Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Israel Rodríguez se dirige a sus jugadoras en el partido ante Voleibol Rivas. AVG2008
Voleibol

Michelin Mintonette y AVG 2008 quieren borrar una derrota 'aprendiendo a ganar'

El equipo de Manolo Berenguel juega en casa ante Familucash Xátiva, mientras que las jugadoras de Israel Rodríguez visitan al Ahora Voley Xátiva

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 11 de octubre 2025, 15:00

Comenta

El voleibol almeriense afronta un fin de semana importante en su camino hacia la estabilidad competitiva, con dos equipos que tratarán de sumar sus primeros triunfos de la temporada. Michelin Mintonette Almería, dirigido por Manolo Berenguel, se medirá en casa, desde las 17:00 horas, al Familycash Xàtiva en la segunda jornada de la Superliga-2 Masculina. El conjunto almeriense buscará su primera alegría tras un debut complicado ante Egido Pinto, en el que cayó con claridad.

El equipo de Berenguel ha trabajado durante la semana en corregir errores de recepción y mejorar su eficacia en ataque para presentar una versión más sólida en su primer desplazamiento. Enfrente tendrá a un rival que también llega con la necesidad de sumar, tras perder por 1-3 frente a Palma. Ambos equipos tratarán de inaugurar su casillero de victorias en un duelo de ritmo alto y máxima igualdad.

En categoría femenina, el AVG 2008 de Israel Rodríguez también viajará a Xàtiva para enfrentarse, desde las cinco de la tarde, al Ahora Voley Xàtiva, en la segunda jornada de Primera. Las almerienses debutaron con derrota ante el Voleibol Rivas (0-3) en un encuentro en el que no lograron mantener la regularidad en el juego, mientras que las madrileñas iniciaron el curso con fuerza, superando al UCAM Torrejón por 3-0.

Con ambos partidos programados a la misma hora, el voleibol almeriense vivirá una jornada paralela en la que Michelin Mintonette y AVG 2008 buscarán una reacción inmediata para empezar a sumar y afianzar sus proyectos competitivos en este arranque de temporada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido y tres heridos en una colisión de un coche y una furgoneta en Vícar
  2. 2 Cae un rayo en una vivienda de Zurgena
  3. 3 Investigan a un hombre por dar una paliza a su perro en plena calle en Vícar
  4. 4 El Pleno de El Ejido exige que se garantice el plan de Auxiliares de Conversación
  5. 5 La Junta destina más de 340.000 euros a la reforma del Centro de Participación Activa
  6. 6 La Policía Local de Vícar mantiene un plan para vigilar las distracciones
  7. 7 Amigos de la Alcazaba celebra el cambio de destino del Palacio Góngora: de derribo por ruina a centro cultural en 8 años
  8. 8 Roquetas se suma al Día Mundial de la Salud Mental para visibilizar esta jornada de reivindicación
  9. 9 Tres años de cárcel y dos millones en multas por descargar 660 kilos de hachís en Punta Entinas
  10. 10 El AVE tendrá una base de mantenimiento en Almería junto al polígono Sector 20

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Michelin Mintonette y AVG 2008 quieren borrar una derrota 'aprendiendo a ganar'

Michelin Mintonette y AVG 2008 quieren borrar una derrota &#039;aprendiendo a ganar&#039;