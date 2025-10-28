Michelin Mintonette Almería mantiene su impulso y el AVG 2008 no cede terreno

La buena racha de Michelin Mintonette Almería continúa en la Superliga2 Masculina tras sumar su segunda victoria consecutiva, esta vez a domicilio frente al CV ... Parla por 1-3, con parciales 14-25, 22-25, 26-24 y 20-25. Los de Berenguel mostraron solidez y madurez en un encuentro donde Antonio Torres volvió a ser el gran referente ofensivo con 21 puntos, bien acompañado por David Moya, que aportó 14, y Carlos Scotto, con 10.

Con este triunfo, Mintonette mantiene una línea ascendente y escala hasta la quinta posición en la clasificación, aunque Familycash y Collado Villalba tienen un partido menos disputado. El próximo compromiso será una auténtica prueba de nivel, ya que el sábado, desde las 17:00 horas en el Palacio Mediterráneo, Michelin Mintonette recibirá a Conqueridor Valencia, cuarto con los mismos puntos. El equipo valenciano llega tras perder por 2-3 ante Grupo Egido Pinto, actual líder de la categoría, lo que añade un aliciente especial al duelo directo por los puestos altos de la tabla.

Mientras, en la Primera Femenina, el AVG 2008 dirigido por Israel Rodríguez también logró una victoria convincente al imponerse por 3-0 al Grúas La Variante Molina, en un encuentro en el que las almerienses fueron de menos a más. Los parciales (26-24, 25-15 y 25-10) reflejan la progresión de un equipo que continúa creciendo en su juego colectivo.

Con este resultado, el AVG 2008 se mantiene tercero, igualado a puntos con el segundo clasificado y a solo tres del líder, el Voleibol Rivas. La próxima jornada, el conjunto almeriense se desplazará para enfrentarse al CV Cártama, cuarto clasificado, el sábado a partir de las 18:30 horas. Las malagueñas llegan tras caer con claridad en su visita a Ahora Voley Xàtiva por 3-0 (25-19, 25-18 y 25-15), lo que convierte el duelo en una oportunidad perfecta para que las de Rodríguez refuercen su posición entre las mejores del grupo.