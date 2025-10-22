Pablo Jaramillo logra bronce en el Mundial de Pista Paralímpico El almeriense fue tercero en velocidad mixta por equipos, compartiendo el tercer cajón con Isabel Yinghua Hernández, Eduardo Santas y Alfonso Cabello

R. I. Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:56 Comenta Compartir

El ciclista almeriense Pablo Jaramillo volvió a brillar en la élite del ciclismo paralímpico, sumando un nuevo logro a su extensa trayectoria. Durante el Campeonato del Mundo de Pista Paralímpico, celebrado recientemente en Río de Janeiro, Jaramillo y la selección española se subieron al podio en la prueba de velocidad por equipos mixta, asegurando la medalla de bronce en su debut en esta competición.

Jaramillo compartió el tercer cajón con Isabel Yinghua Hernández, Eduardo Santas y Alfonso Cabello, después de registrar el tercer mejor tiempo en la ronda clasificatoria con 51''849. Esto les permitió disputar la final B frente a Brasil, anfitriones de la competición mundialista, donde se impusieron y lograron así la medalla de bronce en la última jornada del campeonato.

La selección española cerró su participación en Río de Janeiro con un total de nueve medallas, gracias a tres preseas más en la última jornada. Además del bronce del equipo mixto, Ricardo Ten consiguió la plata en la prueba de Velocidad C1, mientras que Eduardo Santas logró un bronce en la prueba de Eliminación C3.

El día también incluyó participación en pruebas individuales. Maurice Eckard y Luis Arcega finalizaron sexta y undécima respectivamente en la Eliminación C2, mientras que Jaramillo disputó la final del Kilómetro CRI C5, terminando en sexta posición. En la prueba de Velocidad C5, la medalla de bronce fue para Alfonso Cabello, sin que Jaramillo consiguiera repetir podio en esta prueba.

Con esta medalla de bronce, Pablo Jaramillo confirma su relevancia en el ciclismo paralímpico español, sumando un nuevo éxito a su palmarés y consolidando a España como una de las potencias de la pista en competiciones internacionales.