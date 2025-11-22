Mintonette quiere confirmar su reacción y Promedio 2008 apunta a otro paso adelante

La jornada sitúa a los representantes almerienses ante un fin de semana exigente, en el que Michelin Mintonette y Promedio 2008 buscan confirmar sensaciones y ... dar continuidad a un momento de crecimiento que comienza a consolidarse. En Superliga-2 Masculina, la atención se centraba en la necesidad de que Michelin Mintonette ratifique el impulso anímico que proporcionó su victoria frente a Mayurqa Palma, un adversario que llegó invicto y que obligó a los de Manolo Berenguel a una demostración de carácter. Ese partido terminó convertido en una de esas remontadas que alimentan la autoestima, especialmente por la forma en que se desarrolló con dos sets en contra, una reacción sostenida a partir del tercero y un quinto parcial en el que se impuso la determinación. La manera en que el equipo gestionó los tramos decisivos otorgó la sensación de que el proyecto empieza a encontrar su dimensión.

Con esa carga emocional funcionando como un refuerzo interno, afronta ahora un desplazamiento que exige concentración y continuidad, pues visita Marbella para enfrentarse desde las 18:30 al Costa del Voley, un rival cuya clasificación se ha visto alterada por una diferencia negativa de cuatro puntos tras no competir en las dos últimas jornadas. Esta circunstancia no modifica la prudencia con la que se asume el encuentro, ya que la ausencia de ritmo puede transformarse en un arma de doble filo. La lectura interna del vestuario insiste en convertir la victoria anterior en una plataforma de crecimiento y en evitar cualquier relajación que pueda comprometer la progresión.

Un escalón más abajo, en la Primera Femenina, se presenta un duelo que, en apariencia, puede ser accesible, aunque desde dentro se interpreta con la seriedad que viene marcando el trabajo del Promedio 2008. El equipo de Israel Rodríguez, reforzado tras una victoria sólida en Xàtiva, viaja para enfrentarse al UCAM Torrejón desde las 20:00 en el José Antonio Paraíso. El precedente de la primera vuelta, resuelto a favor de las almerienses en Almería, proporciona un cierto marco de confianza, pero con la necesidad de mantener la concentración ante un rival que ocupa la penúltima posición.

La victoria en Xàtiva, con parciales claros y un último set competido (26-28), sirve como una muestra del buen momento que atraviesa el equipo.