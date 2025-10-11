Michelin Mintonette y AVG 2008 quieren borrar una derrota 'aprendiendo a ganar'

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 11 de octubre 2025, 15:00 Comenta Compartir

El voleibol almeriense afronta un fin de semana importante en su camino hacia la estabilidad competitiva, con dos equipos que tratarán de sumar sus primeros triunfos de la temporada. Michelin Mintonette Almería, dirigido por Manolo Berenguel, se medirá en casa, desde las 17:00 horas, al Familycash Xàtiva en la segunda jornada de la Superliga-2 Masculina. El conjunto almeriense buscará su primera alegría tras un debut complicado ante Egido Pinto, en el que cayó con claridad.

El equipo de Berenguel ha trabajado durante la semana en corregir errores de recepción y mejorar su eficacia en ataque para presentar una versión más sólida en su primer desplazamiento. Enfrente tendrá a un rival que también llega con la necesidad de sumar, tras perder por 1-3 frente a Palma. Ambos equipos tratarán de inaugurar su casillero de victorias en un duelo de ritmo alto y máxima igualdad.

En categoría femenina, el AVG 2008 de Israel Rodríguez también viajará a Xàtiva para enfrentarse, desde las cinco de la tarde, al Ahora Voley Xàtiva, en la segunda jornada de Primera. Las almerienses debutaron con derrota ante el Voleibol Rivas (0-3) en un encuentro en el que no lograron mantener la regularidad en el juego, mientras que las madrileñas iniciaron el curso con fuerza, superando al UCAM Torrejón por 3-0.

Con ambos partidos programados a la misma hora, el voleibol almeriense vivirá una jornada paralela en la que Michelin Mintonette y AVG 2008 buscarán una reacción inmediata para empezar a sumar y afianzar sus proyectos competitivos en este arranque de temporada.