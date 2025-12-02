El motor andaluz se vive al límite en el III Slalom Pulpí San Juan de los Terreros

San Juan de los Terreros, en Pulpí, se convirtió en el epicentro del motor andaluz con la celebración del III Slalom Pulpí-San Juan de ... los Terreros. Organizado por el Motor Club Balcón del Almanzora, el evento resultó un rotundo éxito por la máxima competitividad en pista con 35 vehículos luchando por la victoria y por la gran afluencia de público que no quiso perderse esta emocionante penúltima prueba de la temporada del Andaluz de Slalom..

La jornada estuvo marcada por la espectacular actuación de Francisco Javier Mena. Al volante de su Citroen Saxo VTS, se alzó con la victoria en la Scratch, marcando el mejor tiempo con un impresionante 01:33.8. La lucha por el podio fue intensa, especialmente entre los aspirantes al título. El segundo puesto fue para el chiclanero y vigente campeón Francisco Javier Del Buey, con su Suzuki Swift, que finalizó a sólo 0.3 segundos del líder con 01:34.2. Cerrando el podio se situó Luis Miguel Collantes, con un Citroen Saxo VTS, que registró 01:36.9. Otros pilotos destacados fueron Ismael Páez, con Fiat Punto HGT, y Pablo Tortosa, con un Peugeot 206 GTI.

Entre los vehículos mayores de 1.600 c.c., en la Clase II, la victoria correspondió a Ismael Páez con 01:38.1, seguido por Pablo Tortosa con 01:39.9 y Pablo Tortosa, con 01:44.2. El vencedor de la Copa Diputación de Almería fue Francisco José Jerez, al volante de un Citroen Saxo VTS, con 01:43.4. Por su parte, el trofeo de Piloto Junior se lo llevó Pablo Tortosa con su Volkswagen Golf, finalizando en 01:44.2.

Con estos resultados, la temporada del Andaluz de Slalom se dirige a un emocionante cierre, dejando en San Juan de los Terreros el recuerdo de una prueba espectacular que elevó al máximo la emoción y la competitividad.