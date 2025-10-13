Michelin Mintonette y AVG 2008 y 'los malos principios'

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 11:54 Comenta Compartir

Michelin Mintonette Almería y AVG 2008 no quisieron 'echar por tierra' lo del refrán y los buenos principios y ambos cayeron en el partido de la primera jornada del campeonato liguero, sin encontrar el modo de hacer daño a sus rivales, seguramente 'maniatados' por ese crecimiento que no ha llegado todavía a lo máximo, con proyectos que deben ir a la larga en el tiempo para concretarse y que empiecen a llegar las ansiadas victorias.

Sólo es la primera jornada de la competición. En el caso de Michelin Mintonette Almería la primera entrega, en el Grupo C de la Superliga-2 Masculina, le llevaba a la pista de un equipo que todos los años suele dar guerra y que ve cercano meterse entre los mejores de la competición, como es el caso de Grupo Egido Pinto, que tiene jugadores como Guillermo Loeches o Alejandro San Martín, que han demostrado su valía en la máxima categoría.

En el duelo disputado el pasado sábado, el equipo pinteño se hizo con los puntos en disputa con cierta 'comodidad', con parciales 25/10, 25/20 y 25/15, con una estadística que habla de un mal rendimiento en ataque, porque tuvo mucho error, promediando al final un 29% de acierto. Antonio Torres, con 10 puntos, sigue a 'su ritmo', siendo referencia anotadora de los almerienses. Éstos tienen cita el próximo sábado, desde las 17:00 horas, ante el Familycash Xátiva, que también probó la derrota en casa frente a CVPalma (25-15, 20-25, 21-25 y 24-26).

Por su parte, en la competición de Primera División Nacional Femenina, dentro del Grupo C-B, AVG 2008 Almería sufrió una derrota también 'cruda' frente a Voleibol Rivas, que logró hacerse con los tres puntos en juego en el Pabellón Moisés Ruiz de Almería, en un partido en el que las jugadoras dirigidas por Israel Rodríguez fueron de menos a más en sus prestaciones, pero que no le dio para ganar un set y que acabó 'cayendo' en tres mangas (10-25, 16-25 y 19-25).

La próxima cita competitiva se llevará a cabo también en el Pabellón Moisés Ruiz el próximo sábado, día 11 de octubre, desde las 17.00 horas y las almerienses se enfrentarán, en la segunda jornada, al Ahora Voley Xátiva, que debutó en la competición con un triunfo en casa frente a UCAMTorrejón (25-22, 25-8 y 25-18).