Michelin, único representante almeriense en la Superliga-2

Almería Sábado, 13 de septiembre 2025

El voleibol almeriense afronta un curso de transición con claros contrastes. Por un lado, Michelin Mintonette Almería será el único representante de la provincia en la Superliga-2, la segunda división masculina del voleibol nacional, tras la reubicación del AVG 2008 en la Primera División femenina. El conjunto masculino, que logró mantener la categoría, se prepara para encarar un nuevo reto en el Grupo C, donde será uno de los dos equipos andaluces junto al Grupo Alfil Marbella Costa del Voley. El resto de participantes estarán repartidos entre la Comunidad de Madrid, la Valenciana, las Islas Baleares y Extremadura, configurando un campeonato exigente y con rivales de peso.

El calendario establece que los almerienses debutarán el próximo 4 de octubre, con un partido a domicilio frente al Grupo Egido Pinto. Será un duelo especial, puesto que ambos conjuntos se han enfrentado en varias ocasiones en la categoría de plata, lo que convierte el choque en un reencuentro con un adversario ya conocido y de cierto nivel. Apenas una semana después, Michelin Mintonette vivirá su estreno en casa, en el Palacio Mediterráneo, donde recibirá a partir de las 17:00 horas al Familycash Xátiva, conjunto que militó en el Grupo B la temporada pasada y que ahora compartirá competición con los almerienses.

El Grupo C queda configurado con la presencia de dos equipos andaluces, Michelin Mintonette y Grupo Alfil Marbella; tres representantes de la Comunidad Valenciana, Familycash Xátiva, Almoradí y Conqueridor Valencia; un balear, Voley Palma; un extremeño, Almendralejo, y hasta cuatro conjuntos madrileños: Collado Villalba, AD Voleibol Rivas, CDE Parla y Grupo Egido Pinto. El campeonato está diseñado para que la primera vuelta concluya el 13 de diciembre, aunque no será hasta la semana siguiente cuando se produzca el parón navideño, antes de encarar la segunda mitad de la competición.

Mientras, AVG 2008 vivirá una temporada diferente. Reubicado en la Primera Femenina, afronta un nuevo ciclo en una categoría de menor exigencia, pero que servirá como banco de pruebas para la proyección de su cantera y el crecimiento de jugadoras con talento. El grupo en el que militará el AVG se presenta reducido, con sólo seis equipos, lo que comprimirá el calendario y obligará a mantener la máxima concentración desde la primera jornada.

El debut está fijado también para el 4 de octubre, con un duelo en el Moisés Ruiz frente al AD Voleibol Rivas, a partir de las cinco de la tarde. A partir de ahí, las almerienses tendrán que afrontar varios desplazamientos complicados, dos a la Comunidad de Madrid para medirse a UCAM Torrejón y al propio Rivas; uno a la Comunidad Valenciana, contra Xátiva; otro a Cártama en Málaga, y una visita a la pista murciana de Molina de Segura. La primera vuelta finalizará el 11 de noviembre y la liga regular llegará a su término el 13 de diciembre, quedando en el horizonte la posibilidad de disputar los playoffs a Superliga-2.

La campaña, en definitiva, presenta un doble frente para el voleibol almeriense. Michelin Mintonette Almería se mantendrá como estandarte en la élite nacional de la Superliga-2, con la responsabilidad de representar a la una provincia en un calendario largo y competido. El AVG 2008, por su parte, trabajará para recuperar sensaciones y consolidar un proyecto que aspira a volver a la categoría de plata en el futuro inmediato. Entre ambos, el Palacio Mediterráneo y el Moisés Ruiz volverán a ser lugares de referencia para una afición que, debe respaldando al voleibol como uno de los deportes con más arraigo en la ciudad.