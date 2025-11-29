Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Michelin Mintonette recbie al Almoradí, que es segundo; ganarle es una inyección de moral. Mintonette
Voleibol

Mintonette quiere confirmar su reacción y Promedio 2008 apunta a otro paso adelante

Los chicos tienen un duro rival en Almoradí, que ocupa la segunda posición; las chicas visitan a Grúas La Variante Molina, al que deben vencer

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

Almería se prepara para una jornada clave en la que los dos representantes almerienses buscan consolidar su línea ascendente. Michelin Mintonette Almería recibe en el ... Palacio Mediterráneo a Almoradí, que es segundo clasificado, en un partido que mide la capacidad del equipo para sostener su crecimiento y competir con regularidad ante rivales de alto nivel. El conjunto alicantino ha mostrado un inicio sólido, con cuatro victorias de tres puntos, dos de dos puntos y sólo una derrota en tie-break, lo que lo convierte en un adversario exigente y difícil de sorprender. Para Michelin Mintonette Almería, el reto pasa por mantener la intensidad y la coordinación que ha ido consolidando, sosteniéndose en los momentos críticos y asegurando que la progresión del equipo no dependa de episodios aislados de inspiración, sino de una madurez competitiva sostenida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un espacio para soñar en Aguadulce
  2. 2 El Ayuntamiento de Adra condena las conductas violentas contra la Junta de Usuarios del Río Adra y reafirma su apoyo a los regantes
  3. 3 El TSJA ordena a Carboneras «culminar» la revisión de licencia del Algarrobico ante sus «meras excusas»
  4. 4 La Junta rechaza un camping de 42 bungalows en Aguamarga por su proximidad a un área de autocaravanas
  5. 5 El Puerto de Almería rehabilitará la estación marítima y mejorará su estética arquitectónica
  6. 6 Un detenido en Almería al caer una red dedicada al blanqueo de capitales con la compraventa fraudulenta de vehículos
  7. 7 COEXPHAL y AGRA redefinen la gestión de residuos agrícolas y sostenibilidad del sector
  8. 8 Siete empresas optan a construir el centro de mayores de Nueva Andalucía
  9. 9 El legionario herido por una explosión en Viator se recupera en Torrecárdenas tras perder una mano
  10. 10 Condenada por agredir a un policía mientras portaba 3.000 euros en drogas en Dreambeach

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mintonette quiere confirmar su reacción y Promedio 2008 apunta a otro paso adelante

Mintonette quiere confirmar su reacción y Promedio 2008 apunta a otro paso adelante