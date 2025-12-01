Michelin Mintonette y Promedio 2008 aprueban un difícil examen de continuidad

Michelin Mintonette Almería firmó un triunfo sólido y trabajado frente a CV Almoradí, que llegaba al encuentro como segundo clasificado de la competición. Los jugadores ... de Manolo Berenguel impusieron su ritmo desde el inicio y, con una defensa firme y una eficacia notable en el ataque, lograron cerrar los tres sets con marcadores de 25-21, 25-19 y 26-24, reflejando la intensidad y el equilibrio del partido. CV Almoradí buscó reaccionar en varias fases del encuentro, pero la consistencia de Michelin Mintonette en la red y su capacidad para mantener la concentración en los momentos clave marcaron la diferencia.

Con este resultado, los anfitriones consolidan su posición en la tabla clasificatoria y envían un mensaje claro sobre su competitividad, mientras que Almoradí tendrá que recuperar su ritmo si quiere mantener sus aspiraciones en los próximos encuentros.

En la Primera División Femenina, AVG 2008 se impuso con claridad frente a Grúas La Variante Molina Voley en un partido resuelto en cuatro sets (17-25, 17-25, 25-17 y 22-25). El equipo almeriense dominó los dos primeros parciales, con un juego sólido y consistente que les permitió tomar una ventaja clara. Sin embargo, Grúas La Variante Molina Voley no se dio por vencido y mostró una fuerte reacción en el tercer set, recuperándose y ganando con un rendimiento igual de agresivo. A pesar de la respuesta de las rivales, AVG 2008 cerró el partido en el cuarto set, manteniendo la calma y asegurando la victoria. Este triunfo suma puntos importantes para AVG 2008, que continúa consolidando su posición en la segunda posición de la tabla clasificatoria, con la lectura positiva de no haberse visto afectadas las jugadores por el cambio repentino de técnico tras la marcha de Israel Rodríguez a Unicaja Costa de Almería.