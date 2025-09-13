Oportuna llegada de la Copa de Andalucía ante las ganas de jugar

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:33 Comenta Compartir

Como en las grandes ocasiones, la disputa de un título siempre lo es, pero, además, con la 'necesidad' de saltar a pista y tener 'fuego real'. Los jugadores de Unicaja Cosa de Almería acuden a la Copa de Andalucía cargados de motivación, y la 'culpa' de esas ganas la tienen los entrenamientos en general, y los competitivos en particular. Después de tres semanas de duro trabajo, físico y técnico, lo que se viene, 'explosión' dentro de partido de todo lo acumulado. Delante, un rival aún por determinar. Saldrá de la fase previa de hoy sábado, que, como ya es habitual se disputa en sistema de liguilla entre cuatro equipos de inferior categoría. Al ser los blanquiverdes los únicos representantes andaluces en Superliga Masculina tienen el pase a la final asegurado.

De este modo, el 'Torneo Toño Santos', organizado por la Federación Andaluza de Voleibol y uno de los clubes participantes, el Inter Playas Axarquía, supondrá todo un fin de semana de voley en la sede elegida para este año, de nuevo el municipio de Vélez-Málaga, pero en esta ocasión teniendo como epicentro el Pabellón Paco Aguilar de la localidad costasoleña. Durante todo el día de hoy se disputará esa referida fase previa. Serán seis partidos de todos contra todos entre dos equipos de Superliga 2, Michelin Mintonette Almería y Grupo Alfil Marbella Costa del Voley, y dos de Primera División Nacional, Universidad de Granada y el organizador, el Rincón Dental Inter Playas, tal y como está inscrito en el Grupo D de esta competición autonómica.

Desde pronto

Los partidos de la jornada de 'semifinales' darán comienzo a las diez de la mañana, con el derbi malagueño entre el propio Inter Playas y Costa del Voley y continuarán a las 11.30 horas, con el duelo entre el otro representante almeriense en la competición, Mintonette y Universidad de Granada. A las 13.30 horas se producirá el duelo entre los dos de Superliga 2, Costa del Voley y Mintonette Almería y, a las 16.30 horas el que medirá a los dos de Primera Nacional, Inter Playas y Universidad de Granada.

Los choques posiblemente ya decisivos para determinar cuál de los cuatro jugará la final llegarán a las 18.00 horas, con el encuentro entre Costa del Voley y Universidad de Granada y, a las 19.30 horas, con el tercer partido de Mintonette Almería para enfrentarse al Inter Playas. La emoción está asegurada, puesto que podría ser decisivo, en caso de empate, el coeficiente de sets de cada uno al término de la liguilla.

Unicaja Costa de Almería se desplazará a Vélez-Málaga mañana domingo y su intención es sumar un título más a su ya extenso palmarés en la citada competición. Delante tiene la que podría ser Copa de Andalucía número 20 en las vitrinas del club blanquiverde, toda una supremacía a la que no quiere poner fin. Las armas, todas, puesto que la plantilla que dirige Pablo Ruiz está completa desde el principio, con sólo el colocador brasileño Bernardo Westermann habiéndose incorporado apenas tres días después que el resto. Esas armas, además de estar disponibles en su totalidad para el almeriense, están muy avanzadas en su 'ajuste', con un excelente trabajo acumulado en las sesiones que ya se llevan celebradas. Si algo ha quedado claro en este tiempo es, precisamente, el compromiso y la profesionalidad de los jugadores con los que el blanquiverde tratará de estar entre los más destacados en los campeonatos en los que compita.

Oportunidades

Se espera que el técnico almeriense despliegue sobre el renovado suelo del Pabellón Paco Aguilar a todos los efectivos con los que cuenta, con minutos repartidos entre los 14 jugadores con ficha del primer equipo. En ese sentido, se trata de una excelente oportunidad de echar a rodar el sistema de juego sobre el que se sostendrá Unicaja Costa de Almería durante toda la temporada –ésta empieza el 25 de octubre en Los Pajaritos frente a Grupo Herce Soria–, y que ya ha tomado forma en los entrenamientos técnicos. No hay y puede que nunca haya un equipo inicial extremadamente definido, con todas las posiciones muy bien cubiertas y con una rivalidad bien entendida para hacerse con el puesto titular en cada una de ellas. La Copa de Andalucía será una primera toma de contacto con el juego y se piensa aprovechar.

Evidentemente es ahora el momento de pruebas y ajustes, pero el potencial de la plantilla blanquiverde sugiere que se ofrecerá un alto nivel, sostenido, sea quien sea quien esté en pista, y se introduzcan los cambios que se introduzcan. Por lo tanto, ésta será también una Copa de Andalucía para los más jóvenes, perlas del voleibol no ya español –hay medallas de bronce en el pasado mundial sub-19–, sino andaluz, con la mayoría de ellas nacidas en esta tierra. A excepción de Aleix Tarrazo, barcelonés pero desde el año pasado ahorrador, el resto de promesas son de Andalucía, con los almerienses Álex Moya, Joaquín Cañadas, Mario García y 'Dato' y con el sevillano Jesús Ríos. Entre cuerpo técnico y jugadores, el equipo almeriense de este año tiene a nueve efectivos de Almería, diez andaluces en la suma total.

Cita que motiva

Está claro que la Copa de Andalucía-Trofeo Toño Santos es una cita que motiva en el seno del club ahorrador, mayoritariamente con acento de Almería, a lo que cabe sumar la cantidad de temporadas que varios jugadores de los que conforman la plantilla llevan acumuladas, como los murcianos Borja Ruiz y Paquillo Fernández, el primero afincado en Almería desde que llegó hace camino de dos décadas y el segundo afincado en Sevilla y trabajando el voley formativo andaluz, y el gallego Jorge Fernández. En cuanto al resto de componentes, van a jugar por primera vez este Trofeo 'Toño Santos' sólo cuatro de los catorce jugadores, en concreto el receptor murciano Pepe Villalba, el opuesto cántabro Ángel Rodríguez, el colocador brasileño Bernardo Westermann y el receptor finlandés Mikko Räsänen, junto a los más jóvenes, Joaquín Cañadas, Jesús Ríos y Mario García, que sí han participado en varios campeonatos andaluces de base.

Justo Mario García representa un recorrido completo de éxito por el voley formativo andaluz, al haber sido campeón en todas las categorías inferiores que ya ha jugado por edad y algo seguro es que tendrá protagonismo este domingo. Realmente la previsión de Pablo Ruiz es que lo tengan todos, los colocadores Westermann y Ríos; los receptores Iribarne, Villalba, Räsänen, García y Katchiperadze; los centrales Ruiz, Fernández, Tarrazo y Cañadas; los líberos Fernández y Moya, y el opuesto Rodríguez, que podría tener descanso gracias a la polivalencia de algunos de sus compañeros. La final será arbitrada por una pareja que está muy consolidada en Superliga, formada por Susana Trigo y Fernando Pérez, almerienses, por lo que, de pasar Mintonette a esa final, podría haber una fiesta total de la provincia.