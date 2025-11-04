Mikko Räsänen confía en Unicaja Costa de Almería

«La mejor ciudad del mundo». Varios familiares del finlandés Mikko Räsänen están pasado unos días con él y ésa era su opinión al respecto ... de Almería. El buen tiempo les está acompañando y disfrutan de la playa y de las terrazas, pero también del juego del jugador finlandés, llegado este verano desde Melilla, donde jugó la pasada temporada. El pasado sábado en el duelo frente a UC3M Leganés, con el tercer set en un puño, se fue a la zona de nueve metros y firmó un punto directo de saque para poner el 26-25 en el marcador del Moisés Ruiz. Se giró a la grada y les dedicó el punto –el único de saque sobre 7 intentados, con cuatro fallados–, tras levantar el equipo dos bolas de set en contra, a los suyos. Pero ya su gente también es el resto de la afición ahorradora. Ya está perfectamente aclimatado a la ciudad almeriense, «es maravillosa, tiene muchos restaurantes y sol todo el tiempo», y al club. «Hay un gran equipo, buenos jugadores y todos podemos jugar; estamos en buena situación», explicaba.

Por eso, ante la pregunta de si se puede soñar, su respuesta es otra pregunta. «¿Y por qué no?». A juicio de Mikko Räsänen –22 de agosto de 2000–, Unicaja Costa de Almería tiene «jugadores para eso». Eso sí, lo mejor es ir paso a paso. «Sólo vamos a pensar en el próximo partido y ver cómo lo podemos ganar». Es evidente que «si ganamos muchos, podemos optar a ganar un título, claro, pero sólo se puede tener en la cabeza el próximo, el del sábado, y ganarlo, y no adelantar nada sobre qué pasará en los playoffs y en la Copa del Rey». El trabajo que se está desarrollando también es para eso. «Tenemos mucho nivel en los entrenamientos y ya en partido también, pero toda la Superliga lo tiene, hay grandes equipos aquí y eso es algo extraordinario», certificaba.

Satisfecho

Hasta ahora, una derrota, yendo de menos a más en Los Pajaritos de Soria frente al potente Grupo Herce, y una victoria, en el Moisés Ruiz frente a un debutante con 'galones' por la composición de su plantilla, el UC3M Leganés de Álvaro Tejero, dos resultados que han sentado muy bien al grupo que dirige Pablo Ruiz. El jugador finlandés daba el recorrido por bueno, porque Unicaja Costa de Almería crece y se nota. Así, recordaba que «el primer partido era muy complicado y se puso muy duro para nosotros, con dos sets malos y dos normales» y subrayaba que «ganamos en el Moisés Ruiz y ahora nos sentimos mucho mejor». La victoria ha terminado de despertar la ilusión y se le quiere dar continuidad a los triunfos. «Queremos ganar otra vez el próximo partido». El viaje a Gran Canaria ofrecer cita en El Batán. «Conozco a algunos jugadores de San Roque y ellos son un buen equipo también, pero sólo debemos pensar que podemos ganarles».

La semana de preparación ya está en marcha, con el estudio del rival y todos los blanquiverdes asumen que «va a ser muy duro». Es un gran rival el del otro lado de la red, más como local. «San Roque en casa es muy complicado, pero nosotros vamos a por todas». Entre las claves de la temporada está precisamente sacar puntos fuera del Moisés Ruiz. «En casa tenemos un muy buen nivel, pero necesitamos ganar también a domicilio y estaría muy bien empezar por El Batán esta fin de semana». La primera salida de Soria fue infructuosa y no se logró sumar para la clasificación, aunque sí arrancó y se empezó a tener ese latido competitivo. En esta segunda salida se quieren puntos, «y así ir a mejor, y mejor, y mejor, y ganar más».

Puesto diferente

Su fichaje por el equipo ahorrador se ha realizado como receptor, que es su posición natural y en la que jugó habitualmente hasta ahora, si bien la pasada temporada, en Melilla, ya tuvo que arrimar el hombro como opuesto. En Unicaja Costa de Almería ha tenido minutos en los dos partidos disputados, en ambos precisamente saltando a pista como opuesto en sustitución de Ángel Rodríguez. «Yo sólo quiero jugar y no me importa que sea de receptor o de opuesto, sólo quiero ayudar al equipo en todo lo que sea posible, ayudar mucho», aseguraba un Mikko Räsänen que quiere «emociones» en la pista, «ayudar a mis compañeros y, cuando es mi turno de ataque, hacer puntos, muchos», decía. Además de la cantidad, es el momento. «Quiero los balones calientes».

El finlandés se siente en un gran momento de forma, entregando su confianza a la labor del cuerpo técnico. Para él es fundamental que «los entrenadores han creado un entorno seguro aquí y creo que eso es la mejor». Respecto a Portero, «a Andrés lo conozco del año pasado y es 'gente maravillosa'», y sobre Ruiz, «Pablo también, no tenemos ningún problema en el grupo». Insistía en que «éste es un espacio seguro y es lo que necesitamos». Desde Almería, a la selección absoluta de su país. «Por supuesto que pienso en jugar con Finlandia, hay un gran equipo en la selección y voy a trabajar mucho y duro para que me tengan en cuenta». En su tiempo libre, «partidos de hockey hielo -el principal deporte de su país- y ver toda la Superliga y la liga de Finlandia también». Una cosa más, «animar a la UD Almería».