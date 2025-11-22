Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Israel Rodríguez observa a un equipo en claro crecimiento. AVG 2008
Voleibol

Mintonette quiere confirmar su reacción y Promedio 2008 apunta a otro paso adelante

Los de Berenguel llegan tras romper la imbatibilidad de Maurqa Palma, mientras las de Israel Rodríguez ganaron a Ahora Voley para 'acomodarse' en la segunda posición de la tabla

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:35

La jornada sitúa a los representantes almerienses ante un fin de semana exigente, en el que Michelin Mintonette y Promedio 2008 buscan confirmar sensaciones y ... dar continuidad a un momento de crecimiento que comienza a consolidarse. En Superliga-2 Masculina, la atención se centraba en la necesidad de que Michelin Mintonette ratifique el impulso anímico que proporcionó su victoria frente a Mayurqa Palma, un adversario que llegó invicto y que obligó a los de Manolo Berenguel a una demostración de carácter. Ese partido terminó convertido en una de esas remontadas que alimentan la autoestima, especialmente por la forma en que se desarrolló con dos sets en contra, una reacción sostenida a partir del tercero y un quinto parcial en el que se impuso la determinación. La manera en que el equipo gestionó los tramos decisivos otorgó la sensación de que el proyecto empieza a encontrar su dimensión.

