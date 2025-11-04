Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mikko Räsänen supera el bloqueo que le plantea Felipe de Mello. Francis Cazorla

Mikko Räsänen confía en Unicaja Costa de Almería

El receptor filandés, que ha jugado como opuesto en las dos primeras jornadas, se pregunta «¿poru´qe no podemos soñar con un título?»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:23

«La mejor ciudad del mundo». Varios familiares del finlandés Mikko Räsänen están pasado unos días con él y ésa era su opinión al respecto ... de Almería. El buen tiempo les está acompañando y disfrutan de la playa y de las terrazas, pero también del juego del jugador finlandés, llegado este verano desde Melilla, donde jugó la pasada temporada. El pasado sábado en el duelo frente a UC3M Leganés, con el tercer set en un puño, se fue a la zona de nueve metros y firmó un punto directo de saque para poner el 26-25 en el marcador del Moisés Ruiz. Se giró a la grada y les dedicó el punto –el único de saque sobre 7 intentados, con cuatro fallados–, tras levantar el equipo dos bolas de set en contra, a los suyos. Pero ya su gente también es el resto de la afición ahorradora. Ya está perfectamente aclimatado a la ciudad almeriense, «es maravillosa, tiene muchos restaurantes y sol todo el tiempo», y al club. «Hay un gran equipo, buenos jugadores y todos podemos jugar; estamos en buena situación», explicaba.

