proceso. Este lunes, 27 de octubre, se proclamó la candidatura única presentada por Pablo Martínez, que da continuidad en gran medida a la directiva anterior, con la incorporación de refuerzos para alcanzar los objetivos planteados. Martínez, hombre de voleibol y que ya fue vicepresidente, sucede a Alfredo Cortés en un listado histórico con Rafael Mezquita, Miguel Moreno, Javier Frutos, Francisco Sáez, José García, Juan Docio, Ramón Sedeño y Antonio Rodríguez.

Las manos del presidente

Seguirán ocupando las vicepresidencias primera y segunda Isabel Pérez y Félix García, así como la secretaría y la vicesecretaría continuarán en las manos de Marisa Martínez-Amo y Eloy Martínez respectivamente. Regresa a la directiva ahorradora Andrés Parra, que será el tesorero y se incorpora José Luis Fernández Viedma como vicetesorero. En cuanto a las vocalías, permanecen de la junta anterior Lily Olteanu y Ana Mar Díaz, apareciendo nuevos los nombres de Juan Gabriel Salvador y Natalia Brea. A estos doce integrantes del equipo de trabajo darán apoyo como asesores José Maqueda y Gorka Jiménez. Seis siguen y cabe destacar que de los seis que se incorporan tres vuelven y retoman responsabilidades.

Foto de familia entre componentes de la junta directiva y la plantilla. Paco Alonso Reunión de la junta. Paco Alonso El presidente se dirige a los jugadores de Unicaja Costa de Almería. Paco Alonso La nueva junta directiva, en la que hay caras conocidas del voley almeriense y buenos gestores. Paco Alonso 1 /

La primera acción de Pablo Martínez ha sido dirigirse a los socios del club con una carta de agradecimiento. En la misma, presenta a su junta directiva, «equipo comprometido con los valores del club y con la ilusión de abrir una etapa de progreso y unión», explicando las líneas estratégicas de su mandato, que empiezan por «reafirmar el papel del club como referente del deporte almeriense». La segunda, apenas horas después de su proclamación, era la de presentarse él mismo y a su equipo ante la plantilla y el cuerpo técnico. Fue en el Moisés Ruiz, tras el entrenamiento, transmitiendo una confianza plena en el proyecto deportivo de la temporada 2025/2026. Al finalizar, primera reunión de 'despegue' de la Junta Directiva.

Perfiles

El presidente detallaba que el trabajo se distribuirá por grupos, atendiendo «básicamente tres bloques». Por un lado, «profesionales de gestión empresarial, marketing y comunicación en un grupo orientado al crecimiento del club». Por otra parte, «gente muy relacionada con el voleibol, orientada al área deportiva y las relaciones con clubes y colegios, para potenciar el ser la referencia del voley almeriense y promocionarlo en la provincia». El tercer bloque está «más relacionado al ámbito jurídico y al administrativo, sobre todo con Unicaja Banco y Fundación Unicaja como principales patrocinadores, orientado a relaciones institucionales y demás patrocinios». En ese sentido, se instrumentalizará la Declaración Utilidad Pública en Andalucía concedida al club en 2023, «no sólo por desgravaciones fiscales, sino también por el compromiso social».

La idea de Pablo Martínez es la de un «club coral, con una junta directiva amplia, activa y dinámica, que vaya poniendo en marcha proyectos de interés en varios ejes». Estos son los relativos al vínculo social y al rendimiento deportivo bajo la directriz principal de «una gestión transparente y un buen gobierno». La conjugación del verbo 'crecer' es una constante en la planificación de trabajo. Deportivamente, «para luchar por los títulos y volver a Europa» y el ámbito formativo «para poner en marcha un proyecto de tecnificación transversal a toda la cantera del club». El 40º Aniversario «debe ser un motivo de alegría, de orgullo, que se va a celebrar como se merece, pero también será una herramienta para lograr los objetivos».

Trayectoria

Pablo Martínez Martínez nació en Yecla (Murcia) en 1973. Su trayectoria profesional se ha enmarcado siempre en la gestión deportiva. Actualmente es el jefe de sección de Deportes en la UAL, coordinador del Grupo Andaluz de Deporte Universitario (GADU), miembro de la Comisión Permanente del Comité Español de Deporte Universitario y delegado técnico de la Asociación Europea de Deporte Universitario (EUSA). De hecho, a su cargo están los Campeonatos de Europa Universitarios de Voleibol.

Este deporte ha marcado su vida. Fue «canterano de Unicaja desde el colegio» y después arrancó su camino como entrenador en Univoley «durante quince años». Entre sus pupilos, curiosamente, estuvo Pablo Ruiz, el ahora primer entrenador de Unicaja Costa de Almería. Ha logrado varios títulos tanto en el Campeonato de Andalucía como en el Campeonato de España. De lo que más orgulloso se siente es de que por sus manos ha pasado «un gran número de jugadores almerienses que han estado en diferentes categorías de la selección española y en Superliga, por supuesto en Unicaja».

Su vuelta al club se produjo como vicepresidente de la mano de Antonio Rodríguez. Ahora asume la presidencia del club «con profunda gratitud, ilusión, compromiso y sentido de la responsabilidad». En su máxima de repartir protagonismo, ha invitado a socios y socias «a ser parte activa de esta nueva etapa», ya que «con vuestro compromiso, energía y orgullo de pertenencia -textualmente- seguiremos haciendo crecer a este club que es símbolo del voleibol almeriense y del espíritu de nuestra ciudad».