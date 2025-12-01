Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AVG 2008 mantiene su fortaleza y sigue en la segunda plaza. AVG 2008
Voleibol

Michelin Mintonette y Promedio 2008 aprueban un difícil examen de continuidad

Los de Manolo Berenguel derrotan a Almoradí, que llegó como segundo, el equipo femenino venció a Grúas La Variante Molina y refuerzas el segundo puesto

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:42

Comenta

Michelin Mintonette Almería firmó un triunfo sólido y trabajado frente a CV Almoradí, que llegaba al encuentro como segundo clasificado de la competición. Los jugadores ... de Manolo Berenguel impusieron su ritmo desde el inicio y, con una defensa firme y una eficacia notable en el ataque, lograron cerrar los tres sets con marcadores de 25-21, 25-19 y 26-24, reflejando la intensidad y el equilibrio del partido. CV Almoradí buscó reaccionar en varias fases del encuentro, pero la consistencia de Michelin Mintonette en la red y su capacidad para mantener la concentración en los momentos clave marcaron la diferencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una bebé de 15 meses en Almería
  2. 2 Muere el conductor del trailer accidentado tras chocar con un camión en la A-7 a su paso por Sorbas
  3. 3 Más de 400 personas juran bandera en El Parador en un acto de compromiso con España
  4. 4 El Ejido albergará una Biblioteca Central próxima a la Estación de Autobuses
  5. 5

    Sospecha periodística
  6. 6 El Ejido adjudica las obras del Camino de la Mancha por más de 600.000 euros
  7. 7 Vox propone regular la estética exterior de los comercios ejidenses
  8. 8 García Alcaína, «un alcalde más», nuevo presidente de la Diputación de Almería
  9. 9 Roquetas inaugura un museo que se adentra en el origen y transformación del municipio
  10. 10 La Asociación de la Prensa rechaza la «restricción» a medios al pleno de la Diputación de Almería, este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Michelin Mintonette y Promedio 2008 aprueban un difícil examen de continuidad

Michelin Mintonette y Promedio 2008 aprueban un difícil examen de continuidad